చిన్నారుల HIV కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు- 17ఏళ్లుగా బ్లడ్ బ్యాంక్ లైసైన్స్ నో రెన్యూవల్- సర్కార్ సీరియస్

17 ఏళ్లుగా లైసెన్స్ లేకుండా పనిచేస్తున్న చైబాసా సదర్ ఆస్పత్రి బ్లడ్ బ్యాంక్- ప్రాథమిక విచారణలో బయటపడ్డ నిజాలు

Jharkhand Child HIV Positive Incident
Jharkhand Child HIV Positive Incident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 6:33 PM IST

Jharkhand Child HIV Positive Incident : ఝార్ఖండ్‌ లోని చైబాసా సదర్ ఆస్పత్రిలో తలసీమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఐదుగురు చిన్నారులకు హెచ్ఐవీ సోకిన ఘటన దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. ఆ హాస్పిటల్​లోని బ్లడ్ బ్యాంక్​లో స్పష్టమైన లోపాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 2008 నుంచి అంటే గత 17 ఏళ్లుగా ఆస్పత్రి బ్లడ్ బ్యాంక్ చెల్లుబాటు అయ్యే లైసెన్స్ లేకుండా నడుస్తోందని ప్రాథమిక నివేదికలో తేలింది. దీంతో అధికారులు దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
పశ్చిమ సింగ్‌భూమ్ జిల్లాలోని చైబాసా ఆస్పత్రిలో రక్తమార్పిడి చేయించుకున్న పిల్లలకు హెచ్ఐవీ-పాజిటివ్​​గా తేలడం ఇటీవల సంచలనమైంది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. అందులో విస్తుపోయే నిజాలు బయటకొచ్చాయి. 17 ఏళ్లుగా చైబాసా సదర్ ఆస్పత్రి లైసైన్స్ లేకుండా బ్లడ్ బ్యాంకును నడుపుతున్నట్లు వెల్లడైంది. 2008 నుంచి బ్లడ్ బ్యాంక్ లైసెన్స్​ను ఆస్పత్రి రెన్యూవల్ చేయలేదని తేలింది. అయినప్పటికీ రక్త సేకరణ, పంపిణీ, రక్త మార్పిడి క్రమం తప్పకుండా కొనసాగినట్లు తేటతెల్లమైంది.

దర్యాప్తులో బయటపడ్డ కీలక విషయాలు
అయితే ఇప్పుడు విచారణ సమయంలో బ్లడ్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ జరుగుతోందని, అది త్వరలో పూర్తవుతుందని ఆస్పత్రి యంత్రాంగం తెలపడం గమనార్హం. నిబంధనల ప్రకారం, ఏదైనా బ్లడ్ బ్యాంక్​ను నడపాలంటే రాష్ట్ర ఆరోగ్య కమిటీ, డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ నుంచి అవసరమైన అనుమతులు పొందాలి. కానీ అవేమీ లేకుండానే చైబాసా ఆస్పత్రి బ్లడ్ బ్యాంక్ నడిపించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ ఘటనపై సీరియస్ అయిన ఝార్ఖండ్ సర్కార్, దీనిపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఆరుగురు సభ్యుల ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమయంలో పశ్చిమ సింగ్ భూమి జిల్లా ఇన్ ఛార్జ్, సివిల్ సర్జన్ భారతి మింజ్ బ్లడ్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.

ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ సీరియస్
కాగా, చిన్నారులకు హెచ్ఐవీ సోకిన ఘటనపై ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ సీరియస్ అయ్యారు. అందుకు గల బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పశ్చిమ సింగ్‌ భూమ్ సివిల్ సర్జన్ సుశాంత్ కుమార్ మాంఝీ, ఇతర సంబంధిత అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు. చైబాసాలో తలసేమియా బాధిత పిల్లలకు హెచ్ఐవీ సోకండం బాధాకరమైన విషయమని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని బ్లడ్ బ్యాంక్‌ లపై ఆడిట్ నిర్వహించి ఐదు రోజుల్లో నివేదిక సమర్పించాలని ఆరోగ్య శాఖను ఆదేశించారు. అలాగే హెచ్ఐవీ సోకిన చిన్నారుల కుటుంబాలకు ఖర్చుల కోసం రూ.2 లక్షలు పరిహారంగా ఇవ్వాలని సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో వ్యాధిగ్రస్థులైన పిల్లలకు పూర్తి చికిత్స అందించాలని స్పష్టం చేశారు.

వారం రోజుల్లో నివేదిక
ప్రత్యేక కార్యదర్శి డాక్టర్ నేహా అరోరా నేతృత్వంలోని ఆరుగురు సభ్యుల బృందం బుధవారం చైబాసా సదర్ ఆస్పత్రిని సందర్శించింది. అక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ విధానాలు, రికార్డులు, సౌకర్యాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. ఈ కమిటీ ఏడు రోజులలోపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించనుంది. కాగా, లైసెన్స్ లేకుండా పనిచేసే బ్లడ్ బ్యాంక్‌ లు తీవ్రమైన ప్రమాదాలను కలిగిస్తాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోగుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే చైబాసా ఆస్పత్రి నిర్లక్ష్యంపై స్థానికులు సైతం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బ్లడ్ బ్యాంక్ నిబంధనలను విస్మరించడం చట్టపరమైన నేరం మాత్రమే కాదు, పిల్లలు, రోగుల భద్రత విషయంలో రాజీపడడమేనని మండిపడ్డారు.

'ఈ ఘటనపై న్యాయ విచారణ జరపాలి'
అలాగే చైబాసా సదర్ ఆస్పత్రి ఘటనపై ఝార్ఖండ్ మాజీ సీఎం మధు కోడా ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. చైబాసా బ్లడ్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ చాలా ఏళ్లుగా రెన్యూవల్ చేయకపోతే, ఏ పరీక్షా విధానం కింద రోగులకు రక్తం అందిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ ఘటన న్యాయ విచారణ జరపాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ ఆరోగ్య మంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు, చైబాసా సదర్ ఆస్పత్రిలో తలసేమియాతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు హెచ్ఐవీ ఉన్న రక్తం ఎక్కించారని బీజేపీ నేత బాబులాల్ మరాండీ మండిపడ్డారు. ఇది కేవలం నిర్లక్ష్యం కాదు, ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత హత్య అని ఆరోపించారు.

