మొకామా హత్య కేసు: జేడీయూ అభ్యర్థి అరెస్టు, అధికారులపై వేటు
జన్ సురాజ్ పార్టీ మద్దతుదారు దులార్చంద్ యాదవ్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం- మొకామా జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ సింగ్ అరెస్టు
Published : November 2, 2025 at 6:58 AM IST
JDU Mokama candidate arrested: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ మొకామాలో జరిగిన జన్ సురాజ్ పార్టీ మద్దతుదారు దులార్చంద్ యాదవ్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామాలు జరిగాయి. మొకామా జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ సింగ్ను పోలీసులు ఆయన నివాసంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ఆనంత్ సింగ్ను పోలీసులు ప్రధాన నిందితుడిగా అనుమానిస్తున్నారు. దులార్చంద్ యాదవ్ హత్య అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో జరగడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలంగా మారింది. ఈ అంశంపై అటు ఎన్నికల సంఘంతో పాటు ఇటు అధికార యంత్రాంగం కూడా స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది. నిందితులను పట్టుకోవడంపై దృష్టి సారించింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి అభ్యర్థిగా మెుకామా స్థానం నుంచి అనంత్ బరిలో నిలిచారు. ఈ పరిణామం ఎన్డీఏ కూటమికి ప్రతికూలంగా మారనుంది.
బిహార్లో గ్యాంగ్స్టర్ పేరున్న దులార్చంద్ యాదవ్ ఇటీవల ప్రశాంత్ కిషోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీలో చేరి ప్రత్యక్ష రాజయకీయాల్లోకి వచ్చారు. తన మేనల్లుడు, జన సూరాజ్ పార్టీ మొకామా అభ్యర్థి పీయూష్ ప్రియదర్శి తరఫున ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 30న మొకామా నియోజకవర్గంలోని బసవాన్చక్ గ్రామంలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో దులార్చంద్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రచారం సందర్భంగా జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ సింగ్ వర్గం-దులార్చంద్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ ఘర్షణలో దులార్చంద్ జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ సమయంలోనే అతనిపై కాల్పులు జరిపి హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దులార్చంద్ యాదవ్తో ఘర్షణ పడింది జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ సింగ్ మద్దతుదారులని పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు సమాచారం.
ఎన్నికల ప్రచారంలో జరిగిన హత్య కావడంతో శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఈసీ చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ మేరకు అధికారులు అప్రమత్తమై నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో అనంత్ సింగ్తో పాటు అతని సహచరులు మాణికాంత్ ఠాకూర్, రంజిత్ రామ్ కూడా అరెస్టు చేసినట్లు పట్నా ఎస్ఎస్పీ కార్తికేయ కె.శర్మ తెలిపారు. ఈ కేసులో అనంత్ సింగ్ ప్రధాన నిందితుడని, అతని సమక్షంలోనే ఈ హత్య జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, దులార్చంద్ యాదవ్ పోస్ట్మార్టమ్ నివేదిక ఆధారంగా, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి ఉల్లంఘించినట్లు స్పష్టమవుతోందని, ఇది చాలా తీవ్రమైన అంశమని ఎస్ఎస్పీ తెలిపారు.
నాకు సంబంధం లేదు: అనంత్ సింగ్
దులార్చంద్ యాదవ్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అనంత్ సింగ్ స్పందించారు. ఈ హత్యకు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. అంతేకాకుండా, ఆర్జేడీ అభ్యర్థి వీణా దేవి భర్త, మాజీ ఎంపీ సూరజ్భాన్ సింగ్పై ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘర్షణలో తమ వాహనాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయని, ఈ ఎపిసోడ్లో సూరజ్భాన్ కీలక పాత్ర పోషించారని ఆరోపించారు. అనంత్ సింగ్ 2005 నుంచి మొకామా రాజకీయాల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. 2025 ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గంలో త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. జన్ సురాజ్ పార్టీ అభ్యర్థి పీయూష్ ప్రియదర్శి, ఆర్జేడీ అభ్యర్థి వీణా దేవి, అనంత్ సింగ్ మధ్య పోటీ నువ్వా, నేనా అన్నట్లు ఉంది.
అధికారులపై చర్యలకు ఈసీ ఆదేశం
మొకామాలో జన సూరాజ్ పార్టీ మద్దతుదారుడు హత్యపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చర్యలు చేపట్టింది. మొకామా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తున్న అధికారులపై వేటు వేసింది. క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని బిహార్ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ను ఆదేశించింది. మొకామా ఘటనపై బిహార్ పోలీసుల నుంచి నివేదిక కోరిన మరుసటి రోజే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో బార్హ్ సబ్-డివిజనల్ ఆఫీసర్, మొకామా అసెంబ్లీ స్థానం రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ చందన్ కుమార్, సబ్-డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రాకేష్ కుమార్, సబ్-డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అభిషేక్ సింగ్పై బదిలీ వేటు పడింది. అభిషేక్ సింగ్పై అదనంగా సస్పెషన్షన్ వేటు పడింది. అలాగే, స్థానిక ఎస్పీ విక్రమ్ సిహాగ్ను కూడా ఈసీ బదిలీ చేసింది.