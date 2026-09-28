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రావి ఆకులపై జైన ముని అద్భుత కళ- లిమ్కా, ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు

అడవిలో స్వాధ్యాయం చేస్తుండగా రావి ఆకులతో జైన ముని కొత్త ఆలోచన- సర్జికల్ బ్లేడ్‌తో ఆకులపై 300 చిత్రాలు- లిమ్కా బుక్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు

Jain Monk Leaf Art
జైన ముని పేరు శుద్ధాత్మ సాగర్ మహారాజ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 8:17 AM IST

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Jain Monk Leaf Art : రావి చెట్టు నుంచి రాలిన ఆకులపై అద్భుతాలను సృష్టిస్తున్నారు ఓ జైన ముని. సర్జికల్ బ్లేడ్‌ సహాయంతో రావి ఆకులపై జైన తత్వశాస్త్రం, జీవన విధానం, సామాజిక సందేశాలను చెక్కుతూ తన ప్రత్యేకతను చాటుతున్నారు. ఇలా 300 పైగా చిత్రాలను చెక్కి రావి ఆకులపై జినశాసనాన్ని ఉంచిన ఏకైక కళాకారుడిగా గుర్తింపు పొందారు. అంతేకాకుండా 'లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్', 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో కూడా స్థానం సంపాదించారు. ఈ కళను ఎలా నేర్చుకున్నారు? ఎలా ఆసక్తి వచ్చింది? ఆ ముని జీవిత విషయాలు ఈటీవీ భారత్​ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని సాగర్‌కు చెందిన జైన ముని పేరు శుద్ధాత్మ సాగర్ మహారాజ్. 16 ఏళ్ల వయసులోనే బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని స్వీకరించారు. 23 ఏళ్లకే ముని దీక్ష తీసుకున్నారు. 2022లో ఓ విహారం సందర్భంగా అడవికి వెళ్లారు. అక్కడ మధ్యాహ్న సమయంలో స్వాధ్యాయం (తనను తాను అధ్యయనం చేసుకోవడం) చేస్తున్నప్పుడు చెట్టుపై ఉన్న కోతి చిన్న కొమ్మలను విరిచి కింద పడేసింది. వాటితో పాటు కొన్ని రావి ఆకులు కూడా నేలపై పడ్డాయి. ఆ ఆకులను చూసిన మునికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. ప్రాచీన కాలంలో జైన ఆచార్యులు అడవుల్లో నివసిస్తూ తమ వద్ద ఉన్న జ్ఞానాన్ని అందుబాటులో ఉన్న సహజ వనరులపై రాసేవారని గుర్తుచేసుకున్నారు. అదే తరహాలో ప్రస్తుత కాలంలోనూ జైన గ్రంథాల సారాన్ని ఆకులపై చెక్కితే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనతో ప్రయోగం ప్రారంభించారు. మొదటగా 'తత్వార్థ సూత్రం', 'భక్తామర స్తోత్రం', 'స్వరూప సంబోధన', 'సిద్ధి యంత్రం' వంటి జైన ధార్మిక అంశాలను ఆకులపై చెక్కారు. అలా ఆ ముని లీఫ్ ఆర్ట్ ప్రయాణం మొదలైంది.

Jain Monk Leaf Art
జైన ముని లీఫ్​ ఆర్ట్ (ETV Bharat)

ఈ ఆలోచనకు మరింత విస్తృత రూపం 2023లో వచ్చింది. ముని సంఘం పన్నాకు చేరుకున్న సమయంలో అక్కడ కనిపించిన రావి ఆకులు మరో కొత్త ప్రయోగానికి ప్రేరణగా నిలిచాయి. కేవలం శాస్త్రాలనే కాకుండా వివిధ చిత్రాలను కూడా ఆకులపై రూపొందించవచ్చని భావించిన శుద్ధాత్మ సాగర్, సర్జికల్ బ్లేడ్‌ను ఉపయోగించి 20 నిమిషాల్లోనే ఒక రావి ఆకుపై సిద్ధ భగవాన్ చిత్రాన్ని చెక్కారు. ఆ తర్వాత తన గురుపరంపరకు సంబంధించిన చిత్రాలతో పాటు అనేక అంశాలను ఆవిష్కరించారు. కాలక్రమంలో ఈ కళ ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది.

