'భారతదేశ ఆణిముత్యం'- నెహ్రూ జయంతి వేళ రాహుల్ నివాళులు
Rahul Gandhi On Nehru Anniversary: నవంబర్ 14న జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, ఖర్గే ఎక్స్ వేదికగా నివాలర్పించారు.
Published : November 14, 2026 at 10:47 AM IST
భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. నెహ్రూ 'భారతదేశపు ఆణిముత్యం' అని రాహుల్ అభివర్ణించారు. ఆధునిక, శాస్త్రీయ, ప్రగతిశీల, ఆత్మవిశ్వాసం గల భారతదేశం కోసం ఆయన కన్న కల నేటికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రగతిశీల, సమ్మిళిత దేశ నిర్మాణం కోసం నెహ్రూ చూపిన మార్గమే తమ పార్టీ ప్రయత్నాలకు దిశానిర్దేశం చేస్తోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"భారతదేశపు మొదటి ప్రధాన మంత్రి, 'భారత రత్నం' పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు వినమ్ర నివాళులు. స్వాతంత్య్రం వారికి అంతిమ గమ్యం కాదు. అది దేశం చేపట్టిన కొత్త ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయి మాత్రమే. స్వరాజ్యం అంటే కేవలం అధికారం కాదు, దేశ భవిష్యత్తులో ప్రతి పౌరుడి భాగస్వామ్యం, బాధ్యత. వారి దృష్టిలో భారతదేశం ఒక అన్వేషణ, ఒక గొప్ప భావన వైవిధ్యమే బలం, ప్రజాస్వామ్యమే విశ్వాసం, సమానత్వమే పునాదిగా కలిగిన దేశం. ఆధునిక, శాస్త్రీయ, ప్రగతిశీల, ఆత్మవిశ్వాసం గల భారతదేశం కోసం వారు కన్న కల నేటికీ మనకు స్ఫూర్తినిస్తోంది. అటువంటి భారతదేశాన్ని నిర్మించేందుకు మనం చేసే కృషే వారికి ఇచ్చే నిజమైన నివాళి."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ నాయకుడు