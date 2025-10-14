ETV Bharat / bharat

ప్రైవేటు బస్సులో పెద్దఎత్తున చెలరేగిన మంటలు- పలువురు ప్రయాణికులకు తీవ్రగాయాలు

జైసల్మేర్‌ నుంచి జోధ్‌పూర్‌ వెళ్తుండగా బస్సులో మంటలు- జవహర్‌ ఆస్పత్రికి గాయపడిన ప్రయాణికుల తరలింపు

A moving bus caught fire in Jaisalmer
A moving bus caught fire in Jaisalmer (ETV Bharat)
October 14, 2025

Rajasthan Bus Caught Fire : రాజస్థాన్‌ జైసల్మేర్‌లో ఓ ప్రైవేట్‌ బస్సు ఘోర అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. జైసల్మేర్‌ నుంచి జోధ్‌పూర్‌కు వెళుతుండగా అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు 50కి మందికి పైగా ప్రయాణికులతో జోధ్‌పూర్‌ వైపు వెళుతుండగా వార్‌ మ్యూజియం ప్రాంతం వద్ద రహదారిపై ప్రమాదవశాత్తు బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో మంటల్లో చిక్కుకున్న పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను జవహర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ప్రమాదానికి కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు.

