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'వాణిజ్య నౌకలపై ప్రాణాంతక దాడులు సమంజసం కాదు'- అమెరికాకు భారత్​​ వార్నింగ్

అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియోతో జైశంకర్ ఫోన్ సంభాషణ- గల్ఫ్‌లో అమెరికా నౌకాదళ దాడులపై భారత్ తీవ్ర నిరసన- వాణిజ్య నౌకల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన జైశంకర్

Jaishankar On Indians Death
External Affairs Minister S Jaishankar (X@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 7:56 AM IST

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Jaishankar On Indians Death : గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అమెరికా నౌకాదళ చర్యల కారణంగా ముగ్గురు భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియోతో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వ తీవ్ర నిరసనను ఆయన నేరుగా తెలియజేశారు. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేపట్టే ప్రాణాంతక చర్యలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమర్థనీయం కాదని స్పష్టం చేశారు. జైశంకర్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో స్పందిస్తూ, నావికులు మృతి చెందడం పట్ల భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిందని పేర్కొన్నారు.

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JAISHANKAR ON INDIANS DEATH
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