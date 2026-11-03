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రామ మందిరం విరాళాల చోరీ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం- సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలి- కాంగ్రెస్ డిమాండ్

Jairam Ramesh Alleges Amit Shah : అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల చోరీపై సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో స్వతంత్ర విచారణ జరపాలని కాంగ్రెస్ తరఫున జైరాం రమేశ్ డిమాండ్ చేశారు.

Jairam Ramesh Alleges Amit Shah
కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2026 at 6:12 PM IST

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అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల చోరీ కేసులో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణ పూర్తయిందని, 8 మందిపై ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశామని ప్రభుత్వం ప్రకటించడాన్ని ప్రశ్నించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జి జైరాం రమేశ్ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఆలయ ట్రస్టులో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఉన్నతాధికారుల పాత్రను పరిశీలించకుండానే కేసును ముగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం ఈ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తుందని, ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో స్వతంత్ర, నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రోజు ఆయన ఎక్స్‌లో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు. పార్లమెంట్ స్పెషల్ సెషన్, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంపైనా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.

విరాళాల లెక్కలు, నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువుల నిర్వహణలో వస్తున్న ఆరోపణలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. భక్తులు కోట్లాది రూపాయల విరాళాలు సమర్పించారని, వాటి భద్రత, లెక్కింపు, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు నిర్వహించిన వారిపై కూడా విచారణ నిష్పాక్షికంగా జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.

105 చోరీ ఘటనలు- రూ. 79.85 లక్షల రికవరీపై ప్రశ్నలు
కేవలం 45 రోజుల వ్యవధిలోనే సీసీటీవీ కెమెరాల్లో 105 చోరీ ఘటనలు నమోదయ్యాయని చెప్పిన జైరాం రమేశ్- కేసులో ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 79.85 లక్షలు రికవరీ చేసినట్లు సమాచారం ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే మొత్తం ఎంత నగదు చోరీకి గురైంది? ఇంకా ఎంత మొత్తం స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంది? అనే వివరాల్ని ప్రభుత్వం బహిరంగంగా వెల్లడించాలని కోరారు. 105 ఘటనలకు సంబంధించిన ఫుటేజీ మాత్రమే అందుబాటులో ఉందా? మిగిలిన సీసీటీవీ రికార్డులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆ ఘటనలు ఏయే తేదీల్లో జరిగాయి? అనే ప్రశ్నల్ని కూడా లేవనెత్తారు. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్‌లోని చంపత్ రాయ్, అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావును ఈ కేసులో సాక్షులుగా పేర్కొన్నట్లు ప్రస్తావించిన జైరాం రమేశ్- సాక్షిగా ఉండటం, నిందితుడిగా ఉండటం మధ్య చాలా తేడా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. 2020 ఆడిట్ నివేదికలోనే విరాళాలు, ఆర్థిక నియంత్రణ వ్యవస్థలో లోపాలు ఉన్నట్లు ప్రస్తావించగా, ఆ అభ్యంతరాలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారో ప్రభుత్వం వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఇదే సమయంలో ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంలో కూడా ఆలస్యం ఎందుకు జరిగిందని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. జూన్ 4న రూ. 2.25 లక్షల నగదు స్వీకరించినట్లు చూపించే వీడియో అప్పటి ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్‌కు చేరిందని, జూన్ 5న సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా ఆయనకు చూపించినట్లు ఛార్జ్‌షీట్ వివరాలు సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. అయితే ఎఫ్ఐఆర్ మాత్రం జూన్ 25న ఎందుకు నమోదైందని, మధ్యలో 21 రోజులు ఏం జరిగిందో ప్రభుత్వం వివరించాలని కోరారు. ఆ సమయంలో సాక్ష్యాలు ధ్వంసమై ఉంటే బాధ్యులపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. నవంబర్ 2న యూపీ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టుకు విచారణ పూర్తయిందని, ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసినట్లు తెలిపింది. ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు ఉత్తర్వులను క్లీన్ చిట్‌గా భావించవద్దని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. ట్రస్ట్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు వచ్చిన విరాళాలు, నగదు, బ్యాంక్ అకౌంట్లు, బంగారం, వెండి, ఇతర విలువైన వస్తువులు, ఖర్చులపై స్వతంత్ర ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.

82 రోజులైనా ఎందుకు పార్లమెంట్‌ను ప్రోరోగ్ చేయలేదు?
మరోవైపు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడి 82 రోజులు గడిచినా, ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రోరోగ్ చేయకపోవడంపై జైరాం రమేశ్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా- డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) బిల్లును ఆమోదింపజేసేందుకు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశం నిర్వహించే ఆలోచనలో ఉన్నందుకే ఈ జాప్యం జరుగుతోందని ఆరోపించారు.

ఆ కొత్త పార్టీ అమిత్ షా ఎత్తుగడే!
ఇదిలా ఉండగా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావంపైనా జైరాం రమేశ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అరుణాచల్ జనతా పార్టీ వెనుక అమిత్ షా వ్యూహాలు ఉన్నాయంటూ పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. ఇది స్వయం ప్రకటిత చాణక్యుడి మరో కొత్త ఎత్తుగడే అని ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. గతంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన కోవర్టుల కోసం నేషనలిస్ట్ సిటిజెన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాను (NCPI) పార్కింగ్ స్థలంగా ఎలా మార్చారో, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అదే పునరావృతమవుతోందని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం పబ్లిక్ నోటీసును ఎక్స్‌లో పంచుకున్నారు. దాని ప్రకారం అరుణాచల్ జనతా పార్టీ 2026, అక్టోబర్ 16న ఈటా నగర్ కేంద్రంగా ఏర్పాటైంది.

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