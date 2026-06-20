రైతుగా మారిన అడ్వకేట్- డ్రాగన్ పండ్ల సాగుతో ఫుల్గా లాభాలు
సాగులో మోడ్రన్ పద్ధతులను అవలంబిస్తున్న రైతు- దేశవిదేశాల్లోనూ ఆ అన్నదాత పండించే డ్రాగన్ ఫ్రూట్కు ఫుల్ డిమాండ్- సాగులో దూసుకెళ్తున్న పంజాబ్ కర్షకుడు
Published : June 20, 2026 at 4:51 PM IST
Ludhiana Farmer Success Story : తనకు నచ్చిన వ్యవసాయం చేయడం కోసం ఓ వ్యక్తి న్యాయవాది వృత్తిని వదిలేశారు. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సహా 25కి పైగా ఇతర రకాల పండ్ల మొక్కలను సాగు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తూ విజయవంతమైన రైతుగా పేరు పొందారు. ఈ స్టోరీలో పంజాబ్లోని లుధియానాకు చెందిన ఆదర్శ రైతు జస్ప్రీత్ సింగ్ విజయగాథ గురించి తెలుసుకుందాం.
సాగులో అధునాతన పద్ధతులతో సక్సెస్
జస్ప్రీత్ 400 మొక్కలతో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగును 2016లోనే ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత అనేక రకాల విదేశీ పండ్లను సైతం పండించడం మొదలుపెట్టారు. సాగులో మోడ్రన్, వినూత్న పద్ధతులతో ముందుసాగి విజయం సాధించారు. ఫలితంగా నేడు జస్ప్రీత్ సింగ్ దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పండ్లను, మొక్కలను సరఫరా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా తన తోటలో పండించిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను దుబాయ్కి కూడా ఎగుమతి చేస్తున్నారు. తనకు పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన 7 ఎకరాల భూమితో పాటు అదనంగా మరో 2 ఎకరాల భూమిని కౌలుకు తీసుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అనేక రకాల డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సహా బ్లూబెర్రీ, అవకాడో, స్ట్రాబెర్రీలను పండిస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు.
'తక్కువ ధరకే డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ను అందిస్తున్నాం'
తాను సాగు చేస్తున్న భూమి ధర ఒక ఎకరం రూ.10కోట్లు-రూ.15 కోట్లు మధ్య పలుకుతుందని రైతు జస్ప్రీత్ సింగ్ తెలిపారు. తనకు ఏడు ఎకరాల భూమి ఉందని, దాని విలువ కోట్లలో ఉంటుందన్నారు. అయినప్పటికీ ఆ భూమిని అమ్మేయకుండా, సాగు చేస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నానని చెప్పారు. తాను సాగు ప్రారంభించినప్పుడు అనేక దేశాల నుంచి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్కలను తెప్పించుకున్నానని వివరించారు. ఆ తర్వాత తన పొలంలో పరిశోధన చేసి పంజాబ్ (ముఖ్యంగా లుధియానా) వేడిని తట్టుకోగల మొక్కలను అభివృద్ధి చేశానని వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కిలోకు రూ.3,500 పలికే అనేక రకాల డ్రాగన్ ఫ్రూట్లను, తాము కేవలం రూ.1,200కే విక్రయిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
"వ్యవసాయంతో పాటు మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలను కూడా పూర్తిగా నేర్చుకున్నాను. నా పొలంలో పండింటే పండ్ల క్వాలిటీ బాగుంటుంది. అందుకే వినియోగదారులే స్వయంగా నా పొలం వద్దకు వచ్చి పండ్లను కొనుగోలు చేస్తారు. దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, బెంగళూరు, దుబాయ్ వంటి ప్రాంతాలకు నా పొలంలో పండిన పంటలను ఎగుమతి చేస్తాను. నేను న్యాయశాస్త్రం (లా) చదివాను. లుధియానా జిల్లా కోర్టులో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేశాను. ఇప్పటికీ ఎవరైనా అడిగితే వారికి న్యాయపరమైన సలహాలు ఇస్తాను. నాకు వ్యవసాయం అత్యంత సంతృప్తిని, ఆదాయాన్ని ఇచ్చింది. అందుకే ఇప్పుడు నా పూర్తి సమయాన్ని వ్యవసాయానికే కేటాయిస్తున్నాను. నా పొలంలో లక్షకు పైగా పండ్ల చెట్లు ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా వరకు విదేశీ రకాల పండ్ల చెట్లే ఉన్నాయి. పంజాబ్లో ఉష్ణోగ్రత 45 డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా చల్లని దేశాల్లో మాత్రమే పండించే అనేక విదేశీ పండ్ల రకాలపై నేను చాలా ఏళ్లుగా పరిశోధన చేస్తున్నాను. మన వాతావరణానికి అనుగుణంగా వాటిని పండించేలా కృషి చేశాను" అని జస్ప్రీత్ సింగ్ చెప్పారు.
యూట్యూబ్ ఛానెల్లో చిట్కాలు
అలాగే 'కాంధల్ ఆగ్రో ఫామ్' పేరిట జస్ప్రీత్ ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్ను కూడా ప్రారంభించారు. పంజాబ్ వంటి వేడి వాతావరణంలో విదేశీ పండ్లను ఎలా పండించాలో అందులో ఉచితంగా వివరిస్తున్నారు. విదేశీ పండ్ల సాగులో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, వాటిని ఎలా అధిగమించాలి, మొక్కలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, వాటి ధర ఎంత, వాటి సంరక్షణ ఎలా చేయాలి వంటి అంశాలపై వీడియోలు చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, యువ రైతులు పరిశోధన కోసం జస్ప్రీత్ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తుంటారు.
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని రైతు జస్ప్రీత్ వివరించారు. అలాగే మార్కెట్లో డ్రాగన్ ఫ్రూట్కు మంచి డిమాండ్ ఉందన్నారు. భారత్లో పండించడం కష్టమని భావించే బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ, అవకాడో వంటి పండ్లను కూడా తాను సాగు చేసి చూపించానని తెలిపారు. తాను ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ రంగంపై దృష్టి సారించానని చెప్పారు. పొలంలో పండించిన బెర్రీలను ప్రాసెస్ చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని, అందుకోసం చైనా నుంచి ఒక ప్రత్యేక యంత్రాన్ని కూడా ఆర్డర్ చేశానని వెల్లడించారు. ఈ యంత్రం ద్వారా ప్రాసెస్ చేసిన బెర్రీలను 25 ఏళ్ల వరకు నిల్వ చేయవచ్చన్నారు. అంతేకాకుండా వాటిలోని పోషకాలు 97 శాతం వరకు అలాగే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. భారతదేశంలో ఇటువంటి యంత్రాలు ఖరీదైనవి కావడంతో, దీనిని చైనా నుంచి తెప్పించామని పేర్కొన్నారు. పంజాబ్ భూమి చాలా సారవంతమైనదని, కష్టపడితే అందులో ఏ పంటనైనా పండించొచ్చని వివరించారు.
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