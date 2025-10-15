ETV Bharat / bharat

57మందితో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన జేడీ(యూ)- చిరాగ్​ కోరుతున్న ఆ స్థానాల్లో నీతీశ్ అభ్యర్థులు

57 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన జేడీ(యూ)- వేగంగా పావులు కదుపుతున్న నితీశ్​!

JD(U) releases first list of 57 candidates for Bihar Assembly polls
JD(U) releases first list of 57 candidates for Bihar Assembly polls (aANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
JDU Releases First List : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం సీఎం నితీశ్​ కుమార్ నేతృత్వంలోని జనతాదళ్‌ యునైటెడ్‌ జేడీ(యూ) బుధవారం 57 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. మొత్తం 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్న జేడీయూ, మిత్రపక్షమైన చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ నేతృత్వంలోని లోక్‌జన్‌ శక్తి పార్టీ కోరుతున్న 4 స్థానాల్లో సైతం జేడీయూ అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడం గమనార్హం.

2020 ఎన్నికల్లో జేడీ(యూ) గెలిచిన మోర్వా, సోన్​బర్సా, రాజ్​గిరి, గైఘాట్​, మతిహాని అసెంబ్లీ స్థానాలను వదులుకోకూడదని నితీశ్ గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే పదేపదే చర్చలు జరిపినప్పటికీ, ఈ బలమైన నియోజకవర్గాలను వదులుకోవడానికి జేడీ(యూ) ఇష్టపడడం లేదు.

వేగంగా పావులు కదుపుతున్న నితీశ్​!
బిహార్​లో మిత్రపక్షం బీజేపీ తమ అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటించిన ఒక్కరోజు తరువాత జేడీ(యూ) తమ తొలి అభ్యర్థుల లిస్ట్​ను విడుదల చేసింది. వీరిలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్న ఐదుగురు నేతలు కూడా ఉన్నారు. వీరితోపాటు అనంత్ కుమార్ సింగ్​ సహా ముగ్గురు బలమైన వ్యక్తులు, నలుగురు మహిళా అభ్యర్థులు కూడా ఉండడ విశేషం.

జేడీ(యూ) మొదటి జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న మంత్రులు ఏయే స్థానాల నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారంటే? గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్​- నలంద, జలవనరుల మంత్రి విజయ్​ కుమార్ చౌదరి -సరైరంజన్​, సమాచార, ప్రజా సంబంధాల మంత్రి మహేశ్వర్ హజారి -కల్యాణ్​పూర్​, సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి మదన్​ సాహ్ని -బహదూర్​పూర్​, ప్రొహిబిషన్​ మినిస్టర్​ రత్నేశ్​ సదా -సోన్​బార్సా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారు.

ఇక జేడీ(యూ) మొదటి జాబితాలో నలుగురు మహిళా అభ్యర్థులు ఉన్నారు. వీరిలో కవితా సాహా - మాధేపుర, కోమల్ సింగ్​- గైఘాట్​, అశ్వమేధ దేవి- సమస్తిపూర్​, రవీనా కుష్వాహా - విభూతిపూర్​ నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. అయితే జేడీయూ ఫస్ట్ జాబితాలోని 57 మంది అభ్యర్థుల్లో 30 మంది కొత్తవారు కావడం గమనార్హం.

243 మంది సభ్యులు గల బిహార్ అసెంబ్లీకి జరగనున్న ఎన్నికల్లో బీజేపీ, జేడీ(యూ) చెరో 101 స్థానాల నుంచి పోటీ చేయనున్నాయి. కేంద్రమంత్రి చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ నేతృత్వంలోని లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్)- 29 సీట్లు, కేంద్ర మంత్రి జీతన్‌ రామ్‌ మాంఝీకి చెందిన హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్‌ఏఎం)- 6 సీట్లు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఉపేంద్ర కుశ్వాహా సారథ్యంలోని రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్‌ఎల్‌ఎం)- 6 సీట్లలో పోటీ చేయనున్నాయి.

పోటీకి దూరంగా ప్రశాంత్ కిశోర్​
మరోవైపు బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సమయంలో జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయడం లేదని ప్రకటించారు. పార్టీ కోసం ఎన్నికల్లో పని చేస్తానని, పోటీకి దూరంగా ఉంటున్నట్లు తెలిపారు.

'బిహార్​ ఎన్నికల్లో జన్​ సురాజ్ పార్టీ గెలిస్తే అది దేశవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపుతుంది. జాతీయ రాజకీయాల దిక్సూచి కొత్త దిశలో తిరుగుతుంది. జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీకి 150 సీట్ల కంటే తక్కువ వచ్చినా, దాన్ని ఓటమిగానే పరిగణిస్తాం. నేను అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదని పార్టీ నిర్ణయించింది. అందువల్లే రాఘోపుర్‌ నియోజకవర్గంలో తేజస్వీ యాదవ్​కు పోటీగా మరో అభ్యర్థిని ప్రకటించాం. ఇది పార్టీ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మేం తీసుకున్న నిర్ణయం. ఒకవేళ నేను పోటీ చేస్తే, అది పార్టీ సంస్థాగత కార్యకలాపాల నుంచి నా దృష్టి మళ్లే అవకాశం ఉంది' అని ప్రశాంత్ కిశోర్ తెలిపారు.

మహాగట్బంధన్​ పరిస్థితి ఏంటి?
మరోవైపు మహాగట్బంధన్​లో సీట్ల పంపకం ఇంకా పూర్తి కాలేదు. కాంగ్రెస్​ 70 సీట్లు అడుగుతుంటే, విపక్ష కూటమి పార్టీలు, ముఖ్యంగా ఆర్​జేడీ మాత్రం ఈసారి కాంగ్రెస్​కు కేవలం 19 సీట్లు మాత్రమే కేటాయించడానికి మొగ్గు చూపుతోందని సమాచారం. మరోవైపు ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్​ను కాంగ్రెస్ సీఎం అభ్యర్థిగా అంగీకరిస్తుందో, లేదో ఇంకా తెలియరాలేదు. దీనికి తోడు ఆర్జేడీ చీఫ్​ లాలూ ప్రసాద్​ యాదవ్​ పెద్ద కుమారుడు తేజ్​ ప్రతాప్​ యాదవ్​ పక్కలో బల్లెంలా తయారయ్యాడు. ఇక చిన్నచిన్న పార్టీలైన ముకేశ్​ సాహ్నికి చెందిన వికాశ్​ షీల్ ఇన్సాన్​ పార్టీ (వీపీఐ), సీపీఐ (ఎంఎల్​) కూడా ఈసారి ఎక్కువ సీట్ల కోసం గట్టిగా బేరసారాలు ఆడుతున్నాయి. ఇది విపక్ష కూటమికి కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే అని చెప్పుకోవచ్చు. కాగా, బిహార్​ ఎన్నికలు ఈసారి రెండు దశల్లో- నవంబర్​ 6, 11 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. నవంబర్​ 14న ఫలితాలు వెలువడతాయి.

