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102 ఏళ్ల బామ్మ సమాజ సేవ- గత 20 సంవత్సరాలుగా అందరి దాహాన్ని తీరుస్తున్న వృద్ధురాలు

వయసు పైబడినా సమాజ సేవ చేస్తున్న బామ్మ- జల్ భవన్ వద్దకు వచ్చినవారి దాహార్తిని తీరుస్తున్న రేషమ్ దేవి- వృద్ధురాలి సేవపై ప్రశంసలు

Resham Devi Quenching Thirst
Resham Devi Quenching Thirst (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 9:45 PM IST

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Resham Devi Quenching Thirst : సమాజ సేవ చేయడానికి వయసుతో ఏం సంబంధం లేదు, మంచి మనసు ఉంటే చాలని నిరూపించారు 102 ఏళ్ల బామ్మ. సాధారణంగా చాలామంది ఇంతటి పెద్ద వయసులో ఇతరులపై ఆధారపడి జీవిస్తుంటారు. కానీ రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌కు చెందిన రేషమ్ దేవి అనే వృద్ధురాలు మాత్రం అలా కాదు. సమాజ సేవకే అంకితమయ్యారు. 'జల్ భవన్'లోని నీటి కేంద్రం వద్ద గత 20 ఏళ్లుగా అందరి దాహాన్ని తీరుస్తూ తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. ఈ క్రమంలో శతాధిక వృద్ధురాలిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను ఎదురొడ్డి
1924లో దౌసా జిల్లాలోని సికంద్రా ప్రాంతంలో రేషమ్ దేవి జన్మించారు. అయితే ఆమె తన జీవితంలో చాలా కష్టాలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితులకు ఎప్పుడూ తలొగ్గలేదు. ప్రస్తుతం జల్ భవన్‌లోని నీటి కేంద్రం వద్ద ఎంతో ఉత్సాహంతో కూర్చుని చిరునవ్వుతో ప్రజలకు నీటిని అందిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం ఇంటి నుంచి జల్ భవన్‌కు చేరుకుంటారు రేషమ్ దేవి. అక్కడ రోడ్డుపై వెళ్లేవారికి, అలాగే రైల్వే, ఇరిగేషన్ శాఖల ఉద్యోగులకు మంచి నీటిని అందిస్తూ వారి దాహార్తిని తీరుస్తున్నారు. చిరునవ్వుతో ఆప్యాయంగా అందర్ని పలకరిస్తారు. అద్భుతమైన సేవాభావంతో వ్యవహరించే రేషమ్ దేవిని అందుకే అందరూ ప్రేమగా 'అమ్మ' అని పిలుచుకుంటారు.

Resham Devi Quenching Thirst
వయసు పైబడినా సమాజ సేవ చేస్తున్న బామ్మ (ETV Bharat)

'55 ఏళ్ల క్రితం గుండెపోటుతో భర్త మరణం'
తన భర్త అహ్మదాబాద్‌లోని ఒక వస్త్ర మిల్లులో పనిచేసేవారని, సుమారు 55 ఏళ్ల క్రితం గుండెపోటుతో మరణించారని రేషమ్ దేవి తెలిపారు. భర్త మరణం తర్వాత ముగ్గురు పిల్లలను పెంచే బాధ్యత తనపై పడిందని చెప్పారు. మొదట్లో తన పిల్లలతో కలిసి స్వగ్రామానికి వెళ్తే అక్కడ ఉపాధి దొరకలేదన్నారు. ఆ తర్వాత జైపుర్‌కు వచ్చి కష్టాలను ఎదుర్కొంటూనే పిల్లలను పెంచానని వెల్లడించారు. ఇతరులకు సేవ చేయడంలోనే తనకు నిజమైన ఆనందం లభిస్తుందని అన్నారు.

