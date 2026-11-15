రూ.50 పెట్టుబడితో భారీ లాాభాల్లోకి- ముత్యాల సాగులో రైతుల సరికొత్త ప్రయోగం!
Low Cost Pearl Farming: దిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్లో ఝార్ఖండ్ పెవిలియన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రదర్శిస్తున్న ముత్యాల సాగు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
Published : November 15, 2026 at 6:58 PM IST
దేశంలోనే అతిపెద్ద వాణిజ్య ప్రదర్శన అయిన ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ (IITF) దిల్లీలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది ప్రదర్శనలో 'ఝార్ఖండ్ పెవిలియన్' సందర్శకుల్ని విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయం, మత్స్య పరిశ్రమలో ఝార్ఖండ్ చేస్తున్న వినూత్న ప్రయోగాలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. ఇక్కడ ఆ రాష్ట్రంలో సాగుతున్న ముత్యాల పెంపకం (పెర్ల్ ఫార్మింగ్) ఒక సరికొత్త మైలురాయిని సృష్టించింది.
రూ. 50 పెట్టుబడితో 5 రెట్ల వరకు రాబడి
ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో సంప్రదాయ సాగు పద్ధతులకు స్వస్తి పలుకుతూ ముత్యాల సాగు సాంకేతికతలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చారు. ఈ అత్యాధునిక పద్ధతిలో కేవలం రూ. 50 ఖర్చుతోనే రూ. 250 వరకు లాభం ఆర్జించే అవకాశం ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన సాగు విధానం, దాని వెనుక ఉన్న రాబడి లెక్కల్ని మత్య్సశాఖ నిపుణులు బుధన్ సింగ్ పూర్తీ దిల్లీలోని ఝార్ఖండ్ పెవిలియన్లో సందర్శకులకు స్వయంగా వివరిస్తున్నారు. ఝార్ఖండ్ మత్య్స శాఖ కృషితో రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో ముత్యాల సాగు యుద్ధప్రాతిపదికన జరుగుతోంది. భారత ప్రభుత్వం కూడా హజారీ బాగ్ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక ముత్యాల క్లస్టర్గా అభివృద్ధి చేస్తోంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా ముత్యాల సంతానోత్పత్తి ప్రక్రియను (పెర్ల్ బ్రీడింగ్) ప్రారంభించిన రాష్ట్రంగా ఝార్ఖండ్ నిలిచింది.
సరికొత్తగా మాంటిల్ గ్రాఫ్ట్ టెక్నాలజీ
ముత్యాల సాగు సాంకేతికతలో వచ్చిన విప్లవాత్మక మార్పులను బుధన్ సింగ్ వివరించారు. వేలాది మంది రైతులు ఈ రంగంలోకి వచ్చి ఆర్థికంగా మరింత ఎదుగుతున్నారని తెలిపారు. ఆయన ప్రకారం పాత పద్ధతిలో ప్రారంభంలో అర్ధగోళాకార ముత్యాల్ని (హాఫ్ రౌండ్ పెర్ల్స్) పండించేవారు. ఆ తర్వాత సాంకేతికత మెరుగుపడటంతో పూర్తిగా గుండ్రటి ముత్యాల ఉత్పత్తి సాధ్యమైంది. పాత పద్ధతిలో గుండ్రని ముత్యాల కోసం ఆల్చిప్ప (షెల్/గుల్ల) లోపల షెల్ పౌడర్, ఆల్గే బయోతో తయారు చేసిన ఒక న్యూక్లియస్/ప్రత్యేకమైన గింజ అమర్చేవారు. కానీ ఈ కొత్త పద్ధతిలో ఝార్ఖండ్ రైతులు ఎలాంటి ఎలాంటి న్యూక్లియస్ వాడకుండానే మాంటిల్ గ్రాఫ్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒక దాత ఆల్చిప్ప కండరం నుంచి కణజాలాన్ని (గ్రాఫ్ట్) సేకరించి మరో ఆల్చిప్ప మాంటిల్పై అమరుస్తారు. దీని వల్ల ఒకే ఆల్చిప్పలో ఒకేసారి 7 నుంచి 8 ముత్యాల్ని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. ఇంకా న్యూక్లియస్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ముత్యాలు 97 శాతం నుంచి 98 శాతం వరకు స్వచ్ఛమైన కాల్షియం కార్బోనేట్తో, ఎక్కువ మెరుపుతో తయారవుతాయి. ఇంకా సమయం కూడా తక్కువే పడుతుంది.
సాధారణ రైతు కూడా తక్కువ స్థాయిలో ముత్యాల సాగు ప్రారంభించాలనుకుంటే అయ్యే ఖర్చు కంటే ఎన్నో రెట్ల ఆదాయం పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. ఒక ఆల్చిప్ప, రవాణా ఖర్చు సుమారు రూ. 10 నుంచి 12 వరకు ఉంటుంది. వల (నెట్), ఇతర సామగ్రి ఖర్చు కలిపి ఒక ఆల్చిప్పలో ముత్యం ప్రవేశపెట్టడానికి మొత్తం రూ. 40 నుంచి 50 వరకు ఖర్చవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇక లాభం, ఆదాయం విషయానికి వస్తే గ్రేడింగ్ చేయకుండా స్థానిక కొనుగోలుదారులకు విక్రయించినా ఒక్కో ముత్యం సులభంగా రూ. 150 నుంచి 200 వరకు ధర పలుకుతోంది. ఆ విధంగా ఒక ఆల్చిప్ప ద్వారా సుమారు రూ. 300 వరకు ఆదాయం వస్తుంది. రూ. 50 ఖర్చు తీసేస్తే గుల్లలో ముత్యాలన్నింటిపై నికరంగా కనీసం రూ. 250 వరకు లాభం మిగులుతుందని అంటున్నారు.
ఝార్ఖండ్లో ప్రవేశపెట్టిన ఈ వినూత్న ముత్యాల సాగు సాంకేతికత స్థానిక రైతుల ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచుతోంది. తక్కువ పెట్టుబడితోనే అత్యధిక లాభాల్ని అందిస్తున్న ఈ సాగు విధానం ఇప్పుడు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల రైతులకు, మత్య్సకారులకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఇప్పటికే తమిళనాడు, మణిపూర్, నాగాలాండ్, మిజోరం, త్రిపుర, సిక్కిం సహా హరియాణాలోని పానిపట్, సోనిపట్, కర్నాల్, చండీగఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని పాలంపూర్లో రైతులు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. చిన్న జలాశయాలు, చెరువుల ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో చేపలు, ముత్యాల సాగు సాఫీగా సాగుతోంది. ఇంకా ఇప్పుడు ట్రేడ్ ఫెయిర్కు వస్తున్న సందర్శకులు, రైతులు ఝార్ఖండ్ పెవిలియన్కు తరలివచ్చి ఈ ముత్యాల సాగు మెళకువలను ఆసక్తిగా తెలుసుకుంటున్నారు.
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