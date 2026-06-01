JEE అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఫలితాలు రిలీజ్- టాపర్​గా దిల్లీ విద్యార్ధి- విశాఖ సందీప్​కు ఐదో ర్యాంక్

ఉత్తీర్ణత సాధించిన 56,880 మంది విద్యార్థులు- జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌లో సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు

Published : June 1, 2026 at 9:22 AM IST

JEE Advanced Result 2026 : దేశంలోని 23 ఐఐటీల్లో బీటెక్‌ కోర్సుల్లో చేరేందుకు మే 17న నిర్వహించిన జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ పరీక్ష ఫలితాలు ఆదివారం అర్ధరాత్రి తర్వాత రిలీజ్ అయ్యాయి. మొత్తం 56,880 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించగా, ఐఐటీ దిల్లీ జోన్‌కు చెందిన శుభమ్‌ కుమార్‌ టాపర్‌గా నిలిచారు. విశాఖ నారాయణ కాలేజీ విద్యార్థి సందీప్‌కు 5వ ర్యాంక్‌ వచ్చింది. వాస్తవానికి ఈ ఫలితాలను జూన్‌ 1వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. ఫలితాలను jeeadv.ac.in వెబ్‌సైట్‌లో తెలుసుకోవచ్చు.

