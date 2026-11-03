రామ మందిరం విరాళాల చోరీ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం- సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలి- కాంగ్రెస్ డిమాండ్
Jairam Ramesh Alleges Amit Shah : అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల చోరీపై సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో స్వతంత్ర విచారణ జరపాలని కాంగ్రెస్ తరఫున జైరాం రమేశ్ డిమాండ్ చేశారు.
Published : November 3, 2026 at 6:12 PM IST
అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయానికి భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల చోరీ కేసులో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణ పూర్తయిందని, 8 మందిపై ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశామని ప్రభుత్వం ప్రకటించడాన్ని ప్రశ్నించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జి జైరాం రమేశ్ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఆలయ ట్రస్టులో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఉన్నతాధికారుల పాత్రను పరిశీలించకుండానే కేసును ముగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం ఈ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తుందని, ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణలో స్వతంత్ర, నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రోజు ఆయన ఎక్స్లో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు. పార్లమెంట్ స్పెషల్ సెషన్, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంపైనా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.
విరాళాల లెక్కలు, నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువుల నిర్వహణలో వస్తున్న ఆరోపణలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. భక్తులు కోట్లాది రూపాయల విరాళాలు సమర్పించారని, వాటి భద్రత, లెక్కింపు, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు నిర్వహించిన వారిపై కూడా విచారణ నిష్పాక్షికంగా జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.
चंदा चोरी, आस्था धोखा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भाजपा सरकार ने बड़ी मछलियों पर कार्रवाई किए बिना जाँच पूरी बताकर जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है। क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश में लोकलज्जा को बिलकुल छोड़ चुके हैं? श्रीराम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और मेहनत की कमाई का चढ़ावा चढ़ाया। आज उसी चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जाँच पूरी हो गई, आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई और सभी चढ़ावे तथा बहुमूल्य वस्तुओं का हिसाब मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देना ही पूरे मामले की जाँच है? बाकी बड़े गुनहगार आरोपी क्यों नहीं बनाए गए? क्या 105 CCTV घटनाओं और करीब ₹79.85 लाख की बरामदगी के बाद सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या उन लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत नहीं है जिनके जिम्मे मंदिर के चढ़ावे की सुरक्षा, गिनती, हिसाब-किताब और निगरानी थी, जिन्होंने चोरी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की? सरकार की दलील का सीधा अर्थ है कि उसकी अपनी SIT ने जितनी जाँच की, सरकार उसे पर्याप्त मानती है। लेकिन SIT उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस एजेंसी है। हमारा मानना है कि सरकार ने SIT की जाँच को पूर्ण बताकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। अगर नहीं, तो सरकार को बताना चाहिए कि उसने पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी पड़ताल की जरूरत क्यों नहीं समझी? 45 दिनों में 105 चोरी की घटनाएँ CCTV पर रिकॉर्ड होना कोई मामूली बात नहीं हैं। जब करोड़ों लोगों ने हजारों करोड़ चढ़ावा चढ़ाया पर केवल ₹79.85 लाख की बरामदगी की खबर है। 105 घटनाओं में कुल कितनी नकदी निकाली गई? कितनी रकम की वसूली बाकी है? क्या सरकार पूरा हिसाब सार्वजनिक करेगी? सरकार बताए कि क्या सिर्फ 105 सीसीटीवी फुटेज की मौजूद हैं, बाकी सीसीटीवी फुटेज कहां हैं? सवाल यह है कि वो CCTV फ़ुटेज में दर्ज 105 चोरियां कितने दिनों की हैं? (1/2)— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 3, 2026
105 చోరీ ఘటనలు- రూ. 79.85 లక్షల రికవరీపై ప్రశ్నలు
కేవలం 45 రోజుల వ్యవధిలోనే సీసీటీవీ కెమెరాల్లో 105 చోరీ ఘటనలు నమోదయ్యాయని చెప్పిన జైరాం రమేశ్- కేసులో ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 79.85 లక్షలు రికవరీ చేసినట్లు సమాచారం ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే మొత్తం ఎంత నగదు చోరీకి గురైంది? ఇంకా ఎంత మొత్తం స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంది? అనే వివరాల్ని ప్రభుత్వం బహిరంగంగా వెల్లడించాలని కోరారు. 105 ఘటనలకు సంబంధించిన ఫుటేజీ మాత్రమే అందుబాటులో ఉందా? మిగిలిన సీసీటీవీ రికార్డులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆ ఘటనలు ఏయే తేదీల్లో జరిగాయి? అనే ప్రశ్నల్ని కూడా లేవనెత్తారు. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్లోని చంపత్ రాయ్, అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావును ఈ కేసులో సాక్షులుగా పేర్కొన్నట్లు ప్రస్తావించిన జైరాం రమేశ్- సాక్షిగా ఉండటం, నిందితుడిగా ఉండటం మధ్య చాలా తేడా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. 2020 ఆడిట్ నివేదికలోనే విరాళాలు, ఆర్థిక నియంత్రణ వ్యవస్థలో లోపాలు ఉన్నట్లు ప్రస్తావించగా, ఆ అభ్యంతరాలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారో ప్రభుత్వం వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు.
