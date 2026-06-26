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'జననాయగన్'​ నిర్మాతకు విజయ్​ కీలక పదవి- దిల్లీలో ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా నియామకం

తమిళనాడు ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం- దిల్లీలో ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా ప్రముఖ సినీ నిర్మాత కే. వెంకట నారాయణ నియామకం

Tamil Nadu Govt
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 8:18 PM IST

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Tamil Nadu Govt Special Representative : విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే సర్కార్​ శుక్రవారం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దిల్లీలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా ప్రముఖ సినీ నిర్మాత కే. వెంకట నారాయణను నియమిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం, ఈ తాత్కాలిక నియామకం ఆయన పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తేదీ నుంచి ఏడాది పాటు అమలులో ఉంటుంది. కాగా, ఈయన సీఎం విజయ్​ నటించిన జననాయగన్​ చిత్రానికి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

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