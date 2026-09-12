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బ్రిక్స్ గెస్ట్‌లకు ఆతిథ్యం కోసం స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రలు- వెండి, కంచు ప్లేట్స్‌లో సంప్రదాయ వంటకాలు వడ్డింపు

బ్రిక్స్ సమిట్‌కు ఆతిథ్యమిచ్చిన భారత్- ఈ సదస్సుకు వచ్చిన అతిథులకు పసందైన భారతీయ వంటకాలతో విందు ఏర్పాటు- ఈ విందు కోసం ప్రత్యేకంగా పాత్రలు డిజైన్

Jaipur Crockery In BRICS Summit
బ్రిక్స్ గెస్ట్‌లకు ఆతిథ్యం కోసం స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 4:48 PM IST

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Jaipur Crockery In BRICS Summit : బ్రిక్స్ సదస్సు నిర్వహణను భారత్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. అన్ని విషయాల్లో భారతీయ సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో శిఖరాగ్ర సమావేశానికి వచ్చే అతిథులకు ఇచ్చే ఆతిథ్యంలో విషయంలోనూ భారత్ అలాగే ఆలోచించింది. ఈ ఆతిథ్యంలో జైపుర్‌‌ను కూడా భాగం చేసింది. బ్రిక్స్ సదస్సుకు వచ్చే అతిథులకు సంప్రదాయ భారతీయ, స్థానిక రుచికరమైన వంటకాలను వడ్డించడానికి జైపుర్‌లో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పాత్రలను ఉపయోగించనుంది. పలు వంటకాలను వడ్డించడం కోసం భిన్నమైన డిజైన్లు, పలు రకాల పాత్రలను వాడనుంది. ఇవి బ్రిక్స్ సమావేశం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన డైనింగ్ హాల్‌లో ప్రత్యేక్ష ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా పాత్రలు
ఈ ప్రత్యేకమైన పాత్రలను రూపొందించడంలో సంప్రదాయ భారతీయ ఆతిథ్య సంస్కృతితో పాటు నిర్దిష్ట వంటకాల అవసరాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. ఈ పాత్రలను జైపుర్‌కు చెందిన 'అరుణ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్' అనే సంస్థ తయారుచేసింది. అతిథులకు వడ్డించే ఒక్కొ రకమైన వంటకానికి ఒక్కొ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఉన్న పాత్రను రూపొందించింది. ప్రతి వంటకం రుచి, వడ్డించే శైలికి సరిపోయేలా పాత్రలను తయారుచేసింది. భారతదేశ ఆతిథ్య సంస్కృతిని, రాజరిక వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ కస్టమ్ డిజైన్ పాత్రలను రూపొందించింది. సంప్రదాయ భారతీయ ఆహారాన్ని అతిథులకు ప్రత్యేకమైన రీతిలో అందించేలా చూసేందుకు ఇలా స్పెషల్‌గా డిజైన్‌ చేసిన పాత్రల్లో వడ్డించనున్నారు.

Jaipur Crockery In BRICS Summit
బ్రిక్స్ గెస్ట్‌లకు ఆతిథ్యం కోసం స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రలు (ETV Bharat)

సంప్రదాయ భారతీయ, దేశీయ వంటకాలను వడ్డించడం కోసం కంచు పాత్రలను తయారు చేశారు. అలాగే మిఠాయిలను వడ్డించడానికి వెండిని పాత్రలను సిద్ధం చేశారు. ఈ విధంగా ప్రధాన వంటకాలు, డెజర్ట్‌ల కోసం వివిధ లోహాలతో డిజైన్ చేసిన పాత్రలను ఉపయోగించనున్నారు. ఇవన్నీ మొత్తం టేబుల్ సెట్టింగ్‌కు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తున్నాయి. బ్రిక్స్ సదస్సుకు వచ్చే గెస్ట్‌లను ఆతిథ్యం ఇవ్వడం కోసం సిద్ధం చేసిన వస్తువులలో వెండి సిగార్ స్టాండ్ ఒకటి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ పాత్రలు, ఈవెంట్‌లో ఉపయోగించే ఇతర వస్తువులు జైపుర్ హస్తకళ వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పనున్నాయి.

Jaipur Crockery In BRICS Summit
బ్రిక్స్ గెస్ట్‌లకు ఆతిథ్యం కోసం స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రలు (ETV Bharat)

అత్యంత శ్రద్ధతో పాత్రలను తయారుచేశాం: అంతారా పాబువాల్
బ్రిక్స్ సదస్సు జరిగే వేదికలకు ఈ ఉత్పత్తులను (పాత్రలను) సరఫరా చేశామని 'అరుణ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్' డైరెక్టర్ అంతారా పాబువాల్ తెలిపారు. డిజైన్, ప్రోటోటైపింగ్ వంటివన్నీ పూర్తి కావడానికి సుమారు నాలుగు- ఐదు నెలల సమయం పట్టిందని పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ తయారీ ప్రక్రియ కాదన్నారు. ప్రతి ఉత్పత్తి దాని డిజైన్, ఉద్దేశించిన వినియోగాన్ని జాగ్రత్తగా పరిగణనలోకి తీసుకుని అత్యంత శ్రద్ధతో రూపొందించినదని స్పష్టం చేశారు.

Jaipur Crockery In BRICS Summit
బ్రిక్స్ గెస్ట్‌లకు ఆతిథ్యం కోసం స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రలు (ETV Bharat)

'మా ప్రొడక్ట్స్‌లో క్వాలిటీ ఉంటుంది'
"మా ఉత్పత్తుల ప్రత్యేకత వాటి నాణ్యత. ప్రొడక్ట్స్‌లో అత్యుత్తమ నాణ్యతను అందించినప్పుడే ఇలాంటి పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది. మేము ఉత్పత్తుల డిజైన్, ప్లేటింగ్ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడము. మా ఉత్పత్తులన్నీ బరువుగా ఉంటాయి. కోటింగ్ పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఫినిషింగ్ ప్రక్రియ చాలా బాగుంటుంది. మా ఉత్పత్తులు ఫినిషింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు పది దశల్లో ఉంటుంది. ప్లేటింగ్ తర్వాత ఉత్పత్తులను రవాణా చేయడానికి ముందు మరో ఫినిషింగ్ ప్రక్రియ ఉంటుంది" అని అంతారా పాబువాల్ పేర్కొన్నారు.

Jaipur Crockery In BRICS Summit
బ్రిక్స్ గెస్ట్‌లకు ఆతిథ్యం కోసం స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రలు (ETV Bharat)

ఇలాంటి పాత్రలతో ప్రముఖులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం తమకు ఇదే మొదటి అనుభవం కాదన్నారు అరుణ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సీఈఓ అరుణ్ పాబువాల్. తాము 2023లో జరిగిన జీ20 సదస్సుతో సహా అనేక వీఐపీ కార్యక్రమాలకు పాత్రలను సరఫరా చేశామని గుర్తు చేసుకున్నారు. తమ పాత్రలు ఆధునిక, సంప్రదాయ డిజైన్ల సమ్మేళనమని కొనియాడారు. ఇందులో అనేక వెండి గిన్నెలు, ట్రేలు, ప్లేట్లు, వడ్డించే పాత్రలతో పాటు పలు అలంకారమైన పాత్రలు, కంటైనర్లు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

స్పెషల్ డిజైన్ పాత్రల్లో బ్రిక్స్ అతిథులకు విందు (ETV Bharat)
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