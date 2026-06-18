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రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో క్రాస్ ఓటింగ్- కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఘోర పరాజయం- ఎన్‌డీఏ మద్దతుతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం

ఝార్ఖండ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌కు బిగ్ షాక్- ఎన్‌డీఏ మద్దతుతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి పరిమల్ నాథ్వానీ విజయం- రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంపై బీజేపీ విమర్శలు

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Parimal Nathwani ((Photo X @mpparimal))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 10:23 PM IST

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Congress Loses Rajya Sabha Seat in Jharkhand : ఝార్ఖండ్‌లో జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌కు ఊహించని పరాభవం ఎదురైంది. రెండు స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఒక చోట కూటమిలోని జేఎంఎం (ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా) అభ్యర్థి బైద్యనాథ్ రామ్ గెలుపొందగా మరోచోట ఎన్‌డీఏ మద్దతు ఇచ్చిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి పరిమల్ నాథ్వానీ విజయం సాధించారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి ప్రణవ్ ఝా ఓడిపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. అసెంబ్లీలో మహాగఠ్‌బంధన్‌కు తగినంతగా సంఖ్యా బలం ఉన్నప్పటికీ జేఎంఎం మిత్రపక్షం, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపొందకపోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పరిమల్ నాథ్వానీ 28 ఓట్లు సాధించగా, ప్రణవ్ ఝాకు 20 ఓట్లు పడ్డాయి. మరో స్థానంలో బైద్యనాథ్‌ 30 ఓట్లు సాధించి గెలుపొందారు.

ఇక ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కాంగ్రెస్ నేతలు, తమ ఓటమికి మిత్రపక్షాలపై ఆర్జేడీ (రాష్ట్రీయ జనతా దళ్), సీపీఐ (ML) సహకరించకపోవడమే కారణమని ఆరోపించారు. జేఎంఎం ఎమ్మెల్యేలు అంతా మద్దతు ఇచ్చినా ఓడిపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందని అన్నారు. మిత్రపక్షాల్లో అంతర్గత విభేదాల కారణంగానే క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగినట్లు భావిస్తున్నారు. ఫలితాల అనంతరం ఝార్ఖండ్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఇంఛార్జ్ కే. రాజు మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. కూటమిలో సంఖ్యా బలం ఉన్నా క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగిందని అన్నారు. 'మాకు ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (JMM) ఎమ్మెల్యేల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించింది. కానీ కూటమిలోని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (RJD), లెఫ్ట్ (CPI- ML) పార్టీలు మాకు తీవ్రంగా ద్రోహం చేశాయి. వారు మా అభ్యర్థికి ఓటు వేయకపోవడం వల్లే ప్రణవ్ ఝా ఓటమి చెందాల్సి వచ్చింది.' అని ఆరోపణలు చేశారు.

మరోవైపు ఓటమిని అంగీకరించిన ప్రణవ్ ఝా, ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన బైద్యనాథ్ రామ్, పరిమల్ నాథ్వానీలకు అభినందనలు తెలిపారు. వారు ఝార్ఖండ్ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో రాజ్యసభకు నాలుగోసారి (ఝార్ఖండ్ నుంచి మూడోసారి) ఎన్నికవడం తనకు గర్వకారణమన నాథ్వానీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. 'రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నాల్గవసారి సేవలు అందించే అవకాశం రావడం పట్ల కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. 2008లో నా పార్లమెంట్ ప్రయాణం ప్రారంభమైన ఝార్ఖండ్ గడ్డ నుంచే మళ్లీ గెలవడం ఎంతో గర్వంగా ఉంది. నాకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్, ఎన్‌డీఏ కూటమికి నా ధన్యవాదాలు. జోహార్ ఝార్ఖండ్' అని పేర్కొన్నారు.

రాహుల్‌ను తీవ్రంగా విమర్శించిన బీజేపీ
ఝార్ఖండ్ పోల్ ఫలితాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ టార్గెట్‌గా బీజేపీ తీవ్రంగా విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ ఓటమిది కాంగ్రెస్‌ది మాత్రమే కాదని, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వానిది అని ఎద్దేవా చేశారు బీజేపీ జాతీయ ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా. 'గెలవాల్సిన సీటును కూడా కాంగ్రెస్ చేజేతులా పోగొట్టుకుంది. రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని ఇండియా కూటమిలోని మిత్ర పక్షాలు కూడా అంగీకరించడం లేదనేందుకు ఈ క్రాస్ ఓటింగే నిదర్శనం. జేఎంఎం గెలిచింది కానీ కాంగ్రెస్ మాత్రం ఓడిపోయింది. ఎందుకంటే RJD, లెఫ్ట్ పార్టీలు రాహుల్ బలపర్చిన అభ్యర్థిపై తిరుగుబాటు చేశాయి.' అని పూనావాలా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇటీవల ఇండియా కూటమి సమావేశంలో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ సహా తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఆప్, డీఎంకే, లెఫ్ట్ పార్టీలు రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశాయని, ఇప్పుడు ఇలా ఝార్ఖండ్ ఎన్నికల ఫలితం ద్వారా మిత్ర పక్షాలే రాహుల్ గాంధీకి తన స్థానం ఏంటో అర్థమయ్యేలా చేశాయని పూనావాలా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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