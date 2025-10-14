ప్రైవేటు బస్సులో పెద్దఎత్తున చెలరేగిన మంటలు- పలువురు ప్రయాణికులకు తీవ్రగాయాలు
జైసల్మేర్ నుంచి జోధ్పూర్ వెళ్తుండగా బస్సులో మంటలు- జవహర్ ఆస్పత్రికి గాయపడిన ప్రయాణికుల తరలింపు
Published : October 14, 2025 at 7:00 PM IST
Rajasthan Bus Caught Fire : రాజస్థాన్ జైసల్మేర్లో ఓ ప్రైవేట్ బస్సు ఘోర అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. జైసల్మేర్ నుంచి జోధ్పూర్కు వెళుతుండగా అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు 50కి మందికి పైగా ప్రయాణికులతో జోధ్పూర్ వైపు వెళుతుండగా వార్ మ్యూజియం ప్రాంతం వద్ద రహదారిపై ప్రమాదవశాత్తు బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో మంటల్లో చిక్కుకున్న పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను జవహర్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ప్రమాదానికి కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు.
संसदीय क्षेत्र के थईयात (जैसलमेर) गांव में जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु एवं दर्जनों यात्रियों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।
मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को