తమిళనాడులో జల్లికట్టు మేనియా- ఎద్దులు, యోధులకు గుడులు కట్టి పూజలు

మధురైలో జల్లికట్టుకు ఫుల్ క్రేజ్- జల్లికట్టులో పాల్గొనే ఎద్దులు, యోధులకు విగ్రహాలు ఏర్పాటు

Jallikattu Players Statues
Jallikattu Players Statues (Source : ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 10:34 PM IST

Jallikattu Bull Statues In Madurai : తమిళనాడు అంటే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చేది జల్లికట్టు పోటీలు. అంతలా ఈ జల్లికట్టు దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిపోయింది. పొంగల్ సందర్భంగా ఈ తమిళ సంప్రదాయ క్రీడను నిర్వహిస్తారు. జల్లికట్టు ఎద్దులను యువకులు పట్టుకునేందుకు (నిలువరించేందుకు) ప్రయత్నిస్తారు. అంతలా తమిళులకు జల్లికట్టుతో అనినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది. అందుకే జల్లికట్టు ఎద్దులు, వాటితో పోరాడే యోధులకు (క్రీడాకారులకు) పలు గ్రామాల్లో ఆలయాలను నిర్మించారు. వాటిని దైవాలుగా భావించి పూజిస్తున్నారు.

జల్లికట్టు కోసం ప్రత్యేకంగా స్టేడియం
జల్లికట్టుకు సుమారు 3,000 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. సింధు లోయ నాగరికత సమయం నుంచి ఈ క్రీడ జరుగుతున్నట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి. పూర్వ కాలంలో తమిళుల ధైర్యాన్ని చాటిచెప్పే సంప్రదాయంలో జల్లికట్టు ఒకటి. తమిళుల సంప్రదాయ క్రీడ అయిన జల్లికట్టు మధురైలోని అవనియపురం, అలంగనల్లూర్, పాలమేడు వంటి ప్రదేశాలలో పొంగల్ రోజున జరుగుతుంది. జల్లికట్టు కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏకంగా స్టేడియాన్నే నిర్మించింది.

అలంగనల్లూర్ సమీపంలో దాదాపు 83,462 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి జల్లికట్టు స్టేడియాన్ని నిర్మించింది. జల్లికట్టులో పాల్గొనడానికి, ఆ క్రీడ కోసం ఎద్దులకు పెంచడానికి ఎక్కువ మంది యువకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తమిళ సంప్రదాయంలో జల్లికట్టు ఎద్దులు, యోధులకు చాలా గౌరవం ఉంది. అందుకే మధురై ప్రాంతంలోని చాలా గ్రామాల్లో జల్లికట్టు ఎద్దులు, వాటిని నిలువరించిన యోధులకు గుడులు కట్టి పూజలు చేస్తున్నారు.

జల్లికట్టు యోధుడికి గుడి
మధురై జిల్లాలోని సోరికంపట్టి గ్రామంలో అలగతేవర్ గుడి ఉంది. 300 ఏళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో నివసించిన అలగతేవర్ ఒక ప్రసిద్ధ జల్లికట్టు యోధుడు. ఆయన ఎద్దును నిలువరిస్తూ గాయపడ్డాడు. అనంతరం మరణించాడు. అలగతేవర్ జ్ఞాపకార్థం ఆ ప్రాంతంలో ఒక గుడిని నిర్మించారు. ఈ టెంపుల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, జల్లికట్టు పోటీల్లో పాల్గొనే అథ్లెట్లు ఈ ఆలయానికి వచ్చి అలగతేవర్​ను పూజిస్తారు. ఆ తర్వాత జల్లికట్టు పోటీల్లో పాల్గొంటారు.

The statue of the bull
కీజకుయిల్‌గుడిలో సుకురు దేవా పెంచిన ఎద్దు విగ్రహం (Source : ETV Bharat)

శివరాత్రి నుంచి మూడ్రోజుల పాటు ఉత్సవాలు
ఏటా శివరాత్రి నుంచి మూడు రోజులపాటు ఈ ఆలయంలో పండుగ జరుగుతుంది. ఇందులో, అలగతేవర్ బంధువులు ఒక వేడుక నిర్వహించి పూజలు చేస్తారు. అలగతేవర్ సన్నిహితుడు షెడ్యూల్ కులానికి చెందిన వ్యక్తి. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం పైన ఒక విగ్రహాన్ని నిర్మించారు. "అలగతేవర్ ఒక ధైర్యవంతుడు. ఆయన జల్లికట్టులో ఎద్దులను పట్టుకోవడంలో మధురై ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఎద్దును పట్టుకుంటుండగా గాయపడి మరణించాడు. ఆయన ధైర్యసాహసాలను గౌరవించడానికి, మేము ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజిస్తున్నాం" అని గుడి పూజారి అళగ తెలిపారు.

80 ఏళ్లుగా జల్లికట్టు ఎద్దుకు పూజలు
సోరికంపట్టి గ్రామం మాదిరిగానే కీజగుయిల్‌ కుడిలో సుక్కురు దేవర్ పెంచిన ఎద్దు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గత 80 ఏళ్లుగా ఆ ఎద్దు పూజలు అందుకుంటోంది. "సుక్కురు దేవర్ పెంచిన ఎద్దు అనేక జల్లికట్టు పోటీలలో గెలిచింది. దీంతో అసూయపడిన కొంతమంది ఆ ఎద్దు ప్రజలను పొడుస్తోందని జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. తమ ఎద్దు ఎవరిపై దాడి చేయదని సుక్కురు దేవర్ కలెక్టర్​కు చెప్పారు. అయినా కలెక్టర్ నమ్మలేదు. మధురై మీనాక్షి అమ్మన్ ఆలయం పశ్చిమ గోపురం ముందు ఎద్దును వదలమని ఆదేశించారు. అప్పుడు ఎద్దు ఎవరినీ దాడి చేయలేదు. దీంతో కలెక్టర్ ఎద్దును పెంచడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. కొన్నేళ్ల తర్వాత సుక్కురు దేవర్ పెంచిన ఎద్దు వృద్ధాప్యం కారణంగా మరణించింది. దాని జ్ఞాపకార్థం మేము ఒక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశాం" అని స్థానికుడు మాచవెల్లై తెలిపాడు.

Evidence of the Indus Valley Civilization
సింధు లోయ నాగరికతకు ఆధారాలు (Source : ETV Bharat)

అదే విధంగా, సెల్కన్నన్ అనే వ్యక్తి కరోనా మహమ్మారి సమయంలో మరణించిన సోక్కంపట్టి అనే ఎద్దు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. దానికి పూజలు చేస్తున్నాడు. మధురై చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ ఎద్దులు, ఆవులను తమ కుటుంబ సభ్యులుగా భావిస్తారు. మూగ జీవుల పట్ల అమితమైన ప్రేమానురాగాలను కలిగి ఉంటారు.

