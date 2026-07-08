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ఇంజినీరింగ్ వదిలి పర్వతాల బాట పట్టాడు- 14 వేల కిలోమీటర్ల నడక- ఆ అదృశ్య దారులకు డిజిటల్ గుర్తింపు!

భారత్‌ను ప్రపంచ హైకింగ్ హబ్‌గా మార్చేస్తున్న జైపూర్ యువకుడు- వేల ఏళ్ల నాటి రహదారుల్ని డిజిటల్ మ్యాప్‌లోకి తీసుకొస్తున్న మానవేంద్ర- అడవుల్లో కనిపించని దారులకు డిజిటల్ చిరునామా

Manvendra Singh Shekhawat Hiking
Manvendra Singh Shekhawat Hiking (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 7:00 AM IST

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Manvendra Singh Shekhawat Hiking : భారత్‌లోని పర్వతాలు, అడవులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శతాబ్దాలుగా ప్రజలు ఉపయోగిస్తున్న వేలాది కాలి బాటలు ఇప్పటికీ అధికారిక మ్యాప్‌ల్లో లేవు. గొర్రెల కాపరులు, గ్రామస్థులు, యాత్రికులు, అడవి ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు తరతరాలుగా వినియోగిస్తున్న ఈ మార్గాలు కాలక్రమేణా ప్రపంచానికి తెలియకుండా మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు అలాంటి అదృశ్య రహదారుల్ని డిజిటల్ మ్యాప్‌లలో నమోదు చేస్తూ, భారత్‌ను ప్రపంచ స్థాయి హైకింగ్ గమ్యస్థానంగా (హైకింగ్ డెస్టినేషన్) తీర్చిదిద్దేందుకు రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌కు చెందిన మానవేంద్ర సింగ్ శెఖావత్ (మానవ్) కృషి చేస్తున్నారు.

స్పీడ్ హైకర్, ట్రైల్ మ్యాపర్, అవుట్‌డోర్ ఎడ్యుకేటర్‌గా పేరు గాంచిన మానవేంద్ర ప్రయాణం ఒక అడ్వెంచర్ సినిమాను తలపిస్తుంది. మహారాష్ట్రలోని సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో దాదాపు 400 మీటర్ల ఎత్తైన అగ్ని పర్వత శిలలపై సేఫ్టీ రైలింగ్స్ లేకుండా, శతాబ్దాల క్రితం రాళ్లపై చెక్కిన అడుగుజాడలు, ఇనుప కడ్డీల్ని ఆధారంగా చేసుకొని దిగుతారు. కేవలం మైలు దూరం ప్రయాణించేందుకు 4 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది. అయినా అక్కడితో ఆయన పని ముగియదు. రాత్రి వేళ జీపీఎస్ ట్రాక్‌లను శుభ్రపరచడం, ఫీల్డ్ నోట్స్ సిద్ధం చేసుకోవడం, భూభాగ సమాచారాన్ని అప్డేట్ చేయడం, మరుసటి రోజు మార్గాన్ని ప్లాన్ చేయడం ఆయన దినచర్యలో భాగం.

ఇంజినీరింగ్ వదిలేసి పర్వతారోహణకు మొగ్గు
ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన మానవేంద్ర ఒక దశలో సివిల్ సర్వీసెస్‌కు కూడా సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఉద్యోగం కంటే ప్రకృతి, పర్వతాలే తనను ఎక్కువగా ఆకర్షించాయని చెబుతారు. దీంతో సివిల్ సర్వీసెస్‌కు స్వస్తి చెప్పి మౌంటెనీరింగ్ ట్రైనింగ్ (పర్వతారోహణ ట్రైనింగ్) తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లో స్నేహితులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ ప్రారంభించారు. తక్కువ సామగ్రితో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే స్పీడ్ హైకింగ్ విధానాన్ని అలవాటు చేసుకొని, నాలుగు రోజుల ట్రెక్కింగ్‌ను ఒకే రోజులో పూర్తి చేసే స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇదే అనుభవం ఆ తర్వాత ట్రైల్ మ్యాపింగ్‌ మిషన్‌కు (కాలి బాటల డిజిటల్ గుర్తింపు) పునాది అయింది.

Manvendra Singh Shekhawat hiking story
మానవేంద్ర సింగ్ శెఖావత్ చేసిన డిజిటల్ హైకింగ్ (ETV Bharat)

గత పదేళ్లలో భారత్, నేపాల్, ఇండోనేసియాలో కలిపి 14 వేల కిలోమీటర్లకుపైగా హైకింగ్ చేసిన మానవేంద్ర అందులో సుమారు 5 వేల కిలోమీటర్ల ట్రైల్‌లను ఓపెన్‌స్ట్రీట్‌మ్యాప్‌లో నమోదు చేశారు. లద్దాక్, లాహౌల్ ప్రాంతాల్లోని 20 ఎత్తైన సరస్సులు, 6 వేల మీటర్లకు పైబడిన 21 పర్వత శిఖరాల్ని కూడా డిజిటల్‌గా మ్యాపింగ్ చేశారు. ఈ వివరాలు భవిష్యత్తులో హైకర్లు, పరిశోధకులు, రెస్క్యూ బృందాలకు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి.

