ఆసియాన్ సదస్సులో వర్చువల్గా హాజరుకానున్న ప్రధాని మోదీ
Published : October 23, 2025 at 11:24 AM IST
PM Modi Trump Meet : మలేసియాలో జరగనున్న ఆసియాన్ సదస్సుకు వర్చువల్గా హాజరు కానున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. అంతకుముందు మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం సైతం ప్రధాని మోదీ ఫోన్ చేసినట్లు ఎక్స్లో వెల్లడించారు. ముందస్తు కార్యక్రమాల కారణంగా మోదీ వర్చువల్గా సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తానని చెప్పినట్లు ఇబ్రహీం తెలిపారు. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి తప్పించుకొనేందుకే ఆసియాన్ సదస్సుకు మోదీ వెళ్లడం లేదని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.
మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంకు ఫోన్ చేసిన మోదీ ఆసియన్ సదస్సుకు నాయకత్వం వహిస్తున్నందుకు అభినందనలు తెలిపారు. సదస్సు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఆసియాన్- భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం కావాలని అభిలాష వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ నెల 26 నుంచి 28 వరకూ ఆసియాన్ సదస్సు జరగనుంది. ఈ సదస్సుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ ట్రంప్ సహా పలువురు నేతలు హాజరుకానున్నారు.