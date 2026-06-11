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చర్చలు, దౌత్యమే యుద్ధ సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన మార్గం: జైశంకర్

యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం- సరఫరా గొలుసుల స్థిరత్వం, వైవిధ్యీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం- కీలకమైన సముద్ర మార్గాలు ఎలాంటి అంతరాయాలకు గురికాకుండా చూడాలని జైశంకర్ పిలుపు

Jaishankar Calls Of Not An Era Of War
Jaishankar (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 12:38 PM IST

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Jaishankar On War : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ప్రధాన సంఘర్షణల నేపథ్యంలో చర్చలు, దౌత్యమే సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన మార్గమని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ పునరుద్ఘాటించారు. యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని పేర్కొన్నారు. సరఫరా గొలుసుల స్థిరత్వం, వైవిధ్యీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కీలకమైన సముద్ర మార్గాలు ఎలాంటి అంతరాయాలకు గురికాకుండా చూడాలని పిలుపునిచ్చారు.

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