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కెనరా బ్యాంక్​లో సినీ ఫక్కీలో దోపిడీ- రూ.33 కోట్ల విలువైన బంగారం, రూ.42 లక్షల నగదు లూటీ

23.80 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు అపహరణ- సిబ్బందిని కట్టేసి స్ట్రాంగ్ రూమ్ తాళాలు తీసుకున్న దుండగులు- మూడు బ్యాగుల్లో సొమ్ముతో పరారైన దొంగలు

Robbery In Canara Bank
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST

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Robbery In Canara Bank : ఒక్కసారిగా బ్యాంక్​లోకి ఆయుధాలతో దూసుకొచ్చారు. అక్కడ సిబ్బందిని బెదిరించి కట్టేశారు. ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్ రూమ్ తాళాలు తీసుకున్నారు. చివరకు కోట్ల విలువైన బంగారం, డబ్బులతో అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఝార్ఖండ్​లోని జంషెద్​పుర్​ కెనరా బ్యాంక్​లో సినీ ఫక్కీలో జరిగిన ఆ భారీ దోపిడీ ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.

గోల్మురి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మసీద్ రోడ్ కెనరా బ్యాంక్ శాఖలో సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన జరిగిన ఆ ఘటనలో 23.80 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.42 లక్షల నగదు దోచుకెళ్లినట్లు ఎఫ్ఐఆర్​లో నమోదైంది. బంగారం, నగదు కలిపి లూటీకి గురైన ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.33.62 కోట్లుగా ఉంది. ఝార్ఖండ్​లో ఇప్పటి వరకు నమోదైన బ్యాంక్ దోపిడీల్లో ఇదే భారీ ఘటనగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

Robbery In Canara Bank
కెనరా బ్యాంక్​లో భారీ దోపిడీ (ETV BHARAT)

మొదట సెక్యూరిటీ సిబ్బందిపై దాడి
ఎఫ్​ఐఆర్​లో నమోదైన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం ఉదయం 9.10 గంటల సమయంలో ఐదుగురు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బ్యాంకులోకి ప్రవేశించారు. ముందుగా బ్యాంక్ చప్రాసీ, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి చేశారు. అనంతరం అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని ఆయుధాలతో బెదిరించి తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అలారం మోగించడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా బ్యాంక్ సిబ్బందిని అదుపులో పెట్టారు. వారి చేతులు, కాళ్లను ప్యాకింగ్ టేప్​తో కట్టేశారు. నోళ్లకు కూడా టేప్ వేయడంతో ఎవరూ బయటకు సమాచారం ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

స్ట్రాంగ్ రూమ్​వైపే నేరుగా!
బ్యాంక్ సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకున్న దుండగుల టార్గెట్ స్పష్టమైంది. స్ట్రాంగ్ రూమ్​లో ఉన్న బంగారాన్ని దోచుకోవడమే లక్ష్యంగా అక్కడికి వెళ్లారు. బ్యాంక్ ఉద్యోగులను ఆయుధాలతో బెదిరించి స్ట్రాంగ్ రూమ్ తాళాలు తీసుకున్నట్లు ఎఫ్​ఐఆర్​లో పేర్కొన్నారు. స్ట్రాంగ్ రూమ్ తెరుచుకున్న వెంటనే అక్కడ ఉన్న గోల్డ్ లోన్ ప్యాకెట్లను బయటకు తీశారు. కస్టమర్లు గోల్డ్ లోన్ల కోసం తాకట్టు పెట్టిన ఉంగరాలు, గొలుసులు, ఎయిర్ టాప్స్ సహా వివిధ రకాల బంగారు ఆభరణాలు ఆ ప్యాకెట్లలో ఉన్నాయి. అయితే స్ట్రాంగ్ రూమ్​లో సుమారు 650 గోల్డ్ ప్యాకెట్లు ఉన్నట్లు ఎఫ్​ఐఆర్​లో ఉంది. వాటి మొత్తం బరువు 23.80 కిలోలుగా నమోదైంది. మార్కెట్ ధర ప్రకారం, బంగారం విలువ సుమారు రూ.33.20 కోట్లు. అంతేకాదు బ్యాంకులో ఉన్న సుమారు రూ.42 లక్షల నగదును కూడా దుండగులు తీసుకెళ్లారు. దీంతో మొత్తం దోపిడీ విలువ రూ.33 కోట్లకు పైగా చేరింది.

Robbery In Canara Bank
సీసీటీవీలో రికార్డైన దృశ్యాలు (ETV BHARAT)

మూడు బ్యాగుల్లో సొమ్ము- ఆ తర్వాత పరార్
బంగారు ప్యాకెట్లు, నగదును సేకరించిన దుండగులు వాటిని మూడు బ్యాగుల్లో సర్దుకున్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. నలుపు, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉన్న బ్యాగుల్లో సొమ్మును పెట్టుకుని బ్యాంక్ నుంచి పరారయ్యారు. ఆ ఘటనపై బ్యాంక్ మేనేజర్ అజిత్ కుమార్ ఫిర్యాదు మేరకు గోల్మురి పోలీస్ స్టేషన్​లో 103/2026 నెంబర్​తో కేసు నమోదైంది. భారతీయ న్యాయ సంహితలోని 310(2), 311 సెక్షన్లతో పాటు ఆర్మ్స్ యాక్ట్‌లోని 27వ సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేశారు.

సీసీటీవీ, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలపై ఫోకస్
దోపిడీకి పాల్పడిన వారిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు. ఫింగర్ ప్రింట్లు, ఇతర ఫోరెనిక్స్ ఆధారాలు, ఎలక్ట్రానికి సాక్ష్యాలను సేకరిస్తున్నారు. గాయపడిన సిబ్బంది, సెక్యూరిటీ గార్డు, బ్యాంక్ అధికారులు, ఘటన సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఇతర వ్యక్తుల నుంచి వివరాలు సేకరించనున్నారు. ఎఫ్​ఐఆర్​లో ప్రస్తుతం ఐదుగురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల ప్రస్తావన మాత్రమే ఉంది. వారు ఎవరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? దోపిడీ తర్వాత ఎలా పరారయ్యారు? లూటీ చేసిన బంగారం, డబ్బులు ఎక్కడికి తరలించారు? అనే విషయాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.

Robbery In Canara Bank
బైక్​పై దుండగులు (ETV BHARAT)

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