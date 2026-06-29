పరీక్షకు ముందే బయటపడ్డ భారీ కాపీయింగ్ కుట్ర- రూ. 3.5 లక్షలకు డీల్- నలుగురు అరెస్ట్
జైపుర్ పారామెడికల్ డిప్లొమా పరీక్షలో భారీ కాపీయింగ్ కుట్ర భగ్నం- ఇన్విజిలేటర్లతోనే ప్లాన్- రూ. 3.5 లక్షల డీల్ బయటపెట్టిన పోలీసులు
Published : June 29, 2026 at 10:01 PM IST
Paramedical Diploma Exam Cheating Scam : రాజస్థాన్లో మరో పరీక్ష కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. జైపుర్లో నిర్వహించిన పారామెడికల్ డిప్లొమా పరీక్షలో- విద్యార్థులకు ఇన్విజిలేటర్ల సహాయంతో కాపీయింగ్ చేయించి పాస్ చేయించాలని పక్కా ప్రణాళిక రచించింది ఒక ముఠా. అయితే పోలీసులు పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందే నిందితుల్ని పట్టుకొని వారి కుట్ర భగ్నం చేశారు. ఈ కేసులో పరీక్ష కేంద్రం కాలేజీ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అతని మేనల్లుడు సహా మొత్తం నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. విద్యార్థుల నుంచి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి ఈ కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
రాజస్థాన్ వ్యాప్తంగా సోమవారం రోజు పారామెడికల్ డిప్లొమా పరీక్షలు నిర్వహించారు. జైపుర్లోని ప్రభాదేవి మెమోరియల్ పీజీ కాలేజీ కూడా పరీక్ష కేంద్రంగా ఉంది. అయితే ఈ కేంద్రంలో పెద్ద ఎత్తున కాపీయింగ్కు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని జైపూర్ (వెస్ట్) పరిధిలోని ఖోరా బిసాల్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు వెంటనే ఎగ్జామ్ సెంటర్పై దాడి చేసి భారీ మోసాన్ని అడ్డుకున్నారు. ఈ కేసులో ప్రభాదేవి మెమోరియల్ పీజీ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రామ్కృష్ణ మండివాల్, అతని మేనల్లుడు దేవ్కృష్ణ, ఝున్ఝునూ జిల్లాలోని ఎస్. కరణ్ కాలేజీలో పని చేస్తున్న కృష్ణ కుమార్ సైనీ, శంకర్ లాల్ జాట్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కృష్ణ కుమార్, శంకర్ లాల్ పరీక్ష కేంద్రంలోనే ఇన్విజిలేటర్లుగా విధులు నిర్వహించాల్సి ఉండటంతో వారి పాత్రపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రెండు కాలేజీల మధ్య ముందే డీల్
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఝున్ఝునూలోని ఎస్. కరణ్ కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు గతంలో పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యారు. అందుకే ఈసారి ఎలాగైనా వారిని పాస్ చేయించాలన్న ఉద్దేశంతో కాలేజీ సిబ్బంది కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అందుకోసం పరీక్ష కేంద్రంగా ఉన్న ప్రభాదేవి మెమోరియల్ పీజీ కాలేజీ నిర్వాహకులతోనే కుమ్మక్కయ్యారు. పరీక్ష కేంద్రంలో విధులు నిర్వహించే ఇన్విజిలేటర్ల సహాయంతోనే విద్యార్థులకు కాపీయింగ్ చేసే అవకాశం కల్పించాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇందుకు సంబంధించి రెండు కాలేజీల మధ్య ముందుగానే ఒప్పందం కూడా కుదిరినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
లక్షల్లో వసూలు
ఈ అక్రమ వ్యవహారానికి సంబంధించి విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కూడా వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రాథమిక విచారణలో సుమారు రూ. 3.50 లక్షలు సేకరించినట్లు గుర్తించారు. పరీక్షలో కాపీయింగ్ చేయించి పాస్ చేయిస్తామని హామీ ఇచ్చి డబ్బులు లాగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న రఫ్ స్లిప్స్లో కాపీయింగ్ ద్వారా లబ్ధి పొందాల్సిన విద్యార్థుల పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు తెలిపారు. దీంతో ఈ కుట్ర ముందుగానే పూర్తి ప్రణాళికతో సిద్ధం చేసినట్లు స్పష్టమైంది.
పోలీసులు సకాలంలో రైడ్స్ చేయడంతో ప్రణాళిక అమలు కాకముందే భగ్నమైంది. ఘటనపై ఖోరా బిసాల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. పరీక్ష నిర్వహిస్తున్న సంస్థకు కూడా సమాచారం అందించారు. మిగిలిన పరీక్షల్లో ఎలాంటి అక్రమాలు జరగకుండా స్వతంత్ర ఇన్విజిలేటర్లను నియమించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థుల నుంచి డబ్బులెవరు వసూలు చేశారు? ఒప్పందం కాలేజీల మధ్య ఎలా కుదిరింది? మరెవరైనా అధికారులు లేదా సిబ్బంది ఇందులో భాగస్వామ్యమయ్యారా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టనున్నట్లు తెలిసింది.
ఇటీవల కొంత కాలంగా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రశ్నపత్రాల లీకులు, పరీక్షల్లో అక్రమాలు, కాపీయింగ్ ఘటనలు వరుసగా వెలుగు చూస్తున్న నేపథ్యంలోనే జైపుర్లో ఈ కుట్ర బయటపడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో పరీక్షల నిర్వహణపై మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కొద్ది రోజుల కిందట మే 3న 2026 ఏడాదికి సంబంధించి నీట్ యూజీ పరీక్ష జరగ్గా క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం దుమారం రేపింది. ఇది కూడా రాజస్థాన్ కేంద్రంగానే జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే మే 3న జరిగిన పరీక్షను రద్దు చేసిన NTA తర్వాత జూన్ 21 న నీట్ రీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించింది.
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