Manvendra Singh Shekhawat hiking story
హైకింగ్ చేస్తున్న మానవేంద్ర సింగ్ శెఖావత్ (ETV Bharat)

తొలి హైకింగ్ ఫీల్డ్ కోర్స్
భారతీయులకు ప్రకృతి అంటే ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ- అడవులు, పర్వతాల్లో సురక్షితంగా ప్రయాణించే నైపుణ్యాలు తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించిన మానవేంద్ర, భారత్‌లో మొట్టమొదటి తొలి వీక్ లాంగ్ హైకింగ్ ఫీల్డ్ కోర్స్ ప్రారంభించారు. ఇందులో పాల్గొనే వారికి నావిగేషన్, క్యాంపింగ్, రూట్ ప్లానింగ్, వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడం, అడవుల్లో భద్రత, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందించే విధానం వంటి అంశాల్లో ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. 2023లో తన స్నేహితుడు శుభ్రాంక్ ముఖియాతో కలిసి HikeX అనే ఒక ఆన్‌లైన్ కమ్యూనిటీని ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా ట్రైల్ మ్యాపింగ్, అవుట్‌డోర్ ఎడ్యుకేషన్, సేఫ్ హైకింగ్ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడమే దీని లక్ష్యం. జీపీఎస్ ట్రాక్‌లు సహా దారుల్లో నీటి వనరులు, క్యాంపింగ్ ప్రదేశాలు, ఆశ్రయ కేంద్రాలు, ఇతర ప్రమాదకర ప్రాంతాల వివరాల్ని కూడా నమోదు చేస్తున్నారు. గ్రామ పెద్దలతో పాటు గొర్రెల కాపరుల వద్ద నుంచి మ్యా‌ప్‌ల్లో కూడా లేని, దొరకని పురాతన దారుల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.

Manvendra Singh Shekhawat hiking story
హైకింగ్ చేస్తున్న మానవేంద్ర సింగ్ శెఖావత్ (ETV Bharat)

మానవేంద్ర ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ 'ఎపిక్ సహ్యాద్రి ట్రైల్'. మహారాష్ట్రలోని సహ్యాద్రి పర్వతాల వెంట అరేబియా సముద్ర తీరానికి సమాంతరంగా సాగే దాదాపు 2033 కిలోమీటర్ల ఈ ట్రైల్‌ను ఆయన కేవలం 70 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశారు. ఈ ప్రయాణంలో మొత్తం 93,288 మీటర్ల ఎత్తును అధిరోహించారు. అంటే ప్రతి వారం సముద్ర మట్టం నుంచి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించినంత ఎత్తు ఎక్కినట్లేనని ఆయన వివరిస్తున్నారు. ఈ మార్గాన్ని 11 విభాగాలు, 40 దశలుగా విభజించడంతో ప్రారంభ స్థాయి హైకర్లు (బిగినర్స్) కూడా తమ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ప్రయాణించొచ్చు.

Manvendra Singh Shekhawat hiking story
హైకింగ్ చేస్తున్న మానవేంద్ర సింగ్ శెఖావత్ (ETV Bharat)
Manvendra Singh Shekhawat hiking story
హైకింగ్ చేస్తున్న మానవేంద్ర సింగ్ శెఖావత్ (ETV Bharat)

ఉపాధి అవకాశాలు- కొత్త ఊపు
ఈ ప్రాజెక్టుతో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా మరింత ఊతం లభిస్తుందని మానవేంద్ర విశ్వసిస్తున్నారు. హైకర్స్ ప్రతి రోజూ ఒక గ్రామంలో బస చేస్తూ స్థానిక ఆహారం రుచి చూడటం, హోం స్టేలు, స్థానిక గైడ్‌లు, రవాణా వంటి రంగాల్లో కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే డిజిటల్ ట్రైల్ మ్యాపింగ్ వల్ల ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు రెస్క్యూ టీమ్స్ వేగంగా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొనే అవకాశం కూడా ఉంటుందని ఆయన చెబుతున్నారు. అమెరికాలో అమల్లో ఉన్న నేషనల్ సైన్స్ ట్రైల్స్ సిస్టమ్స్ తరహాలో 'ఎపిక్ సహ్యాద్రి ట్రైల్‌' కు జాతీయ పర్యటక వారసత్వ హోదా కల్పించాలని మానవేంద్ర, ఆయన బృందం కోరుతున్నారు. ఈ నమూనాను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తే వేల కిలోమీటర్ల హైకింగ్ నెట్‌వర్క్ ఏర్పడి, అడ్వెంచర్ టూరిజం, పర్యవరణ పరిరక్షణ, గ్రామీణ ఉపాధి, స్థానిక సంస్కృతికి కొత్త ఊపు లభిస్తుందని వారు విశ్వసిస్తున్నారు.

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