Jain Monk Leaf Art
జైన ముని ఆకులపై చెక్కిన చిత్రాలు (ETV Bharat)

జైన దర్శనం నుంచి భారతదేశ పటం వరకు
శుద్ధాత్మ సాగర్ మహారాజ్ రూపొందించిన చిత్రాల్లో కేవలం మతపరమైన అంశాలే కాకుండా మానవ జీవితం, కుటుంబ సంబంధాలు, సామాజిక సందేశాలు, భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించిన విషయాలూ ఉన్నాయి. జైన ధర్మంలోని ఆహారాచారం, నరక దర్శనం, యోగంలోని సప్తచక్రాలు, మానవ జీవిత ప్రయాణం వంటి అంశాలను ఆకులపై చెక్కారు. ఓ బాలిక సబ్బు బుడగలు ఊదుతున్న దృశ్యానికి కూడా ప్రత్యేక స్పందన వచ్చింది. మనిషి జీవితం కూడా నీటి బుడగల మాదిరిగా తాత్కాలికమనే సందేశాన్ని ఆ చిత్రంలో ప్రతిబింబించారు. దీపావళి, నృత్యం చేస్తున్న బాలిక వంటి దృశ్యాలతో పాటు దేశభక్తికి సంబంధించిన అంశాలను కూడా చిత్రించారు. భారతదేశ పటంతోపాటు సైనికుల చిత్రాలను సైతం రావి ఆకులపై ఆవిష్కరించారు.

Jain Monk Leaf Art
జైన ముని కళకు వచ్చిన ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్ (ETV Bharat)

పలు నగరాల్లో ప్రదర్శనలు
ఈ ప్రత్యేక కళకు ప్రజల నుంచి స్పందన రావడంతో పలు ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శనలు నిర్వహించినట్లు ఈటీవీ భారత్​కు శుద్ధాత్మ సాగర్ తెలిపారు. 'మొదట 2023లో పన్నాలో తొలిసారిగా ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశా. ఆ సమయంలో సుమారు 10 నుంచి 12 చిత్రాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ జైన ఆచార్యుడు కుందకుంద స్వామి జీవన ప్రయాణానికి సంబంధించినవే.ఆ తర్వాత 2024లో ఉత్తరాఖండ్‌లోని దెహ్రాదూన్‌లో, అనంతరం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఖతౌలీలో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశా. 2025లో మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇందౌర్​లోనూ చిత్రాలను ప్రజలకు చూపించా. ప్రస్తుతం సాగర్‌లోని కట్రా బజార్‌లో ఉన్న గౌరాబాయి జైన ఆలయంలో ఈ చిత్రాల ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది' అని శుద్ధాత్మ సాగర్ తెలిపారు.

Jain Monk Leaf Art
రావి ఆకుపై చెక్కిన భారతదేశ పటం (ETV Bharat)

ప్రత్యేక రికార్డుల్లో చోటు
రావి ఆకులపై జైన ధర్మం, జీవన తత్వం, సామాజిక అంశాలను చెక్కుతూ రూపొందించిన ఈ ప్రత్యేక కళకు గుర్తింపు లభించింది. ముని శుద్ధాత్మ సాగర్ మహారాజ్ పర్ణకళకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు లిమ్కా బుక్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు దక్కించుకున్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రదర్శన నిర్వాహకుడు సునీల్ జైన్ పడ్వార్ మాట్లాడుతూ, ముని తన చాతుర్మాసం, విహార సమయంలో రూపొందించిన ఈ చిత్రాలను ఒకేచోట ప్రదర్శిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వీటిలో జైన దర్శనంతో పాటు గృహస్థ జీవితం, సమాజానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. గౌరాబాయి దిగంబర జైన ఆలయ మంత్రి రాకేశ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, 2023 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో రావి ఆకులపై రూపొందించిన చిత్రాలు జైన తత్వశాస్త్రంతో పాటు జీవన విధానంపై అవగాహన కల్పించేలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

Jain Monk Leaf Art
జైని ముని లీఫ్​ ఆర్ట్ (ETV Bharat)

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