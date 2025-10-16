ETV Bharat / bharat

బిహార్​ ఎన్నికలు- 44 మంది అభ్యర్థులతో JDU రెండో జాబితా విడుదల

తొలి జాబితాలో 57 మందికి చోటు కల్పించిన జేడీయూ తాజా లిస్టులో మరో 44 మంది పేర్లు వెల్లడి

Bihar Polls JDU Candidates List
Bihar Polls JDU Candidates List (ETV Bharat)
Bihar Polls JDU Candidates List : బీహార్‌లో అధికారంలో ఉన్న నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్(NDA) ఇప్పటికీ సీట్ల పంపకాల ప్రతిష్టంభనతో సతమతమవుతున్న వేళ జేడీయూ రెండో విడత అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల చేసింది. నిన్న విడుదల చేసిన తొలి జాబితాలో 57 మందికి చోటు కల్పించిన జేడీయూ తాజా లిస్టులో మరో 44 మంది పేర్లను ప్రకటించింది. తొలి జాబితాలో చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ నేతృత్వంలోని లోక్‌జన్‌ శక్తి కోరుకున్న ఐదు స్థానాల్లో అభ్యర్థులను ఖరారు చేసిన జేడీయూ తుది జాబితాలోనూ ఆ పార్టీ కావాలనుకున్న మరో నాలుగు నియోజకవర్గాలకూ అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 243 నియోజకవర్గాలున్న బిహార్‌లో ఎన్డీయే తమకు కేటాయించిన మొత్తం 101 సీట్లకు సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్‌ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. 37 మంది ఓబీసీ, 22 మంది ఈబీసీ, జనరల్‌ కేటగిరీ నుంచి 22 మంది, 15 మంది ఎస్సీ , ఒక ఎస్టీ, నలుగురు ముస్లీం అభ్యర్థులకు తమ జాబితాల్లో చోటు కల్పించింది. 243 స్థానాలున్న బిహార్‌లో బీజేపీ 101, జేడీయూ 101, లోక్‌జన్‌శక్తి 29 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నయి. చెరో ఆరు స్థానాలను RLM, HAMలకు కేటాయించారు.

JDU SECOND LIST
BIHAR ELECTIONS
BIHAR POLLS JDU CANDIDATES LIST