और एक बुनियादी सवाल: जाँच केवल उन आठ लोगों तक सीमित क्यों रही जिन पर नकदी निकालने के आरोप हैं? जिनके अधीन यह व्यवस्था काम कर रही थी, जिनकी जिम्मेदारी निगरानी और नियंत्रण की थी, उनकी भूमिका की पड़ताल कहाँ है? चम्पत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को गवाह बनाया गया है। गवाह और दोषी होने में बहुत बड़ा अंतर होता है, उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी और घटनाओं के समय उनकी भूमिका की स्वतंत्र जाँच क्यों नहीं हुई? अगर हुई, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? 4 जून को ₹2.25 लाख की नकदी मिलने का वीडियो तत्कालीन महासचिव चम्पत राय तक पहुँचा। 5 जून को उन्हें CCTV फुटेज भी दिखाए जाने की बात चार्जशीट के विवरण में सामने आई। फिर FIR 25 जून को क्यों दर्ज हुई? क्या यह उनके घर का मामला था, जिसे वो जब चाहें, तब दर्ज करवाएँगे? इन 21 दिनों में क्या हुआ? यह देरी मामले को रफ़ा दफ़ा करने की साज़िश लगता है, इसलिए सवाल है कि किसने कार्रवाई रोकने या टालने का फैसला किया? क्या 21 दिन की देरी के दौरान सबूत मिटाए गए और यह सीधा जुर्म है तो इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल सिर्फ 105 घटनाओं का भी नहीं है। 2020 की ऑडिट रिपोर्ट ने दान के रिकॉर्ड और वित्तीय नियंत्रण में कमियों की ओर ध्यान दिलाया था। बाद के ऑडिट में भी सवाल उठे। CCTV रिकॉर्डिंग की अवधि 45 दिन होने और 180 दिन का बैकअप रखने की सिफारिश लागू न होने पर भी सवाल हैं। जब पहले से चेतावनियाँ थीं, तो व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई? क्या इन विफलताओं के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई? अब अदालत में भी आरोपियों को चार्जशीट की सभी सामग्री और डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध कराने का सवाल उठा है। CCTV फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग की माँग लंबित होने की खबरें हैं। यदि जाँच इतनी ही पूरी और पारदर्शी है, तो सभी संबंधित साक्ष्य अदालत और पक्षकारों के सामने रखने में क्या बाधा थी? निष्पक्ष मुकदमे के लिए आरोपियों को भी पूरे दस्तावेज और साक्ष्य मिलना जरूरी है। 2 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जाँच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएँ निस्तारित कीं, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट की सहायता करने की अनुमति दी गई है। इसलिए इस आदेश को किसी भी पक्ष के लिए क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार को जवाब देना होगा: जब इतने गंभीर सवाल बाकी हैं, तो उसने अपनी SIT की जाँच को अंतिम और पर्याप्त बताने की जल्दबाजी क्यों की? पूरे ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जाँच क्यों नहीं कराई? क्या सरकार की प्राथमिकता पूरे सच को छुपाते हुए आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस प्रकरण को समाप्त कर देना है? कांग्रेस की माँग स्पष्ट है: राम मंदिर ट्रस्ट के गठन से अब तक चढ़ावे, नकदी, बैंक खातों, सोने-चाँदी, बहुमूल्य वस्तुओं, जमीन और निर्माण व्यय का स्वतंत्र एवं व्यापक फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ट्रस्ट के गठन से पहले श्रद्धालुओं से एकत्र चंदे का भी पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। 2020 और बाद की ऑडिट रिपोर्टों में दर्ज आपत्तियों पर हुई कार्रवाई का विवरण सामने आए। वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित हर स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही तय हो। जाँच स्वतंत्र हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उसका पुनर्गठन भी किया जाए। प्रवचनमंत्री जी, देश आपकी राजनीतिक बेशर्मी से भरी इस चुप्पी को देख रहा है। देशवासियों का चढ़ावा किसी पदाधिकारी या ट्रस्ट की निजी संपत्ति नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की अमानत है। आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट इस अमानत का पूरा हिसाब नहीं है। जाँच पूरी बताने से सवाल खत्म नहीं होते बल्कि यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शह पर मामले को रफ़ा दफ़ा करने की साज़िश रची जा रही है और हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। जवाबदेही तय होने तक यह मामला खत्म नहीं माना जा सकता। (2/2)— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 3, 2026
