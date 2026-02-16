JEE మెయిన్స్ 2026 ఫలితాలు విడుదల- ముగ్గురు తెలుగువారికి 100 పర్సెంటైల్
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ముగ్గురికి 100 పర్సెంటైల్- ఏపీ నుంచి ఇద్దరు- తెలంగాణ నుంచి ఒకరు
Published : February 16, 2026 at 7:41 PM IST
JEE Result 2026 : JEE మెయిన్ 2026 ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం పన్నెండు మంది అభ్యర్థులు 100 పర్సంటైల్ స్కోరు సాధించారని, వారిలో అత్యధికంగా రాజస్థాన్కు చెందిన వారేనని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) సోమవారం ప్రకటించింది. ఎన్టీఏలో 100 పర్సంటైల్ స్కోరు సాధించిన అభ్యర్థుల్లో ముగ్గురు రాజస్థాన్, ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్, దిల్లీ, బిహార్, ఒడిశా, హరియాణా, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, తెలంగాణ నుంచి ఒక్కొక్కరి చొప్పున ఉన్నారు. అయితే, అర్హత సాధించిన 12 మంది అభ్యర్థులూ పురుషులే కావడం విశేషం. ఈ పరీక్షను క్షేత్రస్థాయిలో సజావుగా నిర్వహించడానికి, పర్యవేక్షించడానికి సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ను ప్రారంభించినట్లు ఎన్టీఏ అధికారులు తెలిపారు. కాగా, ఈ పరీక్ష మొదటి ఎడిషన్కు 13.04 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు.
"ఈ పరీక్షను సజావుగా నిర్వహించడానికి ఎన్టీఏ వివిధ స్థాయిల్లో విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర, జిల్లా అధికారుల నుంచి సహాయం తీసుకుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో అభ్యర్థులను గుర్తించేందుకు కీలకమైన పద్ధతిగా OTP-ఆధారిత ఆధార్ E-KYC మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టింది. విమర్శలకు, ఆరోపణలకు చెక్ పెట్టే విధంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది" అని ఓ అధికారి తెలిపారు.