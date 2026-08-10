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ఝార్ఖండ్‌ అసెంబ్లీ ముట్టడిలో ఉద్రిక్తత- విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, వాటర్‌ కేనాన్ల ప్రయోగం

పరీక్షల్లో అక్రమాలపై రాంచీలో విద్యార్థుల భారీ నిరసన- అసెంబ్లీ వైపు దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన ఆందోళనకారులు- బారికేడ్లు తొలగించేందుకు యత్నించడంతో వాటర్‌ కేనాన్లతో పోలీసులు అడ్డుకట్ట

Jharkhand Students Protest
విద్యార్థుల నిరనసలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 12:54 PM IST

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Jharkhand Students Protest : ఝార్ఖండ్‌లో నియామక పరీక్షల నిర్వహణలో భారీగా అవకతవకలు జరిగాయని రాంచీలో విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళన ఉద్రిక్తంగా మారింది. అసెంబ్లీ వైపు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు ర్యాలీగా కదిలారు. అసెంబ్లీ ముట్టడిలో భాగంగా ఆందోళనకారులు భద్రతా బలగాలు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను దాటేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో పోలీసులు వాటర్‌ కేనాన్లను ప్రయోగించి వారిని వెనక్కి పంపే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ముందుకు దూసుకెళ్తున్న భారీ జనసమూహాన్ని అడ్డుకుని, పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు ఆందోళనకారులపై లాఠీఛార్జ్ చేశారు.

జాతీయ జెండాలు చేతపట్టిన విద్యా‌ర్థులు బారికేడ్లను తోసుకుని అసెంబ్లీ వైపు ముందుకు వెళ్లేందుకు నిరసనకారులు తీవ్రంగా యత్నించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, విద్యార్థులకు మధ్య తోపులాట జరిగి పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. బారికేడ్లను ఛేదించుకుని వస్తున్న ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు వారిపై జల ఫిరంగులు ప్రయోగించారు. అయితే, ఈ ఉద్రిక్తతల మధ్య పలువురు విద్యార్థులు బారికేడ్ల పైకి ఎక్కి నిలబడ్డారు. పోలీసులు తమపైకి వాటర్ క్యానన్లతో నీటిని కొడుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా, ఆ నీటి ధారల మధ్యే బారికేడ్ల పైనే డ్యాన్స్ చేస్తూ తమ నిరసనను వినూత్నంగా వ్యక్తపరిచారు. అయితే ఈ నిరసనల్లో స్పైడర మ్యాన్ ముసుగు ధరించి ఓ వ్యక్తి పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం తమ మాటలను ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదనే ఝార్ఖండ్​కు వచ్చినట్లు తెలిపాడు. అసలు ప్రభుత్వం మాట వినడానికి ఏదైనా చేయడానికి కూడా ఇష్టపడటం లేదని చెప్పాడు.

ఆందోళనలో దేవేంద్రనాథ్‌ మహతో
ఝార్ఖండ్‌ లోక్‌తాంత్రిక్‌ క్రాంతికారి మోర్చా (జేఎన్​కేఎం) నేత దేవేంద్రనాథ్‌ మహతో కూడా నిరసనలో పాల్గొన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి శిబు సోరెన్‌ చిత్రపటాన్ని చేతబూని ఆయన అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమానికి చేరుకున్నారు. గత తొమ్మిది రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న మహతో అంబులెన్స్‌లో ఆందోళన ప్రాంతానికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. నిరాహార దీక్షలో ఉన్నా, ముళ్ల కంచెలు మమ్మల్ని ఆపలేవని అన్నారు. ప్రభుత్వం విద్యార్థుల డిమాండ్లను వినాల్సిందేని అన్నారు. తనను హీరోగా చూడొద్దని, తాను సాధారణ వ్యక్తినేనని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు మూడు అంచెల బారికేడ్లను దాటారని చెబుతూ, ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్లపై ఎందుకు సానుకూలంగా స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు.

'రక్తపాతం జరగకూడదు'
ఆందోళనకారులపై పోలీసు చర్యలు తీసుకోవద్దని ముఖ్యమంత్రి హేమంత్‌ సోరెన్‌ను దేవేంద్రనాథ్ కోరారు. నిరసన సమయంలో ఎవరూ గాయపడకుండా ప్రభుత్వం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అరెస్టు చేయడం చట్టపరమైన ప్రక్రియేనని, అయితే ఎలాంటి రక్తపాతం చోటుచేసుకోకూడదని అన్నారు. ప్రభుత్వం విద్యార్థుల డిమాండ్లను అంగీకరించకపోతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణచివేసిన ప్రభుత్వంగా గుర్తుండిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. తన నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తానని స్పష్టం చేశారు.

ఆందోళనకారులతో ప్రభుత్వం పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపినప్పటికీ, ప్రతిష్టంభనను తొలగించడంలో విఫలమైంది. చివరి విడత చర్చల అనంతరం, నిరసనకారుల డిమాండ్లలో 98 శాతాన్ని అంగీకరించామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే, రద్దు చేయాలని కోరిన 13 పరీక్షల్లో కేవలం మూడింటిని మాత్రమే రద్దు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని నిరసనకారులు తెలిపారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలన్న తమ డిమాండ్ నెరవేరే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదు అని స్పష్టం చేశారు. జేఎస్​ఎస్​సీ- సీజీఎల్ పరీక్షను రద్దు చేయాలని కూడా కోరుతున్నారు. ఇదే సమయంలో జేపీఎస్​సీ నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ సోమవారం కీలక చర్య చేపట్టింది. మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ రిపోర్ట్‌ నమోదు చేసింది. విద్యార్థుల ప్రధాన డిమాండ్లలో ఒకటైన అక్రమాలపై దర్యాప్తు అంశం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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