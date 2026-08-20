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ఝార్ఖండ్ నియామక పరీక్షల రద్దు కేసులో ట్విస్ట్- ప్రభుత్వం నిర్ణయంపై హైకోర్టు స్టే

కీలక నిర్ణయం ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు- జేపీఎస్‌సీ పరీక్షలు, నియామకాలను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై స్టే విధించిన న్యాయస్థానం- బిగ్ రిలీఫ్ పొందిన కొత్తగా జాబ్ పొందిన వ్యక్తులు

Jharkhand HC On Exams Cancel
ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు ఫైల్ ఫొటో (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 6:16 PM IST

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Jharkhand HC On Exams Cancel : ఝార్ఖండ్ పరీక్షల్లో అవకతవకల కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. 11, 13వ జేపీఎస్‌సీ పరీక్షలు, నియామకాలను రద్దు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసిన ఉత్తర్వుపై ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు స్టే విధించింది. పలు రిక్రూట్‌మెంట్ ఎగ్జామ్స్, నియామకాలను రద్దు చేస్తూ ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొత్తగా నియమితులైన ఉద్యోగులు న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై రాష్ట్ర హైకోర్టు స్టే విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో కొత్తగా ఉద్యోగాలు పొందినవారికి ఊరట లభించింది.

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