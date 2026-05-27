కేవలం రూపాయితోనే కపుల్ ఇండియా టూర్- రోడ్డు పక్కన కేఫ్ నడుపుతూ ఖర్చులకు డబ్బు సంపాదన

కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి యాత్రకు వెళ్లిన జైపుర్ దంపతులు- జేబులో రూపాయి పెట్టుకుని యాత్ర ప్రారంభం- ప్రయాణ ఖర్చులూ దారితోనే సమకూర్చుకుంటారు!

రోడ్డు పక్కన కేఫ్ నడుపుతున్న జంట (ETV Bharat)
Published : May 27, 2026 at 7:46 PM IST

Jaipur Couple One Rupee India Tour : మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని అంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు రాజస్థాన్‌కు చెందిన దంపతులు. ఈ కపుల్ తమ మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి ఒక వినూత్నమైన యాత్రను ప్రారంభించారు. తమ సొంత కారు(ఎస్‌యూవీ)లో ప్రయాణిస్తూ ఈ దంపతులు దేశపు ఉత్తర కొన నుంచి దక్షిణ కొన (కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి) వరకు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపుల్ చేస్తున్న యాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీరు కేవలం ఒక్క రూపాయిని మాత్రమే వెంట తీసుకుని ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు. వారు ప్రయాణించే ప్రతి నగరంలోనూ 'కేఫ్ క్యారవాన్' పేరుతో ఒక టీ అండ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్‌స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. ఆ డబ్బుతోనే యాత్ర చేస్తున్నారు.

ఖర్చులు పోనూ రూ.11000 మిగులు
జైపుర్‌కు చెందిన రాహుల్ దేవ్, ఆయన భార్య పింకీ దేశవ్యాప్త యాత్ర చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాము సందర్శించే ప్రతి నగరంలోనూ ఏదో ఒక కూడలి లేదా రహదారి పక్కన తమ వాహనాన్ని నిలిపి టీ అండ్ ఫాస్ట్‌ఫుడ్ స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి వారు కేఫ్ క్యారవాన్ అని పేరు పెట్టారు. ఇక్కడి టీ, చిరుతిళ్లను విక్రయించడం ప్రారంభించగానే రోడ్డు మీదుగా వెళ్లే బాటసారులు ఆగుతున్నారు. కేఫ్ క్యారవాన్‌లో లభించే టీ, ఇతర వంటకాలను రుచి చూస్తున్నారు. దీంతో రాహుల్ దంపతులు తమ ఫుడ్‌స్టాల్ నిర్వహణ ద్వారా ఇప్పటివరకు రూ.32,946 ఆదాయాన్ని గడించారు. అందులో వెహికల్‌కు డీజిల్, స్టాల్ కోసం కిరాణా సామగ్రికి రూ.21,917 ఖర్చైంది. మిగతా రూ.11,029 ఆదా చేశారు.

ప్రయాణాలంటే ఇష్టంతో
రాహుల్, పింకీకి ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. గతంలో వారు యాత్రల కోసం భారీ మొత్తంలో డబ్బును ఖర్చు చేశారు. అయితే ఈసారి కేవలం ఒక్క రూపాయిని మాత్రమే వెంట తీసుకుని ఇంటి నుంచి యాత్రకు బయలుదేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ముందుగా తమ స్వస్థలమైన జైపుర్‌లోనే ఒక స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేసి, దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో తమ ప్రయాణ ఖర్చులను భరించాలనేది వీరి వ్యూహం. వారు సరిగ్గా అలాగే చేశారు. జైపుర్‌లో తమ మొదటి స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆదాయంతో కారుకు డీజిల్ పోశారు. ప్రయాణానికి అవసరమైన ఇతర సామగ్రిని సమకూర్చుకున్నారు. అనంతరం తమ ప్రయాణంలో తదుపరి దశకు అవసరమైన నిధులను సమకూర్చుకోవడానికి దారిలోని ప్రతి ప్రధాన నగరంలోనూ టీ అండ్ ఫాస్ట్‌ఫుడ్ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ తమ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. కాగా, కేఫ్ క్యారవాన్‌లో కుల్హడ్ టీ, కోల్డ్ కాఫీ, స్ట్రాబెర్రీ షేక్స్, మ్యాంగో షేక్స్ వంటి పానీయాలు మ్యాగీ, బటర్ మసాలా మ్యాగీ, చీజ్ మ్యాగీ, జంబో వెజ్ మోమోస్, స్పెషల్ బటర్ జంబో మోమోస్ వంటి రుచికరమైన తినుబండారాలు లభిస్తున్నాయి.

ప్రతిచోటా ప్రజలు అండగా నిలిచారు : రాహుల్ దేవ్
తనకు, తన భార్యకు ప్రయాణాలంటే చాలా మక్కువని రాహుల్ దేవ్ తెలిపారు. ట్రావెలింగ్ అభిరుచి అనేది భారీ ఆర్థిక వ్యయంతో కూడిన ఫ్యాషన్ అని పేర్కొన్నారు. " జైపుర్ నుంచి కశ్మీర్ వరకు, ఆ తర్వాత కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రయాణించనున్నాం. మేము చేతిలో కేవలం రూపాయితోనే ఇంటి నుంచి బయలుదేరాం. మా ప్రయాణం ఏదైనా పెద్ద నగరానికి చేరుకున్నప్పడు అక్కడ మా టీ అండ్ ఫాస్ట్‌ఫుడ్ స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మూడు రోజుల క్రితం గ్వాలియర్‌లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు సాగర్‌లో ఉన్నాం. ఆ తర్వాత నాగ్​పుర్‌ చేరుకుంటాం. అక్కడ మా తదుపరి స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రయాణంలో మాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులూ ఎదురుకాలేదు. మేము వెళ్లిన ప్రతి చోటా ప్రజల నుంచి మాకు మంచి మద్దతు లభించింది. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి, సాధ్యమైన ప్రతి సాయాన్ని చేశారు. ఇప్పటివరకు ఖర్చుల కోసం మా సేవింగ్స్‌ను గానీ, యూపీఏ అకౌంట్స్‌ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం రాలేదు. టీ, ఫాస్ట్ ఫుడ్ విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బునే మేము మా ఖర్చుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం." అని రాహుల్ దేవ్ వెల్లడించారు.

ఈ ప్రయాణ అనుభవం చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నారు రాహుల్ దేవ్ భార్య పింకీ. ప్రయాణంలో అనివార్యంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యాయని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని, దీంతో కొన్ని చోట్ల చిన్నపాటి ఇబ్బందులు కలిగాయని చెప్పారు. ఒకవేళ శీతాకాలం అయి ఉంటే తాము ఈ యాత్రను ఇంకా ఎక్కువగా ఆస్వాదించేవాళ్లమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎలాంటి పెద్ద ఆటంకాలు లేకుండా ప్రయాణంలో సగం పూర్తి చేశామని స్పష్టం చేశారు. తాము వెళ్లిన ప్రతిచోటా స్థానికులు పూర్తి మద్దతును ఇస్తున్నారని తెలిపారు.

