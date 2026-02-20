స్క్రాప్ అనుకొని రూ.15లక్షల బంగారం అమ్మిన ఇంటి యజమాని- తర్వాత ఏమైందంటే!
Published : February 20, 2026 at 9:57 AM IST
Scrap Dealer Returns Gold : పండగలు వచ్చాయంటే చాలు ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేస్తుంటారు చాలా మంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లో పేరుకుపోయిన చెత్తను మొత్తం తుక్కు షాపునకు అమ్మేస్తుంటారు. అచ్చం అలానే ఓ కుటుంబం దీపావళి ముందు ఇల్లును శుభ్రం చేసి వృథాగా ఉన్న వస్తువులను తుక్కు షాపునకు అమ్మేసింది. ఇక్కడి వరకు అంతా బాగానే ఉన్నా కట్ చేస్తే ఆ కుటుంబం అమ్మేసిన వాటిల్లో రూ. 15లక్షల విలువైన బంగారం పెట్టిన డబ్బా కూడా ఉండడంతో కంగుతిన్నారు. అదీ కూడా దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత కనిపెట్టారు. ఇంతకీ ఆ డబ్బాలోకి బంగారం ఎలా వచ్చింది? అసలు అలా ఎలా అమ్మారు?
అసలేం జరిగిందంటే?
హరియాణాకు ఫరీదాబాద్కు చెందిన అశోక్ శర్మ అనే వ్యక్తి గతేడాది జనవరిలో జరిగిన కుంభామేళాకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేశాడు. ఈ సమయంలో దొంగల బారి నుంచి కాపాడేందుకు బంగారాన్ని దాచిపెట్టాడు. సుమారు 10 తులాల బంగారాన్ని ఒక డబ్బాలో ప్యాక్ చేసి పెట్టాడు. ఆ తిరిగి తర్వాత వచ్చినా మరిచిపోయి వాటిని అలానే ఉంచాడు. అయితే, గతేడాది దీపావళికి ముందు ఇంటిని శుభ్రం చేస్తూ పొరపాటున బంగారం ప్యాక్ చేసిన బాక్సును కూడా చెత్తగా భావించి అమ్మేశారు.
అనంతరం దీపావళి సమయంలో బంగారం కోసం వెతకగా డబ్బా కనిపించకుండా పోయింది. బంగారం ప్యాక్ చేసిన డబ్బాను పొరపాటుగా చెత్తలో వేశామని లేటుగా గుర్తించారు. వెంటనే చెత్త షాపు నిర్వహకుడు ఖాన్ను సంప్రదించారు అశోక్ శర్మ. దీంతో తన గోడౌన్ మొత్తం గాలింపు చేపట్టారు యజమాని ఖాన్. దాదాపు నాలుగు నెలల పాటు వెతికిన తర్వాత బంగారం దాచిపెట్టిన బాక్స్ లభ్యమైంది. వెంటనే అశోక్ శర్మకు సమాచారం అందించి వాటిని తిరిగి ఇచ్చారు. సుమారు రూ. 15లక్షల విలువైన బంగారాన్ని తిరిగి అప్పగించి తన నిజాయితీని చాటుకున్నాడు.
మరోవైపు పోయిందనుకున్న బంగారం తిరిగి దొరకడంతో అశోక్ శర్మ కుటుంబం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. హాజీ అక్తర్ ఖాన్ చేసిన సాయాన్ని నేను ఎప్పుడూ మరిచిపోనని అశోక్ శర్మ అన్నారు. హాజీ అక్తర్ ఖాన్ చూపెట్టిన నిజాయితీ ఈ సమాజానికి ఎంతో ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని ఏసీపీ జితేశ్ మల్హోత్రా తెలిపారు. విలువైన బంగారు వస్తువులను ఖాన్ తిరిగి యజమానులకు అందించినట్లు వివరించారు.
దొరికిన 20తులాల బంగారం, కిలో వెండి బ్యాగ్- పోలీసులకు అప్పగించిన పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం తమిళనాడులో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా పనిచేసే ఆ వ్యక్తి తనకు దొరికిన 20 తులాల బంగారాన్ని తిరిగి అప్పగించారు. చెంగల్పట్టు జిల్లా గుడువాంచెరికు చెందిన రాధాకృష్ణన్ తన కుటుంబంతో కలిసి తిరువారూర్లోని బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు. అనంతరం విరుపాచి నడప్పు నుంచి తిరువారూర్ కొత్త బస్టాండ్కు ఆటోలో వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ఆటో వెనుక సీటులో 20 తులాల బంగారం, కిలో వెండి వస్తువులు ఉన్న బ్యాగును పెట్టారు. కానీ అనుకోకుండా ఆ బ్యాగ్ దారిలోనే పడిపోయింది. చివరకు బ్యాగ్ పోగుట్టుకున్నామని గ్రహించి తిరువారూర్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
బ్యాగ్ను అప్పగించిన దురై
మరోవైపు తిరువారులోని మున్సిపాలిటిలో పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా పనిచేసే దురై అనే వ్యక్తికి ఆ బ్యాగ్ కనిపించింది. ఆ బ్యాగ్ను తెరిచి చూడగానే అందులో బంగారం, వెండి వస్తువులు కనిపించడంతో మొదట షాక్కు గురయ్యాడు. అనంతరం, వెంటనే తిరువారుర్లోని టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో వెళ్లి దానిని అప్పగించాడు. దీంతో పోలీసులు రాధాకృష్ణన్ కుటుంబాన్ని పిలిపించి నగలను చూపించారు. రాధాకృష్ణన్ కుటుంబ ఆ నగలు తమవేనని ధ్రువీకరించిన తర్వాత పోలీసులు ఆ బ్యాగ్ను వారికి ఇచ్చేశారు. దొరికిన నగల బ్యాగును నిజాయితీగా అప్పగించినందుకు దురైను పోలీసులు ప్రశంసించి శాలువా, కొత్త దుస్తులతో సత్కరించారు.