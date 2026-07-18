'సోనమ్ వాంగ్చుక్పై పోలీసుల చర్య ప్రజాస్వామ్యానికే మచ్చ'- కేంద్రంపై ఖర్గే ఫైర్
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేడా తీవ్ర విమర్శలు- ప్రతి పౌరుడికి తమ గళాన్ని వినిపించే హక్కును రాజ్యాంగం కల్పిస్తోందన్న ఖేడా- దిల్లీ పోలీసులు నేరుగా హోం శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తారని వ్యాఖ్య
Published : July 18, 2026 at 1:41 PM IST
Cong Slams Central Govt : దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న పర్యావరన కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ను పోలీసులు సఫ్దర్జంగ్ ఆస్పత్రికి తరలించిన ఘటనపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ విషయంలో మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ ఘటన ప్రజాస్వామ్యం, రాజ్యాంగంపై మరో నల్లమచ్చగా నిలిచిందని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు.
కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేడా కూడా స్పందించారు. శాంతియుత నిరసనలను ప్రజాస్వామ్య హక్కుగా చూడకుండా, అణచివేయాల్సిన శాంతిభద్రతల సమస్యగా ప్రభుత్వం భావిస్తోందని ఆరోపించారు. 'ప్రతి పౌరుడికి తమ గళాన్ని వినిపించే, శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే ప్రాథమిక హక్కును మన రాజ్యాంగం కల్పిస్తోంది. కానీ నేడు, కేంద్ర హోం శాఖ వైఖరిని గమనిస్తుంటే, ఆ సంస్థ సరిగ్గా ఈ రాజ్యాంగ హక్కునే లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దిల్లీ పోలీసులు నేరుగా హోం శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తారు. పైగా, ఇదివరకే ఆ శాఖ దిల్లీకి కొత్త పోలీస్ కమిషనర్ను నియమించింది. అయితే, ఆ అమానుష చర్యే కమిషనర్ మొదటి సందేశం అయితే, రాజ్యాంగపరమైన బాధ్యత కంటే అధికారానికే ఆయన ఎక్కువ విధేయత చూపిస్తున్నారని అది స్పష్టం చేస్తోంది' అని పవన్ ఖేడా అన్నారు.
हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का बुनियादी अधिकार देता है। लेकिन आज गृह मंत्रालय का रवैया देखकर लगता है कि उसने इसी संवैधानिक अधिकार को अपना निशाना बना लिया है।— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 18, 2026
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మరోవైపు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యాంగాన్ని గానీ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని గానీ ఏమాత్రం గౌరవించడం లేదని పవన్ ఖేడా ఆరోపించారు. మహిళా రెజ్లర్లను వీధుల్లో ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లడం, లేదా మాజీ సైనికుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడం వంటి ఘటనలు వాస్తవాలను పదేపదే నిరూపిస్తున్నాయని చెప్పారు. వాంగ్చుక్ ఘటన దాని మనస్తత్వాన్ని మరోసారి బయటపెట్టిందన్నారు. ఈ ప్రభుత్వ దృష్టిలో శాంతియుత నిరసన అనేది పౌరుడి ప్రాథమిక ప్రజాస్వామ్య హక్కు కాదని, అది లాఠీలతో అణచివేయాల్సిన ఒక శాంతిభద్రతల సమస్య మాత్రమేనని విమర్శించారు.