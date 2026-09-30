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మిస్ గ్లోబ్ ఇండియాగా జైపూర్ సుందరి నిహారిక రాథోడ్- అంతర్జాతీయ పోటీల్లో భారత్ నుంచి పోటీకి సై!

నిహారిక రాథోడ్‌కు మిస్ గ్లోబ్ ఇండియా కిరీటం- థాయిలాండ్ పుకెట్‌లో జరగనున్న ది మిస్ గ్లోబ్ పోటీలకు భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం- రాజస్థాన్ నుంచి తొలి కంటెస్టెంట్‌గా ఘనత!

Miss Globe India winner
మిస్ గ్లోబ్ ఇండియాగా జైపూర్ సుందరి నిహారిక రాథోడ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 10:50 PM IST

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Miss Globe India Winner : పింక్ సిటీ జైపూర్‌కు చెందిన నిహారిక రాథోడ్ ప్రతిష్టాత్మక 'ది మిస్ గ్లోబ్ ఇండియా' కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ ఘనత సాధించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ పోటీలకు ఆమె అర్హత సాధించారు. వచ్చే నెలలో జరగబోయే 'ది మిస్ గ్లోబ్' పోటీల్లో భారతదేశం తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఇంకా ఈ అంతర్జాతీయ అందాల పోటీల్లో రాజస్థాన్ నుంచి పోటీపడుతున్న తొలి కంటెస్టెంట్ నిహారికనే కావడం విశేషం. ఇప్పటివరకు రాజస్థాన్ నుంచి ఒక్కరు కూడా ఈ పోటీల్లో పాల్గొనలేదు. ఇప్పుడు థాయిలాండ్ పుకెట్‌ వేదికగా త్వరలో జరగనున్న అంతర్జాతీయ ది మిస్ గ్లోబ్ అందాల పోటీల్లో నిహారిక వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే మోడళ్లతో పోటీ పడనున్నారు.

నిహారిక విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఈమె జైపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీలో ఎల్ఎల్‌బీ (LLB) మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నారు. చదువులో రాణిస్తూనే మరోవైపు మోడలింగ్, ఫ్యాషన్ రంగాల్లోనూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆమె తండ్రి అజిత్ సింగ్ రాథోడ్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కాగా, తల్లి మీనాక్షి రాథోడ్ గృహిణి. గతంలో నిహారిక మిస్ రాజస్థాన్ పోటీల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అయితే అప్పుడు ఆమె కాలికి తీవ్ర గాయమై విజేతగా నిలవలేకపోయారు. అయినప్పటికీ ఏ మాత్రం నిరాశ, నిస్పృహలకు లోనవకుండా తనను తాను మెరుగుపరుచుకుంటూ ముందుకు సాగారు.

Miss Globe India winner
మిస్ గ్లోబ్ ఇండియాగా జైపూర్ సుందరి నిహారిక రాథోడ్ (ETV Bharat)

ఇక మిస్ ఫ్యూజన్ ఇండియా ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా నిహారికకు ది మిస్ గ్లోబ్ ఇండియా కిరీటం దక్కింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎందరో ప్రతిభావంతుల్ని దాటుకొని ఆమె విజేతగా నిలిచారు. బుధవారం రోజు (2026, సెప్టెంబర్ 30) నిర్వాహకులు దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి ది మిస్ గ్లోబ్ ఇండియా, మిస్ ఓషన్ ఇండియా, మిస్ ప్లానెట్ ఇండియా కిరీటాలను అందజేసినట్లు మిస్ ఫ్యూజన్ ఇండియా ఫౌండర్, నిహారిక మెంటర్ యోగేష్ మిశ్రా వెల్లడించారు. 2024లో సీఎం సౌమ్య, అంతకుముందు 2022లో అర్షియా సరీన్ ఈ మిస్ గ్లోబ్ ఇండియా పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచారు.

Miss Globe India winner
మిస్ గ్లోబ్ ఇండియాగా జైపూర్ సుందరి నిహారిక రాథోడ్ (ETV Bharat)

రాజస్థానీ, భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు కలగలిపి!
ఇప్పుడు థాయిలాండ్‌లో నిర్వహించనున్న అంతర్జాతీయ అందాల పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు నిహారిక సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందుకోసం జైపూర్‌లో ఆమెకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. నేషనల్ కాస్ట్యూమ్, ఈవినింగ్ గౌన్ రౌండ్ల కోసం జైపూర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు ఆమె కోసం భారతీయ సంస్కృతి, రాజస్థానీ సంప్రదాయాలతో ఆధునిక ఫ్యాషన్‌ను ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేక దుస్తులను డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలం ప్రత్యేకంగా ఉండే దుస్తులు మాత్రమే కాదు ఆమె ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ వేదికలపై రాణించేందుకు అవసరమైన పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్, స్టేజ్ ప్రజెన్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌పై కూడా నిపుణులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు.

Miss Globe India winner
మిస్ గ్లోబ్ ఇండియాగా జైపూర్ సుందరి నిహారిక రాథోడ్ (ETV Bharat)

మాజీ మిస్ యూనివర్స్, ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి సుస్మితా సేన్ నిర్వహించిన ఐ యాప్ షీ (I Am She) ప్లాట్‌ఫాంకు ఈ మిస్ గ్లోబ్ పోటీలతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. గతంలో ఐ యామ్ షి ప్లాట్‌ఫామ్ కిందే ఈ పోటీలను నిర్వహించేవారు. ఇప్పుడు నిహారిక రాథోడ్ అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనుండటం వల్ల జైపూర్ సహా రాజస్థాన్ రాష్ట్రానికే ఫ్యాషన్ రంగంలో సరికొత్త గుర్తింపు లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

అక్టోబరులోనే అందాల పోటీలు!
నెక్ట్స్ ది మిస్ గ్లోబ్ 2026 అంతర్జాతీయ అందాల పోటీలు 2026 అక్టోబర్ 24న ప్రారంభమై నవంబర్ 7న ముగియనున్నాయి. నవంబర్ 6నే గ్రాండ్ ఫినాలే నిర్వహించనున్నారు. థాయిలాండ్‌లోని ప్రముఖ పర్యటక ప్రాంతం పుకెట్ ఈసారి అందాల పోటీలకు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. దాదాపు వందేళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ అందాల పోటీలు ఆసియా ఖండంలో జరగడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. పోటీల ముగింపు వేళ ప్రస్తుత మిస్ గ్లోబ్ విజేత థాయిలాండ్‌కు చెందిన చాయాతనుస్ సరాదత్త కొత్త విజేతకు కిరీటం అందిస్తారు.
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