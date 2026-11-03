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రామ మందిరం విరాళాల చోరీ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం- సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలి- కాంగ్రెస్ డిమాండ్

కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్ ( ETV Bharat )

అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల చోరీ కేసులో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణ పూర్తయిందని, 8 మందిపై ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశామని ప్రభుత్వం ప్రకటించడాన్ని ప్రశ్నించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జి జైరాం రమేశ్ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఆలయ ట్రస్టులో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఉన్నతాధికారుల పాత్రను పరిశీలించకుండానే కేసును ముగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం ఈ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తుందని, ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో స్వతంత్ర, నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రోజు ఆయన ఎక్స్‌లో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు. పార్లమెంట్ స్పెషల్ సెషన్, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంపైనా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.

విరాళాల లెక్కలు, నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువుల నిర్వహణలో వస్తున్న ఆరోపణలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. భక్తులు కోట్లాది రూపాయల విరాళాలు సమర్పించారని, వాటి భద్రత, లెక్కింపు, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు నిర్వహించిన వారిపై కూడా విచారణ నిష్పాక్షికంగా జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.