భర్త చివరి కోరిక తీర్చడానికి జపాన్ నుంచి ఉత్తరాఖండ్కు- సరయూ నదిలో భర్త అస్థికలు కలిపిన మహిళ!
తన భర్త చివరి కోరిక తీర్చేందుకు వేల కిలోమీటర్లు దాటొచ్చిన మహిళ- జపాన్ నుంచి ఉత్తరాఖండ్ బాగేశ్వర్కు ప్రయాణం- పవిత్ర సరయూ నదిలో భర్త అస్థికలు కలిపిన మియాకో కేట్లెట్
Published : August 10, 2026 at 9:43 PM IST
Japanese Woman Husband Ashes Saryu Immersion : భర్త చనిపోయినా ఆయనకు ఇచ్చిన మాటను, చివరి కోరికను మాత్రం ఆమె మరువలేదు. వేల కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న జపాన్ నుంచి ఉత్తరాఖండ్లోని బాగేశ్వర్కు చేరుకున్నారు. తన వెంట భర్త అస్థికల్ని తీసుకొచ్చారు. బాగేశ్వర్ పవిత్ర సరయూ నదిలో వాటిని కలిపి, తన జీవిత భాగస్వామి చివరి కోరికను నెరవేర్చారు. ప్రేమాభిమానాలు, ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం ఎంత గొప్పవో చాటిచెప్పే భావోద్వేగ ఘటన ఇది. భర్తపై ఆమెకు ఉన్న అమితమైన ప్రేమ, ఆయనతో బాగేశ్వర్కు ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేసింది. అసలు వివరాల్లోకి వెళ్తే!
బాగేశ్వర్లోనే తొలి పరిచయం- స్నేహం ప్రేమగా మారి పెళ్లి!
రాబర్ట్ కేట్లెట్ అమెరికాకు చెందిన వారు. ఈయన ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేవారు. ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతి అందాల పట్ల మక్కువతో 2005లో ఆయన ఉత్తరాఖండ్ బాగేశ్వర్ జిల్లాను సందర్శించారు. అదే సమయంలో జపాన్ నుంచి యోగా సాధన శిబిరం కోసం వచ్చిన మియాకోతో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పుడు మియాకో జపాన్లో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. బాగేశ్వర్లో గడిపిన సమయం రాబర్ట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం, పవిత్ర సరయూ నది, ప్రకృతి సౌందర్యం, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం రాబర్ట్ మనసును దోచుకున్నాయి. మియాకో ఆహ్వానం మేరకు 2007లో రాబర్ట్ అమెరికా నుంచి జపాన్కు వెళ్లారు. అక్కడ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ మియాకోతోనే కొంత కాలం కలిసి జీవించారు.
తర్వాత రాబర్ట్ కేట్లెట్ మరోసారి బాగేశ్వర్కు వచ్చారు. ఈసారి తనతో పాటుగా మియాకోను కూడా వెంట తీసుకొచ్చి ఉత్తరాఖండ్ ప్రకృతి అందాల్ని ఆమెకు చూయించారు. బాగేశ్వర్లోనే ఇద్దరూ కొంత కాలం గడిపారు. బాగేశ్వర్పై రాబర్ట్కు ఉన్న అనుబంధం మరింత బలపడింది. ఈ సమయంలోనే మియాకోతో ఈ పరిచయం క్రమక్రమంగా స్నేహంగా మారి, ప్రేమకు దారితీసింది. 2009 లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకొని జపాన్లోనే స్థిరపడ్డారు.
మెదడులో రక్తస్రావం- 2022లో రాబర్ట్ కేట్లెట్ మృతి!
ఇక 2022లో రాబర్ట్ బ్రెయిన్ హెమరేజ్ (మెదడులో రక్తస్రావం) బారిన పడ్డారు. సుదీర్ఘ కాలం ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందించినప్పటికీ ఆయనను కాపాడుకోలేకపోయారు. భర్త మరణంతో మియాకో తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. అయితే 'తన మరణానంతరం అస్థికల్ని బాగేశ్వర్లోని పవిత్ర సరయూ నదిలో కలపాలి' అని రాబర్ట్ కేట్లెట్ చెప్పిన చివరి కోరిక మియాకో మనసులో నిలిచిపోయింది. ఎంత దూరమైనా వెళ్లి భర్త చివరి కోరికను నెరవేర్చాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు.
జపాన్ నుంచి బాగేశ్వర్కు భావోద్వేగ ప్రయాణం
ఇక భర్త చివరి కోరికను నెరవేర్చడమే ధ్యేయంగా మియాకో- జపాన్ నుంచి అస్థికల కలశంతో బాగేశ్వర్ చేరుకున్నారు. స్థానిక పూజారి ఆధ్వర్యంలో ఆలయం సమీపంలో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దాదాపు 45 నిమిషాల పాటు వేద మంత్రోచ్ఛారణలు చేసి తర్వాత రాబర్ట్ అస్థికల్ని సరయూ నది ప్రవాహంలో కలిపి, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. అస్థికలు నీటిలో కలిసిపోతున్న సమయంలో మియాకో తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ దృశ్యం అక్కడున్న స్థానికులను, కుటుంబ సభ్యులను కంటతడి పెట్టేలా చేసింది. ఇక తన భర్త చివరి కోరికను నెరవేర్చాననే భావనతో ఆమె ఈ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేశారు.
కలుసుకుంది అక్కడే- చివరి మజిలీ అక్కడే!
ఇలా 2005లో తొలిసారి బాగేశ్వర్లోనే ఇరువురూ కలుసుకోగా, ఇప్పుడు రాబర్ట్ మరణించిన తర్వాత కూడా బాగేశ్వర్తో ఆయనకు ఉన్న అనుబంధం మియాకోను మళ్లీ అదే ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చింది. జపాన్ నుంచి బాగేశ్వర్ వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం కేవలం వేల కిలోమీటర్ల దూరాన్ని దాటి వచ్చినదే కాదు. భర్త మరణించిన తర్వాత కూడా ఆయన చివరి మాటను గుండెల్లో పెట్టుకొని, దాన్ని నెరవేర్చేందుకు భార్య చేసిన భావోద్వేగ ప్రయాణంగా నిలిచింది. ఇక దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత విదేశీయుల్ని సైతం ఎంతో ఆకర్షిస్తుందనడానికి నిదర్శనంగా నిలిచిన అరుదైన, అత్యంత భావోద్వేగ సంఘటనగా ఇది నిలిచిపోయింది.
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