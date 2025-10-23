ETV Bharat / bharat

ఆసియాన్ సదస్సులో వర్చువల్​గా మోదీ- ట్రంప్​ నుంచి తప్పించుకునేందుకే అంటున్న కాంగ్రెస్

ఆసియాన్​ సదస్సులో వర్చువల్​గా హాజరుకానున్న ప్రధాని మోదీ

PM Modi Trump Meet
PM Modi Trump Meet (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Trump Meet : మలేసియాలో జరగనున్న ఆసియాన్ సదస్సుకు వర్చువల్‌గా హాజరు కానున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. అంతకుముందు మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం సైతం ప్రధాని మోదీ ఫోన్ చేసినట్లు ఎక్స్‌లో వెల్లడించారు. ముందస్తు కార్యక్రమాల కారణంగా మోదీ వర్చువల్‌గా సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తానని చెప్పినట్లు ఇబ్రహీం తెలిపారు. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి తప్పించుకొనేందుకే ఆసియాన్‌ సదస్సుకు మోదీ వెళ్లడం లేదని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.

మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంకు ఫోన్ చేసిన మోదీ ఆసియన్ సదస్సుకు నాయకత్వం వహిస్తున్నందుకు అభినందనలు తెలిపారు. సదస్సు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఆసియాన్‌- భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం కావాలని అభిలాష వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ నెల 26 నుంచి 28 వరకూ ఆసియాన్ సదస్సు జరగనుంది. ఈ సదస్సుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ ట్రంప్‌ సహా పలువురు నేతలు హాజరుకానున్నారు.

TAGGED:

PM MODI TRUMP MEET
CONGRESS ON PM MODI
PM MODI ASEAN SUMMIT
PM MODI TRUMP MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.