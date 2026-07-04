ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్- ఓట్లు, సీట్లు, విరాళాల దొంగతనంలో నిమగ్నమైంది: జైరాం రమేశ్
బీజేపీపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేష్ తీవ్ర విమర్శలు- దేశంలో 'వోట్ చోరీ, సీట్ చోరీ, డొనేషన్ చోరీ' జరుగుతోందని ఆరోపణ
Congress MP Jairam Ramesh (ANI)
Published : July 4, 2026 at 1:01 PM IST
Jairam Ramesh On Election Fraud : బీజేపీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేష్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. దేశంలో "ట్రిపుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం" పేరుతో పాలన సాగుతున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి "వోట్ చోరీ, సీట్ చోరీ, డొనేషన్ చోరీ" జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను బలహీనపరిచేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించిన ఆయన, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం కాంగ్రెస్ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.