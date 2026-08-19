44 నియామక పరీక్షలు రద్దు- ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం
2014 నుంచి జేపీఎస్సీ, టీడీపీఎల్ సంస్థలు నిర్వహించిన పరీక్షలన్నీ రద్దు చేసిన ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం- డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, సివిల్ జడ్జిలు సహా పలు కీలక పోస్టులు
Published : August 19, 2026 at 7:39 AM IST
Jharkhand Govt Exams Cancelled : 2014 నుంచి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, టీడీపీఎల్ నిర్వహించిన పరీక్షలన్నీంటినీ రద్దు చేస్తున్నట్టు ఇటీవల ప్రకటించిన ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. నిరుద్యోగుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం రాత్రి 44 నియామక పరీక్షలను రద్దు చేసి ఎనిమిది నోటిఫికేషన్లను జారీ చేసింది. రద్దయిన పరీక్షల్లో 2014 నుంచి జేపీఎస్సీ, టీడీపీఎల్ నిర్వహించిన పరీక్షలన్నీ ఉన్నాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
విచారణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు
డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, డెంటల్ డాక్టర్లు, అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్లు, సివిల్ జడ్జిలు, అదనపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు, ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారులు సహా తదితర నియామక పరీక్షలు రద్దయిన వాటిలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పరీక్షల్లో అక్రమాలపై విచారణను వేగవంతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. జేపీఎస్సీ, టీడీపీఎల్ అక్రమాల కేసుల విచారణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టును ఏర్పాటు చేయాలని హైకోర్టును కోరనున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మరోవైపు నియామక సంస్థల ప్రక్షాళన కోసం సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి అమితాబ్ కౌశల్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన కమిటీ, రెండు నెలల్లోగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించనుంది. కాగా, రద్దు అయిన పరీక్షలపై దర్యాప్తు చేసే బాధ్యతను సీఐడీకి అప్పగించారు. అంతేకాకుండా, అదనంగా మరో 17 పరీక్షలపై కూడా సీఐడీతో దర్యాప్తు చేయించాలని నిర్ణయించారు.
STORY | Jharkhand exam stir: Govt cancels 44 recruitment tests, students' protests on— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
Amid a 25-day students' agitation over alleged irregularities in Jharkhand recruitment exams, the JMM-led government has cancelled 44 tests conducted by the state PSC and an outsourced agency… pic.twitter.com/2VeFaoDszr
ఇదిలా ఉండగా, జేపీఎస్సీ, జేఎస్ఎస్సీ పరీక్షల్లో జరిగిన అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు గత 25 రోజులుగా నిరసన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రిఫార్మ్ ఫోరమ్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 20న ముఖ్యమంత్రి నివాసం వద్ద నిరసన చేపట్టనున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు. అయితే, ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం విద్యార్థులతో చర్చలు జరిపింది.
సీబీఐ విచారణ జరపాల్సిందే!
కాగా, ఝార్ఖండ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (జేఎస్ఎస్సీ) నిర్వహించిన కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ (సీజీఎల్) పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం సోమవారం ప్రకటించింది. నియామక పరీక్షల్లో అక్రమ పద్ధతుల్ని నివారించే చట్టాన్ని ఇప్పటికే చేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరేన్ పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా, సీఐడీ, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణలో అనేక విస్మయకర అంశాలు వెలుగుచూశాయని తెలిపారు. ప్రస్తుత తరుణంలో వాటిని వెల్లడించలేనని అన్నారు. పరీక్షల కుంభకోణంలో అనేక కంపెనీల ప్రమేయం ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.
అయితే, విద్యార్థుల ప్రధాన డిమాండ్లు తీరినందువల్ల విద్యార్థులు ఆందోళన విరమించాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. పరీక్షలు రద్దయిన పరిణామంపై న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛ అభ్యర్థులకు ఉందని మంత్రి సుదివ్య కుమార్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, జేఎస్ఎస్సీ- సీజీఎల్ పరీక్ష ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందినవారు సోమవారం రాత్రి ఝార్ఖండ్ సచివాలయం ఎదుట నిరసనకు దిగారు. పరీక్షల్ని రద్దు చేస్తే సుమారు 2,000 మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
CISF బలగాలతో భద్రత
ఇదిలా ఉండగా, జాతీయ పరీక్షల సంస్థ- ఎన్టీఏ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకురానున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. నాలుగు అంచెల్లో ప్రశ్నపత్రాల తనిఖీ, 600 మంది నిపుణుల్ని తొలగించి వారిస్థానంలో కొత్త వారిని తీసుకోవడం, కార్యాలయాలకు సీఐఎస్ఎఫ్ భద్రత కల్పించడం వంటివి దీనిలో ఉన్నాయి. యూజీసీ- నెట్ పత్రాల్లో వైఫల్యాలు, నీట్- యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వంటి విషయాల నేపథ్యంలో ఎన్టీఏ ప్రక్షాళనపై కేంద్ర విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో పరీక్షల్ని సజావుగా నిర్వహించేలా పటిష్ఠమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి ఆదేశించినట్టు తెలిపింది. 20 నుంచి 25 మంది అధికారుల్ని రెండుమూడు వారాల్లో కొత్తగా తీసుకోనున్నట్టు వెల్లడించింది. మరింత మందిని తీసుకోవడంపై సమీక్షిస్తామని పేర్కొంది. ఎన్టీఏ కార్యాలయాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన కొత్త ప్రాంగణాలకు మార్చి, సీఐఎస్ఎఫ్ బలగాలతో భద్రత సమకూరుస్తామని విద్యాశాఖ వివరించింది.
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