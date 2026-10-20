'ఓట్ల చోరీ సర్కార్ గ్రామీణ కూలీల వేతనాలనూ దోచుకుంటోంది'- వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టంపై కాంగ్రెస్ ఫైర్!
ఎంజీనరేగా స్థానంలో మోదీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ఇది సామాజిక భద్రతపై సర్జికల్ స్ట్రైక్ వంటిదని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు.
Published : October 20, 2026 at 1:25 PM IST
Jairam Ramesh On VB-G RAM G Act : మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (MGNREGA) స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ రామ్ జీ (వికసిత్ భారత్ గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్- గ్రామీణ్) చట్టంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఉపాధి భద్రత కల్పించిన సామాజిక రక్షణా వ్యవస్థను ఈ చట్టం మరింత బలపరిచిందని ఆరోపించింది. అధికార ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ - 'ఓట్ల చోరీ సర్కార్' కాస్తా ఇప్పుడు 'గ్రామీణ కూలీల వేతనాల చోరీ'లోనూ (గ్రామీణ్ మజ్దూరీ చోరీ) ఆరితేరిందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జి జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. మహారాష్ట్రలోని కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ పథకం అమలు తీరుపై వచ్చిన మీడియా కథనాల్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఈ విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో వేలాది మంది వీబీ జీ రామ్ జీ పథకం కింద పనిచేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలిస్తే 5 ప్రాంతాల్లో కార్మికులే కనిపించలేదని ఆ కథనం పేర్కొన్నట్లు రమేశ్ తెలిపారు.
మహారాష్ట్రలోని బీడ్తో పాటు ఇతర జిల్లాలు దశాబ్ద కాలంలోనే అత్యంత తీవ్రమైన కరువును ఎదుర్కొంటున్నాయని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. ఇలాంటి సంక్షోభ సమయంలో గ్రామీణ కుటుంబాలకు గతంలో ఎంజీనరేగా ఉపాధి కల్పించి, ఆదాయానికి భరోసా కల్పించేదని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఈ పథకాన్ని ఇప్పుడు VB-G RAM G తో భర్తీ చేయడం గ్రామీణ భారతాన్ని కాపాడిన సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థపై సర్జికల్ స్ట్రైక్ వంటిదని ఆయన విమర్శించారు. ఒక న్యూస్ వెబ్సైట్ ప్రచురించిన పరిశోధనను ప్రస్తావిస్తూ- చాలా మంది కూలీలు పనికి వెళ్లలేదని, అయినప్పటికీ అధికారిక రికార్డుల్లో మాత్రం వారు పనిచేస్తున్నట్లు చూపిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేత ఆరోపించారు.
"Vote Chori Sarkaar perfected theft of rural wages": Jairam Ramesh says replacement of MGNREGA with VB-G RAM G is 'surgical strike' Read @ANI Story | https://t.co/lbR1WvGpce #JairamRamesh #MGNREGA #VBGRAMG https://t.co/WIP9n4uowZ— ANI Digital (@ani_digital) October 20, 2026
'బీడ్ వంటి తీవ్ర కరువు ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ పథకం పేదలకు ఒక ఆసరాగా ఉండేది. కానీ దాని స్థానంలో తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టం గ్రామీణ భద్రత వ్యవస్థపై జరిగిన సర్జికల్ స్ట్రైక్. గతంలో ఓట్ల చోరీ చేసిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు కూలీల సొమ్ము దొంగిలించడం కూడా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంది' - జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత