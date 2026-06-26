ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన పోలీసులు- ఒకేసారి 766 గ్రామాల్లో అవగాహన సమావేశాలు
'గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో చోటు దక్కించుకున్న జశ్పుర్ పోలీసులు- 766 గ్రామాల్లో ఉదయం 10:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల మధ్య ఏకకాలంలో కార్యక్రమాలు
Published : June 26, 2026 at 4:35 PM IST
Police Creates World Record : ఛత్తీస్గఢ్ జష్పుర్ పోలీసులు ప్రపంచ రికార్డ్ సృష్టించారు. జిల్లాలోని మొత్తం 766 గ్రామాల్లో ఒకే రోజున 'జన్ చౌపాల్స్' (ప్రజా అవగాహన సమావేశాలు) నిర్వహించి 'గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో చోటు దక్కించుకున్నారు. రోడ్డు ప్రమాద మరణాలను తగ్గించడం, ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా చేపట్టిన హెల్మెట్ అవగాహన కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును పొందింది. ఈ మేరకు జశ్పుర్లోని సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (SP) కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో 'గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్' రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోనల్ రాజేష్ శర్మ, ఎస్ఎస్పి డాక్టర్ లాల్ ఉమేద్ సింగ్ను సర్టిఫికెట్ అందజేశారు.
2026 జూన్ 24న జిల్లాలోని మొత్తం 766 గ్రామాల్లో ఉదయం 10:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల మధ్య ఏకకాలంలో 'జన్ చౌపాల్స్' నిర్వహించారు. ఇందులో హెల్మెట్ల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, సీట్ బెల్టుల ప్రాముఖ్యం, ప్రమాదాల నివారణ, ట్రాఫిక్ నిబంధనల గురించి ప్రజలకు వివరించారు. ఇదే జశ్పుర్ పోలీసులకు ప్రపంచ రికార్డును తెచ్చిపెట్టింది. జిల్లాలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల దృష్ట్యా డీఐజీ (DIG), ఎస్ఎస్పి డాక్టర్ లాల్ ఉమేద్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. కేవలం జరిమానాలు విధించడమే కాకుండా, ప్రజల్లో రోడ్డు భద్రత పట్ల బాధ్యతను పెంపొందించడం దీని లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ద్విచక్ర వాహనదారులతో పాటు వెనుక కూర్చునేవారు హెల్మెట్ ధరించడం, నాలుగు చక్రాల వాహనదారులు సీట్ బెల్ట్ వాడటం, మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
10,000 పైగా మందితో ర్యాలీ
2026 ఏప్రిల్ 18న జశ్పుర్లో హెల్మెట్ అవగాహన ర్యాలీతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. కలెక్టర్ రోహిత్ వ్యాస్, ఎస్ఎస్పి డాక్టర్ లాల్ ఉమేద్ సింగ్, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజలు సహా 10,000 మందికి పైగా ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఈ ప్రచారాన్ని మరింత విస్తృతం చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రితో పాటు అధికారులు సహా 3,000 మందికి పైగా వీడియో సందేశాలు విడుదల చేశారు. ప్రజలను హెల్మెట్ ధరించమని కోరుతూ తీసిన ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేశారు. అదే సమయంలో జశ్పుర్ పోలీసులు జిల్లావ్యాప్తంగా 60,000 మందికి పైగా ప్రజలతో రోడ్డు భద్రతా ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. హెల్మెట్లు, సీట్ బెల్ట్లు ధరించడం వంటి సాధారణ భద్రతా చర్యలు అనేక ప్రాణాలను కాపాడగలవని ప్రజలకు తెలిపారు.
5,000 మంది 'పోలీస్ మిత్రుల' మద్దతు
జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామంలో ఒక పోలీస్ అధికారి లేదా సిబ్బందికి 'భద్రతా అధికారి' బాధ్యతను అప్పగించారు. వీరు గ్రామ భద్రతా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడంతో పాటు రోడ్డు భద్రత, సామాజిక అవగాహనను పెంపొందిస్తారు. ఈ ప్రచారం విజయవంతం కావడంలో సుమారు 5,000 మంది 'పోలీస్ మిత్రులు' (కమ్యూనిటీ పోలీస్ వాలంటీర్లు) కీలక పాత్ర పోషించారు. రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించడానికి వారు గ్రామాలను సందర్శించి ప్రజలతో సమావేశాలను ('జన్ చౌపాల్స్') నిర్వహించారు.
భద్రతకు కట్టుబడి ఉంటామని గ్రామ సభల ప్రతిజ్ఞ
హెల్మెట్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, రోడ్డు భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలంటూ అనేక గ్రామ సభలు తీర్మానాలను ఆమోదించాయి. ఈ విజయానికి పోలీస్ శాఖ, జిల్లా యంత్రాంగం, పంచాయతీ ప్రతినిధులు, ప్రజలే కారణమని ఎస్ఎస్పి (SSP) డాక్టర్ లాల్ ఉమేద్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం రికార్డు సృష్టించడం మాత్రమే కాదని, రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక ప్రజా ఉద్యమమని ఆయన అన్నారు.
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