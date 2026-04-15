ముఖ్యమంత్రి వద్దే 29 కీలక శాఖలు- డిప్యూటీ సీఎంలుగా జేడీయూ నేతలు

కొత్త ప్రభుత్వంలో జేడీయూ నేతలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదువులు- హోం మంత్రిత్వశాఖతో పాటు 29 కీలక పదువులు సీఎం వద్దే

Bihar Cabinet Portfolio
New Bihar Chief Minister Samrat Choudhary (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 8:17 PM IST

Bihar Cabinet Portfolio : బిహార్​లో సమ్రాట్ చౌధరీ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన కొత్త ప్రభుత్వంలో జేడీయూ నేతలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు దక్కాయి. సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రస్తుతం హోం మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు మొత్తం 29 శాఖలు తన వద్దే ఉంచుకున్నారు. బుధవారం ముఖ్యమంత్రితో పాటు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఇద్దరు నాయకులైన విజయ్ కుమార్ చౌధరీ, బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్​ ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా నియమితులయ్యారు. ప్రమాణస్వీకారం అనంతరం మంత్రులకు శాఖలు కేటాయిస్తూ కేబినెట్ సచివాలయ విభాగం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రస్తుతం హోం, విజిలెన్స్, రెవెన్యూ, భూసంస్కరణలు, ఆరోగ్యం వంటి ముఖ్య శాఖలను తన వద్దే ఉంచుకున్నారు. దీంతో చట్టవ్యవస్థ, పోలీసు పరిపాలన, రాష్ట్ర భద్రతపై సమ్రాట్ చౌధరీకి పూర్తి పట్టు ఏర్పడింది. వ్యవసాయం, కార్మిక వనరులు, వలస కార్మికుల సంక్షేమం, విపత్తు నిర్వహణ, పంచాయతీరాజ్, పరిశ్రమలు వంటి శాఖలు కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి. మొత్తం 29 శాఖలను ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంకా కేటాయించని శాఖలు కూడా ఆయన పరిధిలోనే ఉంటాయని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

డిప్యూటీ సీఎంలకు కీలక బాధ్యతలు
ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్ కుమార్ చౌధరీ, బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్‌కు ముఖ్య శాఖలు కేటాయించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌధరీకి 10 శాఖలు కేటాయించారు. వీటిలో జలవనరులు, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, సమాచార, ప్రజా సంబంధాల శాఖలు ఉన్నాయి. ఈ శాఖలను ఆయన గతంలో నీతీశ్​ కుమార్ ప్రభుత్వంలో కూడా నిర్వహించారు. మరో ఉప ముఖ్యమంత్రి బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్‌కు ఎనిమిది శాఖలు అప్పగించారు. వీటిలో ఇంధనం, ఆర్థిక శాఖ, ప్రణాళిక అండ్ అభివృద్ధి ముఖ్యమైనవి. అదనంగా నిషేధం, ఎక్సైజ్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలు కూడా ఆయనకు కేటాయించారు.

హోం శాఖపై ఆసక్తికర పరిణామం
హోం శాఖను జేడీయూ తమ వద్ద ఉంచుకోవాలని తొలుత ఊహాగానాలు వచ్చాయి. అయితే, గతంలో ఈ శాఖను ఎక్కువకాలం తన వద్ద ఉంచుకున్న నీతీశ్ కుమార్​, చివరకు దానిని విడిచిపెట్టగా, ప్రస్తుతం సీఎం సమ్రాట్ చౌధరీ వద్దే ఈ శాఖ కొనసాగుతోంది. ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.

బీజేపీ వ్యూహానికి ఫలితం
2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. నీతీశ్ కుమార్ రికార్డు స్థాయిలో 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇటీవల రాజ్యసభకు ఎన్నికైన నీతీశ్ కుమార్ మంగళవారం సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ వెంటనే శాసనసభ పక్ష నేతగా సమ్రాట్ చౌధరీని ఎనుకున్నారు. బుధవారం ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. దీంతో బిహార్​లో నీతీశ్​ కుమార్ యుగానికి ముగింపు పలుకుతూ సమ్రాట్ శకం మొదలైంది. బీజేపీ స్వయంగా ప్రభుత్వాన్ని నడపాలనే దీర్ఘకాల వ్యూహానికి ఇది ఫలితం.

జేడీయూ నుంచి 2017లో బీజేపీలో చేరిన సమ్రాట్ చౌధరీ, గ్రామీణ స్థాయిలో బలమైన మద్దతు సంపాదించి 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ ఎన్నికల్లో 89 సీట్లతో బీజేపీ ఏకైక పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీని బలోపేతం చేయడంలో, సరైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడంలో, ఓట్ల బదిలీ కోసం జేడీయూను సమన్వయం చేసుకోవడంలో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్లే ఈ భారీ విజయం బీజేపీ ఖాతాలో చేరింది. ఈ కారణాల వల్లే ఇతర సీనియర్లు ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ హైకమాండ్ బిహార్‌ను నడిపించే బాధ్యతను సమ్రాట్ చౌధరీకే అప్పగించింది.

కొత్త పాలనపై ఆసక్తి
శాఖల నియామకాలు కూటమి సమతుల్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. కొత్త ప్రభుత్వం పనితీరుపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. సమ్రాట్ చౌధరీ భారీ స్థాయిలో శాఖలను తన వద్ద ఉంచుకోవడం, కేంద్రీకృత పాలనకు సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.

