జైశంకర్- రూబియో భేటీపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన- అమెరికాలో కాల్పుల ఘటనపైన ఆందోళన
అక్టోబర్ 20న భారత్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రులు ఎస్. జైశంకర్, మార్కో రూబియో చర్చలు జరపనున్నారు. ఎంఈఏ మీడియా సమావేశంలో అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ పలు కీలక అంశాలపై వివరాల్ని వెల్లడించారు.
Published : October 16, 2026 at 8:49 PM IST
Jaishankar Marco Rubio Talks : అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో భారత్లో పర్యటించనున్నారు. అమెరికా ఇల్లినోయిస్లో హిందూ ఆలయంపై కుట్రను కేంద్రం ఖండించింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ శుక్రవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో పలు కీలక జాతీయ, అంతర్జాతీయ, దౌత్య పరిణామాలపై మాట్లాడారు. ముందుగా భారత్- అమెరికా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా అక్టోబర్ 20న కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ముంబయిలో సమావేశమై ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే మార్గాలపైనే ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా దృష్టి సారించనున్నట్లు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
ఎంఈఏ ప్రకారం- అక్టోబర్ 19, 20 తేదీల్లో జైశంకర్ ముంబయిలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ విదేశాంగ మంత్రి, ఉప ప్రధాని షేక్ అబ్దుల్లా బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నారు. ఈ అధికారిక పర్యటనతో పాటు అక్టోబర్ 20న మార్కో రూబియోతో చర్చలు జరుపుతారు. అదే రోజు అమెరికా స్వాతంత్య్రానికి 250 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా నిర్వహించే వేడుకల్లో జైశంకర్ గౌరవ అతిథిగా పాల్గొంటారని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. జైశంకర్- రూబియో భేటీ ద్వారా ఇరు దేశాల సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే అంశాల్ని చర్చించనున్నట్లు రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
ఇక అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మంగళవారం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం- భారత్తో ఇంధన సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం రూబియో పర్యటనలో ముఖ్యమైన లక్ష్యాల్లో ఒకటి. రూబియో అక్టోబర్ 17- 22 మధ్య భారత్లో పర్యటించనున్నారు. భారత్లో ముంబయితో పాటు గుజరాత్లోని జామ్ నగర్ను కూడా సందర్శించనున్నట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. అంతకుముందు భారత్లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ గురువారం రోజు బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్ సదస్సులో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్- అమెరికా మధ్య త్వరలోనే ట్రేడ్ డీల్ కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయని, పలు కీలక అంశాలపై ఇప్పటికే చర్చలు పూర్తయ్యాయని అన్నారు. అంతకుముందు అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం తొలి దశ ఖరారైందని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు రూబియో పర్యటనకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
#WATCH | Delhi: Answering a question by ANI about whether EAM is likely to have any engagements in Mumbai next week, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "So on 19th and 20th October 2026, the External Affairs Minister will host in Mumbai the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, for an official visit, on 20th October, External Affairs Minister will hold talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio and attend the celebration of the 250th anniversary of the independence of the United States of America as the guest of honor. This has been the practice for the last in the last decade or so that we have hosted foreign secretaries outside Delhi. The Prime Minister hosted the Prime Minister of Spain in Baroda. He hosted Chancellor Merz in Ahmedabad. Prime Minister of Mauritius was hosted by him in Varanasi, and then the External Affairs Minister hosted the Foreign Ministers Meeting in Goa. He hosted the Foreign Minister of Botswana in Kevadia in Gujarat, and the External Affairs Minister also hosted the Heart of Asia Conference in Amritsar..."— ANI (@ANI) October 16, 2026
హిందూ ఆలయంపై కాల్పుల కుట్ర- భారత్ ఆందోళన
ఇదే సమయంలో అమెరికాలోని ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రంలో హిందూ ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని సామూహిక కాల్పులకు కుట్ర జరిగిందన్న ఆరోపణలపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయుల భద్రతకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి చికాగో సమీపంలో 19 ఏళ్ల యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
#WATCH | Delhi: Answering a question by ANI about whether EAM is likely to have any engagements in Mumbai next week, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "So on 19th and 20th October 2026, the External Affairs Minister will host in Mumbai the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, for an official visit, on 20th October, External Affairs Minister will hold talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio and attend the celebration of the 250th anniversary of the independence of the United States of America as the guest of honor. This has been the practice for the last in the last decade or so that we have hosted foreign secretaries outside Delhi. The Prime Minister hosted the Prime Minister of Spain in Baroda. He hosted Chancellor Merz in Ahmedabad. Prime Minister of Mauritius was hosted by him in Varanasi, and then the External Affairs Minister hosted the Foreign Ministers Meeting in Goa. He hosted the Foreign Minister of Botswana in Kevadia in Gujarat, and the External Affairs Minister also hosted the Heart of Asia Conference in Amritsar..."— ANI (@ANI) October 16, 2026
భారత ఎన్నికల ప్రక్రియపై ప్రమీల జయపాల్ వ్యాఖ్యలు- కేంద్రం కౌంటర్
భారత ఓటర్ల జాబితాలపై అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు ప్రమీల జయపాల్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఆమె వ్యాఖ్యలు అనుచితమైనవని, వాస్తవాలపై సరైన అవగాహన లేకుండా చేసినవని పేర్కొంది. ఈ మేరకు భారత్ వైఖరిని వెల్లడించారు రణధీర్ జైస్వాల్. భారత ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తుందని తెలిపింది. అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ కూడా ఆమె వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. భారత్లో ఓటర్ల జాబితా నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పేర్లు తొలగిస్తున్నారన్న నివేదికలపై ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపైనే భారత్ స్పందించింది.
మోదీ కెనడా పర్యటనపై
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కెనడా పర్యటన తేదీలపై ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని భారత విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. డిసెంబరులో పర్యటన ఉండొచ్చన్న వార్తలపై తేదీలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదని రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీతో మోదీ ఇటీవల మాట్లాడి వాణిజ్యం, ఇంధనం, సాంకేతికత, భద్రత రంగాల్లో సంబంధాల్ని బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు.
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