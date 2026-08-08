ఝార్ఖండ్లో పేపర్ లీక్ వివాదం- విద్యార్థులతో ప్రభుత్వం చర్చలు
ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల పేపర్ లీక్లపై విద్యార్థుల ఆందోళన- ఏడోరోజుకు చేరిన విద్యార్థి నేత దేవేంద్రనాథ్ మహతో ఆమరణదీక్ష- నిరుద్యోగుల ప్రతినిధి బృందంతో ప్రభుత్వ అధికారుల చర్చలు
Published : August 8, 2026 at 2:58 PM IST
Jharkhand Paper Leak Protest Talks : ఝార్ఖండ్లో పబ్లిక్ సర్వీసు కమిషన్ సహా ఇతర నియామక పరీక్షల పేపర్ లీకేజీల వ్యవహారంపై యువత ఆందోళన నేపథ్యంలో సోరెన్ సర్కార్ దిగివచ్చింది. రెండు వారాలుగా రాంచీలో ఆందోళనలు చేస్తున్న విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు, ఉద్యోగార్థులతో శనివారం ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపింది. అయితే, తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చే వరకు ఆందోళనలను కొనసాగిస్తామని అభ్యర్థులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది.
ఇదిలా ఉండగా, అభ్యర్థుల డిమాండ్లు సమంజసమైనవని, వీటిని ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని రాష్ట్ర మంత్రి సంజయ్ ప్రసాద్ యాదవ్ తెలిపారు. ప్రసాద్ యాదవ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. JMM విద్యార్థి విభాగమైన 'ఝార్ఖండ్ ఛాత్ర మోర్చా' (JCM), ప్రభుత్వ కమిటీ ముందు తమ ప్రధాన డిమాండ్లను ఉంచింది. వాటిలో, 14వ ఝార్ఖండ్ PSC సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షతోపాటు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చేపట్టిన అన్ని ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలను రద్దు చేయాలని నిరుద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ లేదా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు జరగాలని కోరుతున్నారు.
STORY | Jharkhand govt holds talks with various outfits amid paper leak protests, fails to break deadlock— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026
The Jharkhand government on Saturday held talks with various outfits amid the massive agitation over the alleged paper leaks in recruitment exams, but failed to break the… pic.twitter.com/pMUFfPMFyy
అప్పటి వరకు ఆందోళన ఆపబోము: దేవేంద్రనాథ్ మహతో
ఏడు రోజులుగా ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న JLKM నాయకుడు దేవేంద్రనాథ్ మహతో వర్గంతోపాటు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఉన్న NSUI, ACS, JCM ప్రతినిధి బృందాలతో మంత్రులు చర్చలు జరిపారు. సుమారు రెండు గంటల పాటు కొనసాగిన ఈ చర్చల్లో కీలక విషయాల గురించి చర్చించామని, సమావేశంలో పాల్గొన్న అభ్యర్థి ఒకరు చెప్పారు. "మేం లేవనెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు త్వరితగతిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. అయితే, 14వ JPSC పరీక్ష రద్దుతో సహా మా డిమాండ్లన్నీ నెరవేరే వరకు మా ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని తెలిపాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, రాష్ట్ర మంత్రి దీపికా పాండే సింగ్ మాట్లాడుతూ, చర్చలు సానుకూల వాతావరణంలో జరిగాయని, నియామక ప్రక్రియలోని లోపాలు త్వరలోనే పరిష్కారం చేస్తామని తెలిపారు.
విద్యార్థులు రెండు వారాలకు పైగా శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్నందున, ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్లను వెంటనే నెరవేర్చాలని మహతో పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై ఎలాంటి జాప్యం చేయకూడదని తెలిపారు. 'శుక్రవారం జరిపిన చర్చల్లో ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి ఉంటే ఈ రోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండకపోయేది' అని మహతో వ్యాఖ్యానించారు.
STORY | ABVP members scuffle with police near Jharkhand CM residence, 8-10 detained— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026
Members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) on Friday scuffled with the police during their attempt to break through barricades near the Jharkhand chief minister's residence, leading… pic.twitter.com/GOtB6oeSOR
క్షీణిస్తున్న మహతో ఆరోగ్యం
మరోవైపు, ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న మహతో ఆరోగ్యం క్షీణించటమే కాకుండా బీపీ, షుగర్ స్థాయులు పడిపోతున్నాయని వైద్యులు చెప్పినట్లు మంత్రులు తెలిపారు. ఛాతీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నందున ఆస్పత్రికి తరలించాలని సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు. రిక్రూట్మెంటు ప్రక్రియలో సంస్కరణలపై అభ్యర్థుల నుంచి సూచనలు స్వీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ఓ ఈ-మెయిల్ ఐడీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పటివరకు JPSC పరీక్షల్లో అక్రమాలకు సంబంధించి 19మందిని అరెస్టు చేశామని, ఏజెన్సీ మాజీచైర్మన్ ఎల్.ఖియాంగ్టేను నాలుగుసార్లు ప్రశ్నించామని అధికారులు తెలిపారు.
ఆగస్టు 11న రాష్ట్ర అసెంబ్లీ వరకు మార్చ్
ఇదిలా ఉండగా, ఝార్ఖండ్లో పేపర్ లీకేజీలపై 15వ రోజులుగా అభ్యర్థులు చేస్తున్న శాంతియుత నిరసనలు శనివారానికి తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. రాంచీలోని హేమంత్ సోరెన్ నివాసం ముట్టడికి యత్నించిన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) సభ్యులకు, పోలీసులకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో 10 మంది ఆందోళన కారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే, నియామక పరీక్షలలో జరిగిన అవకతవకలకు నిరసనగా ఆగస్టు 11న రాష్ట్ర అసెంబ్లీ వరకు మార్చ్ నిర్వహించాలని ఆ సంస్థ పిలుపునిచ్చింది.
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