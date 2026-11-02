బెడిసికొట్టిన BJP ప్రచారం- దిల్లీలో వ్యాపారాలు యథాతథం: కాంగ్రెస్
Congress Slams BJP : ఇండియా కూటమి ర్యాలీతో వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయన్న బీజేపీ ప్రచారంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది.
Published : November 2, 2026 at 10:12 AM IST
దీపావళి పండుగకు ముందు ఇండియా కూటమి ర్యాలీ వల్ల దిల్లీ వ్యాపారులు నష్టపోతారంటూ బీజేపీ, ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రచారం బెడిసికొట్టిందని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. 'ఝాన్సామంత్రి' తప్పుడు ప్రచారానికి బ్రేక్ పడిందని, దిల్లీలో మార్కెట్లు కళకళలాడాయని తెలిపింది. ఇండియా కూటమి మెగా ర్యాలీకి జనం రాకుండా అడ్డుకోవడానికి, దిల్లీలో వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయనే తప్పుడు కథనాన్ని బీజేపీ వ్యాప్తి చేసిందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. దిల్లీలో దుకాణాలు తెరిచే ఉన్నాయని, వ్యాపారాలు బాగా జరిగాయంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాన్ని ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా పంచుకున్నారు. రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేప్రజలు షాపింగ్ చేయడం వల్ల దిల్లీలోని చిన్న, పెద్ద వ్యాపారులందరికీ లాభం చేకూరుతుందన్న విషయం స్పష్టమైందని అన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ను రక్షించేందుకు, 'ఓటు చౌర్యం' అనే అంశాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే బీజేపీ కుట్ర చేసిందని జైరాం రమేష్ మండిపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ పిలుపు మేరకు ర్యాలీకి వచ్చినవారు దిల్లీ మార్కెట్లలో భారీగా దీపావళి షాపింగ్ చేశారని తెలిపారు. ఈ ప్రజాస్వామ్య నిరసనకు, స్థానిక ఆర్థికవ్యవస్థకు మద్దతు ఇచ్చిన ప్రజలకు, వ్యాపారులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గత 12 ఏళ్లుగా బీజేపీ, వారి 'ఝాన్సామంత్రి' ఎత్తుగడలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని, ఇకపై వారి మాయలో పడరని జైరాం రమేష్ అన్నారు. "ఓట్ చోర్ గద్దె దిగు" అంటూ నినదించారు.