ఏడాదిలో 29 కీమోథెరపీ సెషన్లు, మూడు సర్జరీలు- రొమ్ము క్యాన్సర్ను జయించిన 83 ఏళ్ల బామ్మ
ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ను జయించిన 83 ఏళ్ల వృద్ధురాలు- ఏడాది పాటు రోగంతో పోరాటం
Published : November 3, 2025 at 8:55 PM IST
83 year Old Woman Recovered Cancer : దేశ రాజధాని దిల్లీకి చెందిన 83 ఏళ్ల వృద్ధురాలు ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధిని జయించారు. అంత పెద్ద వయసులోనూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో పోరాడి విజయం సాధించారు. ఈ క్రమంలో ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించి, చికిత్స తీసుకుంటే నయం చేసుకోవచ్చని నిరూపించారు. ఈ స్టోరీలో రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి జయా జైట్లీ ఎలా బయటపడ్డారు? చికిత్స సమయంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సమస్యలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఏడాదిలో రికవరీ
జయా జైట్లీ సామాజిక కార్యకర్త. అలాగే కేంద్ర మాజీ రక్షణ మంత్రి జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్కు సన్నిహితురాలు కూడా. గతేడాది మే నెలలో ఆమెకు రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు నిర్ధరణ అయ్యింది. ఆమె విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్న సమయంలో టెస్టులు చేయించుకోగా ప్రాణాంతక వ్యాధి బయటపడింది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 3లో ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీంతో జయా జైట్లీ ఒక్కసారి ఆందోళనకు గురయ్యారు. తనకేమవుతుందోనని భయపడ్డారు. క్యాన్సర్ను ఆమె తన కొత్త జీవిత అనుభవంగా తీసుకుని దిల్లీలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకోవడం ప్రారంభించారు.
'వైద్యులను సలహాలను పాటించాను'
తాను క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్పై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టానని జయా జైట్లీ తెలిపారు. వైద్యులు ఇచ్చిన ప్రతీ సలహాను పాటించానని చెప్పారు. ఏడాది వ్యవధిలో 29 కీమోథెరపీ సెషన్లు, మూడు సర్జరీలు, సమతుల్య ఆహారం తీసుకుని రొమ్ము క్యాన్సర్ను ఓడించానని వెల్లడించారు. "ప్రస్తుతం నా వయసు 83 ఏళ్లు. ఈ ఏడాది మేలో నా క్యాన్సర్ చికిత్స పూర్తైంది. అప్పటి నుంచి బాగానే ఉన్నాను. ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు." అని నవంబర్ 7న క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో తన అనుభవాలను జయా జైట్లీ పంచుకున్నారు.
ప్రముఖ క్యాన్సర్ నిపుణులు డాక్టర్ రమేశ్ షరిన్, గీతా కడయప్రత్ సమర్థవంతమైన మార్గదర్శకత్వంలో తాను రొమ్ము క్యాన్సర్తో పోరాడానని జయా జైట్లీ వెల్లడించారు. "ఇప్పుడు, క్యాన్సర్ వచ్చి బతికిన మహిళగా తన అనుభవాలను ఇతరులతో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. బలమైన సంకల్ప శక్తితో అత్యంత కష్టమైన సవాళ్లను కూడా అధిగమించవచ్చు. క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు మహిళలు సంకల్ప బలం, పాజిటివిటీతో పోరాడాలి. మహిళలు తరచుగా తమ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. అలా అస్సలు చేయొద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. రొమ్ములో నొప్పి వచ్చినా, గడ్డలా అనిపించా మహిళలు అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి. రొమ్ము క్యాన్సర్ను ముందస్తుగా గుర్తించి ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు." అని జయా జైట్లీ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, రొమ్ము క్యాన్సర్ను ముందస్తుగా గుర్తిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడొచ్చని దిల్లీలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో బ్రెస్ట్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ డాక్టర్ గీతా కడయప్రత్ తెలిపారు.
కలవరపెడుతున్న గణాంకాలు
ప్రపంచ క్యాన్సర్ గణాంకాలను అందించే ఆన్ లైన్ డేటాబేస్ అయిన గ్లోబోకాన్ ప్రకారం, భారతీయ మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు, సంబంధిత మరణాల రేట్లు పెరిగాయి. కొత్త క్యాన్సర్ కేసుల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ 13.5శాతం నమోదవుతున్నాయి. ఆ వ్యాధితో మరణించేవారి శాతం 10.6శాతానికి పెరిగింది. మహిళలు క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చాలా తక్కువగా చేసుకుంటున్నారు. 30-69 సంవత్సరాల వయసు గల మహిళల్లో 1.6శాతం మాత్రమే క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేసుకున్నారు.
కాగా, ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన, ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల్లో క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాపకింద నీరులా వ్యాపిచడంతో అందరిలోనూ ఒకింత ఆందోళన నెలకొంది. అయితే ఈ క్యాన్సర్ ను జయించాలంటే చికిత్స సమయంలో రోగులు చాలా మానసికంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. సకాలంలో క్యాన్సర్ను గుర్తించడం ద్వారా ప్రాణాపాయ ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే క్యాన్సర్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. సరైన సమయంలో ట్రీట్ మెంట్ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడొచ్చని చెబుతున్నారు.