యుద్ధం విషయంలో భారత్ వ్యూహం మారిందా?- రష్యా, ఉక్రెయిన్తో నేరుగా మాటామంతీ
ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ఇన్నాళ్లూ శాంతి కోసం భారత్ వాదనకే పరిమితం- ఇప్పుడు రష్యా, ఉక్రెయిన్ రెండింటితోనూ నేరుగా చర్చలు- మోదీకి మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయన్న పుతిన్ వ్యాఖ్యల తర్వాత కీలక పరిణామం
Published : October 4, 2026 at 8:53 PM IST
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో భారత్ వైఖరి ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకు వేసినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఇన్నాళ్లూ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని, చర్చలు-దౌత్యం ద్వారానే సమస్యకు పరిష్కారం సాధ్యమని చెబుతూ వచ్చిన భారత్.. ఇప్పుడు రష్యా, ఉక్రెయిన్తో నేరుగా మాట్లాడుతోంది. ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ స్వయంగా వెల్లడించారు. దీంతో ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిష్కారంలో భారత్ పాత్రపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. న్యూదిల్లీలో జరిగిన మ్యూనిక్ లీడర్స్ మీటింగ్లో జైశంకర్ ఆ విషయాలను వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధంపై భారత్ మొదటి నుంచీ ఒకే వైఖరితో ఉందని చెప్పారు. యుద్ధానికి ముగింపు రావాలని, అందుకు చర్చలు, దౌత్యమే మార్గమని స్పష్టం చేశారు. అయితే గత కొన్ని నెలలుగా భారత్ తన ప్రయత్నాలను మరింత పెంచిందని తెలిపారు.
రష్యా, ఉక్రెయిన్తో మాట్లాడుతున్నాం
"ఇన్నాళ్లూ మేం శాంతి కోసం వాదిస్తూ వచ్చాం. అయితే ఇటీవలి నెలల్లో దానికి మించి కొంత ఎక్కువగా మేం భాగస్వాములమయ్యాం. రష్యా, ఉక్రెయిన్ రెండింటితోనూ మాట్లాడుతున్నాం" అని జైశంకర్ చెప్పారు. ముఖ్యంగా రెండు దేశాల మధ్య వెంటనే పరిష్కరించగల అంశాలపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపారు. ఇందులో మొదటగా బ్లాక్ సీలో నౌకల రాకపోకలకు భద్రత కల్పించే అంశాన్ని భారత్ తీసుకున్నట్లు జైశంకర్ చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ నుంచి ధాన్యం ఎగుమతులు, ఇంధన సరఫరా వంటి అంశాలపైనా చర్చలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. అలాగే ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేయకుండా ఉండే అవకాశాలపైనా చర్చిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అంటే యుద్ధాన్ని ఒక్కసారిగా ఆపేయాలనే పెద్ద లక్ష్యంతో మాత్రమే కాకుండా, రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న కొన్ని తక్షణ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించే దిశగానూ భారత్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు జైశంకర్ మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది.
మోదీ ప్రయత్నాలను ప్రశంసించిన పుతిన్
ఈ పరిణామాలకు కొద్ది రోజుల ముందే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి పరిష్కారం కనుగొనే విషయంలో మోదీకి మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయని పుతిన్ చెప్పారు. యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని మోదీ ప్రతి సమావేశంలోనూ ప్రస్తావిస్తుంటారని తెలిపారు. పరస్పరం అంగీకరించగల పరిష్కారం కోసం మోదీ ప్రయత్నిస్తున్నారని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రి సిబిహా కూడా భారత్ ప్రతిపాదనపై ఇటీవల స్పందించారు. కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి తమకు భారత్తో పాటు టర్కీ, ఈజిప్ట్, అమెరికా నుంచి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని చెప్పారు. వీటిలో భారత్ ప్రతిపాదన విస్తృతమైనదిగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. బ్లాక్ సీ, ఇంధన మౌలిక వసతులకు సంబంధించిన అంశాలపై కాల్పుల విరమణను పరిశీలించేందుకు ఉక్రెయిన్ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు.
రష్యాతో బంధం- ఇప్పుడు మరింత విస్తృతం
ఇక రష్యాతో భారత్కు ఉన్న సంబంధాల గురించి కూడా జైశంకర్ మాట్లాడారు. 1950ల నుంచే ఇరు దేశాల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. భద్రత, ప్రాదేశిక సమగ్రత విషయంలో గతంలో సోవియట్ యూనియన్ భారత్కు అండగా నిలిచిందని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు భారత్-రష్యా సంబంధాలు కేవలం రక్షణ రంగానికే పరిమితం కాలేదని జైశంకర్ తెలిపారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఇంధనం, అణు రంగం, అంతరిక్షం వంటి అనేక రంగాల్లో రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు విస్తరించాయని చెప్పారు. మొత్తంగా చూస్తే ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై భారత్ వైఖరి ఇప్పుడు మాటలకే పరిమితం కాకుండా ఆచరణాత్మక చర్చల దిశగా వెళ్తున్నట్లు జైశంకర్ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రష్యా, ఉక్రెయిన్ రెండింటితోనూ భారత్కు ఉన్న సంబంధాలను ఉపయోగించి శాంతి ప్రయత్నాల్లో తన పాత్రను మరింత పెంచే దిశగా న్యూదిల్లీ అడుగులు వేస్తున్నట్లు తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి.