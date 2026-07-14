హఫీజ్ సయీద్పై NIA కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్
పరారీలో ఉన్న హఫీజ్ సయీద్, పాకిస్థాన్కు చెందిన పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని సర్ఘోడాలో ఉంటున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపిన NIA
Published : July 14, 2026 at 11:42 AM IST
Hafiz Saeed NIA : పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి కేసు దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేసే నిషేధిత లష్కరే తోయిబా చీఫ్ హఫీజ్ సయీద్పై జమ్మూలోని NIA కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీచేసింది. పహల్గామ్ ఉగ్ర దాడి కేసులో సయీద్పై NIA ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన వేళ ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పరారీలో ఉన్న హఫీజ్ సయీద్, పాకిస్థాన్కు చెందిన పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని సర్ఘోడాలో ఉంటున్నట్లు కోర్టుకు NIA తెలిపింది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో అతడు కీలక నిందితుడని, ఉద్దేశపూర్వకంగా అరెస్ట్ నుంచి తప్పించుకుంటున్నాడని నివేదించింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి కేసును నిష్పాక్షికంగా, సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేసేందుకు సయీద్ను అరెస్ట్ చేసి కస్టడీలో విచారించడం తప్పనిసరి అని NIA పేర్కొనగా కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. 2008 ముంబయి ఉగ్రదాడుల కేసులో కీలక సూత్రదారైన సయీద్ను ఇప్పటికే భారత్తో పాటు అమెరికా అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది. 26 మందిని బలిగొన్న పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి తెగబడింది జమ్మూకశ్మీర్ కేంద్రంగా పనిచేసే ది రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఉగ్రసంస్థ ఐనప్పటికీ అది లష్కరేతోయిబాకు అనుబంధంగా పనిచేస్తోందని NIA గుర్తించింది.