ఇదే సమయంలో ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంలో కూడా ఆలస్యం ఎందుకు జరిగిందని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. జూన్ 4న రూ. 2.25 లక్షల నగదు స్వీకరించినట్లు చూపించే వీడియో అప్పటి ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్కు చేరిందని, జూన్ 5న సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా ఆయనకు చూపించినట్లు ఛార్జ్షీట్ వివరాలు సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. అయితే ఎఫ్ఐఆర్ మాత్రం జూన్ 25న ఎందుకు నమోదైందని, మధ్యలో 21 రోజులు ఏం జరిగిందో ప్రభుత్వం వివరించాలని కోరారు. ఆ సమయంలో సాక్ష్యాలు ధ్వంసమై ఉంటే బాధ్యులపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. నవంబర్ 2న యూపీ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టుకు విచారణ పూర్తయిందని, ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసినట్లు తెలిపింది. ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు ఉత్తర్వులను క్లీన్ చిట్గా భావించవద్దని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. ట్రస్ట్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు వచ్చిన విరాళాలు, నగదు, బ్యాంక్ అకౌంట్లు, బంగారం, వెండి, ఇతర విలువైన వస్తువులు, ఖర్చులపై స్వతంత్ర ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.
82 రోజులైనా ఎందుకు పార్లమెంట్ను ప్రోరోగ్ చేయలేదు?
మరోవైపు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడి 82 రోజులు గడిచినా, ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రోరోగ్ చేయకపోవడంపై జైరాం రమేశ్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా- డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) బిల్లును ఆమోదింపజేసేందుకు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశం నిర్వహించే ఆలోచనలో ఉన్నందుకే ఈ జాప్యం జరుగుతోందని ఆరోపించారు.
ఆ కొత్త పార్టీ అమిత్ షా ఎత్తుగడే!
ఇదిలా ఉండగా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావంపైనా జైరాం రమేశ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అరుణాచల్ జనతా పార్టీ వెనుక అమిత్ షా వ్యూహాలు ఉన్నాయంటూ పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. ఇది స్వయం ప్రకటిత చాణక్యుడి మరో కొత్త ఎత్తుగడే అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. గతంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన కోవర్టుల కోసం నేషనలిస్ట్ సిటిజెన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాను (NCPI) పార్కింగ్ స్థలంగా ఎలా మార్చారో, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అదే పునరావృతమవుతోందని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం పబ్లిక్ నోటీసును ఎక్స్లో పంచుకున్నారు. దాని ప్రకారం అరుణాచల్ జనతా పార్టీ 2026, అక్టోబర్ 16న ఈటా నగర్ కేంద్రంగా ఏర్పాటైంది.
Undoubtedly, a move by the self-styled Chanakya who revived an unknown Nationalist Citizens Party of India as a parking place for TMC defectors. There are 734 such registered unrecognised political parties in India that had a reported income of over Rs 1100 crore in 2024/25. Half of that amount went to 29 such parties in Gujarat alone.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 3, 2026
రోడ్లపై గుంతలను గుర్తించే రోబో- రూ.2 లక్షలతో విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ!
ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కాలపరీక్షకు తట్టుకుని నిలబడ్డాయ్ : భారత్తో స్నేహంపై రష్యా