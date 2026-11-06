ఏమైందని చూసేందుకెళ్లిన స్థానికులు- ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చిన ట్రక్కు- ఏడుగురు మృతి
Road Accident People Died : అదుపుతప్పిన అతివేగంతో వస్తున్న ట్రక్కు ఢీకొనడంతో ఏడుగురు మృతి చెందారు. వారిలో ముగ్గురు చిన్నారులు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు.
Published : November 6, 2026 at 7:35 AM IST
ఝార్ఖండ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కుంతి జిల్లాలో గురువారం రాత్రి వేగంగా వచ్చిన 18 చక్రాల భారీ ట్రక్కు రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న వారిపైకి దూసుకెళ్లింది. ఆ ఘటనలో నలుగురు మహిళలు, ముగ్గురు పిల్లలు సహా ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్కూటర్పై వెళ్తూ ప్రమాదానికి గురైన వ్యక్తికి సాయం చేసేందుకు వచ్చిన గ్రామస్థులు ఈ దుర్ఘటనలో బలయ్యారు. దీంతో స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం రాత్రి సుమారు 10.15 గంటల సమయంలో ఓ వ్యక్తి స్కూటర్పై వెళ్తుండగా అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న పొదల్లో పడిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు అతడికి సాయం చేసేందుకు తమ ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చారు. కొందరు యువకులు పొదల్లో పడిపోయిన వ్యక్తిని బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. మరోవైపు మహిళలు, పిల్లలు రోడ్డు పక్కన నిలబడి అక్కడ జరుగుతున్న దృశ్యాన్ని గమనిస్తున్నారు. అదే సమయంలో తోర్ప వైపు నుంచి అతివేగంగా వచ్చిన 18 చక్రాల భారీ వాహనం అక్కడ గుమిగూడిన వారిపైకి దూసుకెళ్లింది. ట్రక్కు వేగంగా రావడంతో అక్కడున్న వారికి ప్రమాదాన్ని గుర్తించి పక్కకు తప్పుకునే అవకాశం కూడా దక్కలేదు. వాహనం ఢీకొనడంతో పలువురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షణాల్లో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి
ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మరణించారు. బిర్సా నాయక్ భార్య కసిలా దేవి, కుమార్తె అంజలి కుమారి, ఏడాది వయసున్న మనవడు సౌరభ్ నాయక్ ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దాంతో ఆ కుటుంబంలో తీరని విషాదం నెలకొంది. అలాగే ప్రమాదంలో మరణించిన వారిని కసిలా దేవి, మండు దేవి, అంజలి కుమారి, పాకో దేవి, తుతి కుమారి, గోలు కుమార్, చిన్నారి సౌరభ్ నాయక్గా గుర్తించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన మరో ఇద్దరిని కుంతి సదర్ ఆసుపత్రి, తోర్ప కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించారు. అక్కడ వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గాయపడిన చిన్నారి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడినట్లు సమాచారం.
మలుపు, చీకటి కారణంగా ప్రమాదం: ఎస్పీ
ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న కుంతి జిల్లా ఎస్పీ రిషభ్ గార్గ్ రాత్రి వేళ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఘటన అత్యంత విషాదకరమని, హృదయవిదారకమని పేర్కొన్నారు. కర్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రైల్వే క్రాసింగ్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.
"అంతకుముందు అక్కడ స్కూటర్ ప్రమాదం జరగింది. దాంతో కొంతమంది గ్రామస్థులు సాయం చేసేందుకు అక్కడ గుమిగూడారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మలుపు, రాత్రి వేళ చీకటి కారణంగా రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న వ్యక్తులు ట్రక్కు డ్రైవర్కు కనిపించకపోయి ఉండవచ్చు. దీంతో భారీ వాహనం వారిపైకి దూసుకెళ్లి ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు ఏడుగురు మరణించారు. గాయపడిన వారిలో ఓ చిన్నారి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడినట్లు సమాచారం అందింది. ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను సేకరిస్తున్నాం"
- రిషభ్ గార్గ్, కుంతి జిల్లా ఎస్పీ
డ్రైవర్, సహాయకుడి కోసం గాలింపు
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ట్రక్కు డ్రైవర్, సహాయకుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. వారిని గుర్తించి పట్టుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదానికి కారణమైన 18 చక్రాల వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. క్షతగాత్రులకు చికిత్స కొనసాగుతోంది.
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