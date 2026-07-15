ఉపఎన్నికకు ముందు ప్రశాంత్ కిశోర్కు గట్టి ఎదురు దెబ్బ- BJPలో చేరిన కీలక JSP నేతలు
జేఎస్పీ నేతలను పార్టీలోకి స్వాగతించిన బిహార్ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు
Published : July 15, 2026 at 5:17 PM IST
Jan Suraaj Party Leaders Join BJP : బిహార్ ఉపఎన్నికకు ముందు జన్సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిశోర్కు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలు, కార్యకర్తలు బీజేపీలో చేరారు. బుధవారం పట్నాలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వారందరినీ ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సంజయ్ సారావోగి పార్టీలోకి స్వాగతించారు.
కాగా, ఈ ఉప ఎన్నికలో ప్రశాంత్ కిశోర్, బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ సిన్హాకు సవాలు విసురుతున్నారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితీన్ నబిన్ సొంత నియోజకవర్గంలో బీజేపీకి ఉన్న విజయ పరంపరకు బ్రేక్ వేయాలని ప్రశాంత్ కిశోర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నాలుగుసార్లు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన నితిన్ నబిన్ రాజ్యసభకు నియమితులవ్వడంతో ఈ సీటు ఖాళీ అయింది. దీంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.