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ఉపఎన్నికకు ముందు ప్రశాంత్​ కిశోర్​కు గట్టి ఎదురు దెబ్బ- BJPలో చేరిన కీలక JSP నేతలు

జేఎస్​పీ నేతలను పార్టీలోకి స్వాగతించిన బిహార్​ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు

Bihar BJP chief Sanjay Saraogi at joining ceremony of JSP leaders into BJP
Bihar BJP chief Sanjay Saraogi at joining ceremony of JSP leaders into BJP (x/@BJP4Bihar@BJP4Bihar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 5:17 PM IST

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Jan Suraaj Party Leaders Join BJP : బిహార్​ ఉపఎన్నికకు ముందు జన్​సురాజ్​ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్​ కిశోర్​కు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఆ​ పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలు, కార్యకర్తలు బీజేపీలో చేరారు. బుధవారం పట్నాలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వారందరినీ ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సంజయ్​ సారావోగి పార్టీలోకి స్వాగతించారు.

కాగా, ఈ ఉప ఎన్నికలో ప్రశాంత్ కిశోర్, బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ సిన్హాకు సవాలు విసురుతున్నారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితీన్​ నబిన్​ సొంత నియోజకవర్గంలో బీజేపీకి ఉన్న విజయ పరంపరకు బ్రేక్ వేయాలని ప్రశాంత్ కిశోర్​ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నాలుగుసార్లు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన నితిన్ నబిన్ రాజ్యసభకు నియమితులవ్వడంతో ఈ సీటు ఖాళీ అయింది. దీంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.

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BIHAR POLITICS
JAN SURAAJ PARTY UPDATES
JAN SURAAJ PARTY LEADERS JOIN BJP

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