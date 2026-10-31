అప్పులు తీర్చేందుకు ఐటీ ఉద్యోగి సెల్ఫ్ కిడ్నాప్ డ్రామా- ఏఐ ఫొటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్మెయిల్
Jaipur Fake Kidnapping Case : స్నేహితుల వద్ద తీసుకున్న అప్పులు తీర్చలేక ఇంజనీర్ సొంత కిడ్నాప్ నాటకానికి ప్రణాళిక వేశాడు. ఏఐ సాయంతో నకిలీ ఫొటోలు, వీడియోలు తయారీ చేశాడు
Published : October 31, 2026 at 11:55 AM IST
జల్సాల కోసం స్నేహితుల వద్ద చేసిన అప్పును తీర్చేందుకు 22 ఏళ్ల ఇంజనీర్ ఏకంగా సెల్ఫ్ కిడ్నాప్ నాటకానికే ప్లాన్ చేశాడు. కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించేందుకు కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో ఫొటోలు, వీడియోలు సృష్టించాడు. వాటిని వాట్సాప్ ద్వారా కుటుంబ సభ్యలకు పంపించి డబ్బులను డిమాండ్ చేశాడు. ఆందోళన చేందిన కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులను ఆశ్రయించారు. 100 గంటల్లోనే కేసును ఛేదించి కిడ్నాప్ డ్రామాను బయటపెట్టారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్లో జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, మెయిన్పురి జిల్లాలోని బేవార్కు చెందిన దీపక్ కుమార్ (22) ప్రస్తుతం జైపుర్లోని భాంక్రోటా ప్రాంతంలో ఉంటున్నాడు. సాఫ్ట్వేర్కు సంబంధించిన ఓ ప్రత్యేక ప్రాజెక్టుపై పనిచేస్తున్నాడు. అయితే ఆ ప్రాజెక్టును దక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కొందరు వ్యక్తులు దీపక్ను అపహరించినట్లు అక్టోబర్ 26న కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది. దీపక్కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు చూసి ఆందోళన చెందారు. వెంటనే దీపక్ బావ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తన బావమరిది కనిపించడం లేదని, అతడి అపహరణ వెనుక ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉండొచ్చని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన భాంక్రోటా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జైపుర్ పశ్చిమ డీసీపీ ప్రశాంత్ కిరణ్ పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
8 నగరాల్లో 200 సీసీటీవీ కెమెరాల పరిశీలన
యువకుడి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కుటుంబ సభ్యులు, ఫిర్యాదుదారుడి నుంచి వివరాలు సేకరించారు. సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషిస్తూ యువకుడు జైపుర్ నుంచి బయటకు వెళ్లిన మార్గాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో జైపుర్తో పాటు మథుర, ఉజ్జయిని, దిల్లీ, హల్ద్వానీ, నైనిటాల్, హరిద్వార్, రిషికేశ్ నగరాల్లో సుమారు 200 సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. యువకుడి ప్రయాణ మార్గాన్ని అంచనా వేస్తూ ఒక్కో ఆధారాన్ని జోడించుకుంటూ ముందుకు సాగారు. చివరకు రిషికేశ్లోని లక్ష్మణ్ ఝూలా సమీపంలో అతడు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసు బృందం దీపక్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. అనంతరం జైపుర్కు తీసుకొచ్చి విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సుమారు 100 గంటల్లోనే ఈ కేసును ఛేదించినట్లు డీసీపీ ప్రశాంత్ కిరణ్ వెల్లడించారు.
అప్పుల నుంచి బయటపడేందుకే
యువకుడి మొబైల్ ఫోన్, వాట్సాప్ సందేశాలను పరిశీలించడంతో పాటు విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు విస్తుపోయే విషయాలు తెలిశాయి. స్నేహితులతో కలిసి సరదాలు, విలాసాలకు అలవాటుపడిన దీపక్, వారి వద్ద పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు చేసినట్లు తెలిసింది. ఆ డబ్బులను తిరిగి చెల్లించలేని పరిస్థితి ఏర్పడటంతో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి డబ్బులు రాబట్టేందుకు ఈ పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. తనను కొందరు అపహరించి బంధించారని నమ్మించేందుకు ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించాడు. తాను బంధీగా ఉన్నట్లు, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు కనిపించేలా నకిలీ ఫొటోలు, వీడియోలను రూపొందించాడు. అనంతరం వాటిని కుటుంబ సభ్యులకు పంపించాడు. తనను కిడ్నాపర్లు నిర్బంధించారని, డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని నమ్మిస్తూ పరోక్షంగా తన కుటుంబం నుంచే నగదు డిమాండ్ చేశాడు. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలను చూసిన కుటుంబ సభ్యులు నిజంగానే కిడ్నాప్ జరిగిందని భావించి తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో యువకుడి నాటకం బయటపడింది.
తప్పుడు కథనాలతో పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించొద్దు
ఈ ఘటనపై పోలీసులు ప్రజలకు కీలక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. అప్పులు తీర్చుకోవడం, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు పొందడం లేదా సంచలనం సృష్టించడం కోసం సొంత కిడ్నాప్ కథలు సృష్టించడం, ఇతర నేరాలు జరిగినట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి చర్యలతో పోలీసుల సమయం, వనరులు వృథా కావడమే కాకుండా నిజమైన నేర బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందించడంలోనూ ఆటంకాలు ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నారు. తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే వారిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
మాజీ ఎమ్మెల్సీ కిడ్నాప్- రూ.3 కోట్లకు డీల్- చివరికి ఏమైందంటే?
లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న మహిళ కిడ్నాప్నకు యత్నం- సినీ ఫక్కీలో ఛేజ్ చేసి కాపాడిన స్థానికులు