Resham Devi Quenching Thirst
రేషమ్ దేవి (ETV Bharat)

నాకెలాంటి ఆరోగ్య సమస్యల్లేవు : రేషమ్ దేవి
"102 ఏళ్ల వయసులోనూ నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను. నాకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవు. జ్ఞాపకశక్తి కూడా చెక్కుచెదరలేదు. ప్రతిరోజూ ఉదయం జల్ భవన్‌కు వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేస్తాను. జల్ భవన్ మూసివేసిన రోజుల్లో తప్ప మిగిలిన సమయాల్లో వాతావరణం ఎలా ఉన్నా అక్కడికి తప్పకుండా వస్తాను. జల్ భవన్‌కు వచ్చేవారంతా నా కుటుంబ సభ్యుల లాంటివారే. అందరితో సరదాగా ముచ్చటిస్తూ వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటాను. అందులో నాకు గొప్ప ఆనందం కనిపిస్తుంది. జైపుర్ జంక్షన్‌లో పనిచేసే రైల్వే ఉద్యోగులు కూడా నీళ్లు తాగడానికి తరచుగా జల్ భవన్‌లోని ఈ వాటర్ స్టేషన్‌కు వస్తుంటారు" అని రేషమ్ దేవి పేర్కొన్నారు.

Resham Devi Quenching Thirst
జల్ భవన్ వద్దకు వచ్చినవారి దాహార్తిని తీరుస్తున్న రేషమ్ దేవి (ETV Bharat)

రేషమ్ దేవి పెద్ద కుమారుడు రిటైర్డ్ పోలీసు అధికారి. ఆయన వయసు ఇప్పుడు 70 ఏళ్లు. మరో ఇద్దరు కుమారులు సొంత వ్యాపారాల్లో నిలదొక్కుకున్నారు. అయితే రేషమ్ దేవికి జల్ భవన్ సిబ్బంది ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నారు. ఆమె జీవన వ్యయాల కోసం నెలకు రూ.2,000 ఇస్తున్నారు. తరచుగా జల్ భవన్ వద్ద నీళ్లు తాగడానికి వచ్చేవారు కూడా తమ వంతుగా చిన్న మొత్తంలో నగదును రేషన్ దేవికి ఇస్తుంటారు.

Resham Devi Quenching Thirst
రేషమ్ దేవి సేవపై ప్రశంసలు (ETV Bharat)

ఆమెను కలవడానికే జల్ భవన్‌‌కు వస్తాను : రైల్వే ఉద్యోగి
గత ఐదేళ్లుగా జల్ భవన్‌కు క్రమం తప్పకుండా వస్తున్నానని రైల్వే ఉద్యోగి సుగ్రీవ్ సింగ్ చెప్పారు. తాను కేవలం నీళ్ల కోసమే కాకుండా అమ్మ (రేషమ్ దేవి)ని కలవడానికి వస్తుంటానని వెల్లడించారు. రేషమ్ దేవి ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో అప్యాయతగా నీళ్లు అందిస్తారని వెల్లడించారు. 102 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమెలో ఉండే ఉత్సాహం తనకు స్ఫూర్తినిస్తుందని తెలిపారు. రోజుకు ఒక్కసారైనా ఆమెను కలిసి మాట్లాడకపోతే ఏదో వెలితిగా అనిపిస్తుందన్నారు.

గత రెండు దశాబ్దాలుగా రేషమ్ దేవి ఇదే అంకితభావంతో సేవ చేయడం చూస్తున్నామని జల్ భవన్ సందర్శకులు చెబుతున్నారు. ఇంతటి వృద్ధాప్యంలోనూ వాటర్ స్టేషన్ వద్ద కూర్చుని ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఆమె సంకల్పం నేటి సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడుతున్నారు. మనుషులు తమ కోసం తాము సమయం కేటాయించుకోలేని నేటి సాంకేతిక యుగంలో 102 ఏళ్ల బామ్మ తన నిస్వార్థ సేవ ద్వారా సమాజానికి ఒక అమూల్యమైన పాఠాన్ని అందిస్తున్నారని అంటున్నారు.

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