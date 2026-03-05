ETV Bharat / bharat

'ఆయన​ అకౌంట్ హైజాక్​​ చేసి ఉండొచ్చు'- నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లడంపై జేడీయూ కార్యకర్తల నిరసనలు

నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లొద్దని, సీఎంగానే కొనసాగాలని జేడీయూ కార్యకర్తలు డిమాండ్- ఈ క్రమంలో పట్నాలో సీఎం నివాసం ఎదుట నిరసన

JDU Workers Protest In Patna
JDU Workers Protest In Patna (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 12:32 PM IST

JDU Workers Protest In Patna : బిహార్ సీఎం పదవిని వదిలి నీతీశ్ కుమార్‌ రాజ్యసభకు వెళ్లడాన్ని జేడీయూ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లొద్దని, బిహార్‌ సీఎంగానే కొనసాగాలని కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పట్నాలోని నీతీశ్ నివాసం వెలుపల నిరసన చేపట్టారు. బిహార్‌కు మరెవరూ సీఎంగా వద్దని, నీతీశే ఉండాలని నినాదాలు చేశారు. ఆయన అకౌంట్​ను ఎవరైనా హైజాక్​​ చేసి ఉండొచ్చని అంటున్నారు. దీంతో బిహార్‌‌లో మరోసారి రాజకీయ వేడి రాజుకుంది.

నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ రాజ్యసభకు వెళ్లాలి : జేడీయూ నేత
జేడీయూ నాయకుడు రాజీవ్ రంజన్ పటేల్, పార్టీ కార్యకర్తలు పట్నాలోని నీతీశ్ కుమార్ నివాసం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. నీతీశ్ నాయకత్వానికి మద్దతుగా నినాదాలు చేశారు. నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లడాన్ని వ్యతిరేకించారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశే ఉండాలని కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జేడీయూ నేత రాజీవ్ రంజన్ పటేల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మేము నీతీశ్ కుమార్‌ను బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నాం. నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లడాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఆయన కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాం" అని రాజీవ్ రంజన్ పటేల్ తెలిపారు.

'నీతీశ్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించం'
అయితే నీతీశ్ కుమార్ ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు దాన్ని వ్యతిరేకించరని జేడీయూ నేత సంజయ్ సింగ్ అన్నారు. "రాజ్యసభకు వెళ్లాలని నీతీశ్ నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే మేము ఆ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించలేం. కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు నీతీశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నారు. " అని సంజయ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

NITISH KUMAR RAJYA SABHA
RAJYA SABHA ELECTION 2026 BIHAR
JDU WORKERS PROTEST IN PATNA

