ప్రజాస్వామ్య హక్కులను మోదీ ప్రభుత్వం దెబ్బతీస్తోంది: జైరాం రమేశ్
Jairam Ramesh Targets PM Modi Govt : నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పౌరుల ప్రజాస్వామ్య హక్కులను దెబ్బతీస్తోందని, ప్రజల పట్ల జవాబుదారీతనాన్ని బలహీనపరుస్తోందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ గురువారం ఆరోపించారు.
Published : November 19, 2026 at 3:10 PM IST
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పౌరుల ప్రజాస్వామ్య హక్కులను దెబ్బతీస్తోందని, ప్రజల పట్ల జవాబుదారీతనాన్ని బలహీనపరుస్తోందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ ఇన్ఛార్జి జైరాం రమేశ్ గురువారం ఆరోపించారు. పెద్ద నోట్ల రద్దును 'ఓటుబందీ'గా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఆయన మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తూ, గురువారం ఎక్స్పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
"మొదట, పెద్ద నోట్ల రద్దు సామాన్యుల ఉద్యోగాలను దెబ్బతీశాయి. ఇప్పుడు ఓటుబందీ వారి ప్రజాస్వామ్య హక్కులపై దాడి చేసింది. పెద్ద నోట్ల రద్దు, ఓటుబందీ రెండూ ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులాంటివి. అప్పట్లో అధికారంలో ఉన్నవారి అహంకారం ప్రజల సంపాదనను, జీవనోపాధిని దెబ్బతీసింది. ఇప్పుడు అది వారి ఓట్లను, గొంతును దెబ్బతీస్తోంది."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి