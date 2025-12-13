ఇక్కడ డబ్బులు కాదు రామనామమే డిపాజిట్- 'రామ్నామ్ బ్యాంక్' తెలుసా?
జైపుర్లో రామ్నామ్ బ్యాంక్- ఇక్కడ డబ్బులు కాదు- రామనామమే డిపాజిట్
Published : December 13, 2025 at 9:58 PM IST
Jaipur Ramnam Bank : మనం ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల బ్యాంకులు చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా డబ్బులు, బంగారం డిపాజిట్ చేసే బ్యాంకులు ఉండడం సాధారణమే. ఇక ఆహారం, దుస్తులు నిల్వ చేసే బ్యాంకులు కూడా మనకు అక్కడక్కడా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు డిపాజిట్ చేయని ఒక స్పెషల్ బ్యాంకు ఉంది. అక్కడ ప్రజలు డబ్బులకు బదులుగా 'రామనామాన్ని' డిపాజిట్ చేస్తారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఖాతాలు తెరిచి, లక్ష్యాలు కూడా నిర్దేశించుకుంటారు. దీనిని ఒక మహాయజ్ఞంలా చేస్తారు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే పూర్తి కథనం చదవండి.
రాజస్థాన్లోని జైపుర్లో ఆరాధ్య గోవింద్ దేవ్జీ ఆలయం ఉంది. అక్కడ నిత్యం భక్తులు రామనామం జపిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ భక్తులు ఇప్పటి వరకు 17.5 బిలియన్ల మంత్రాలను పుస్తకంలో రాసి, 'రామ్ నామ్ ధన్ సంచయ్ బ్యాంకు'లో డిపాజిట్ చేశారు. ఈ డిపాజిట్లు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. భక్తులు రామనామం రాసిన పుస్తకాలు, జపమాలతో ఇక్కడ నిత్యం కనిపిస్తూనే ఉంటారు. అంతేకాకుండా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా భక్తులు ఈ ఆలయంలో 11, 21, 108 ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు.
తనకు స్వామి రాంసుఖ్దాస్ మహరాజ్ ఇచ్చిన సూచన మేరకు దీనిని నిర్మించినట్లు ఈ బ్యాంకు వ్యవస్థాపకుడు బాలకృష్ణ పురోహిత్ తెలిపారు. "భక్తులు రామనామం పుస్తకాలు రచించి, వాటిని గంగలో కలిపేస్తుంటారు. కానీ అలా చేయకుండా ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రంలో మంత్ర స్తంభాన్ని నిర్మించాలని, తద్వారా వేల ఏళ్లపాటు ప్రజలు దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయవచ్చుని స్వామి రాంసుఖ్దాస్ తెలిపారు. నేను అలానే చేశాను. ఆ స్ఫూర్తితోనే ఈ రోజు జైపుర్ గోవింద దేవ్ ఆలయంలో 17.5 బిలియన్ రామ నామ మంత్రాలు డిపాజిట్ అయ్యాయి. వేలాది మంది భక్తులు రోజూ ఇక్కడ ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు" అని తెలిపారు.
"ఈ రామ్ నామ్ బ్యాంకులో భారీగా పుస్తకాల సేకరణ జరుగుతోంది. గతంలో నెలకు రూ.25వేలు అద్దె చెల్లించి ఈ పుస్తకాల కోసం గది అద్దెకు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. అందుకే ఈ రామ్నామ్ బ్యాంకు నిర్మించాం. ఈ బ్యాంకులు భక్తులు రామనామం పుస్తకాలు మాత్రమే డిపాజిట్ చేస్తారు. ప్రతి ఖాతాదారుడికి 'మంత్ర ఖాతా' ఉంటుంది. అందులో వారు ఎన్ని పుస్తకాలు రాశారు. ఎంత లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు అనే వివరాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ లాభనష్టాలు, వడ్డీ అనే మాటే ఉండదు. కేవలం భక్తిభావన మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు 140 బిలియన్లకు పైగా రామనామ జతం పూర్తయ్యింది"
--బాలకృష్ణ పురోహిత్, బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు
50వేల పుస్తకాల పంపిణీ
"గతంలో ఒక్కో పుస్తకం ప్రింటింగ్కు చాలా ఖర్చు అయ్యేది. కానీ దేవుడి దయతో నేడు వేల పుస్తకాల ప్రింటింగ్ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు భక్తుల రద్దీ ఎంత ఉందంటే, కేవలం 10 రోజుల్లోనే 50వేల పుస్తకాలు పంపిణీ అయ్యాయి. జైపుర్కు చెందిన రామేశ్వర్ లాల్ భాలా లాంటి భక్తులు ప్రతిరోజూ పుస్తకాలు రాస్తున్నారు. వారు ఎప్పుడూ ఉచితంగా పుస్తకం తీసుకోరు. దక్షిణ ఇచ్చి రసీదు తీసుకుంటారు" అని బాలకృష్ణ తెలిపారు.