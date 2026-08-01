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బాధితుడి పాత్ర పోషించడంలో మోదీ ఆనందం పొందుతున్నారు: జైరాం రమేశ్ ఘాటు విమర్శలు

నీట్ పేపర్ లీక్, రామ మందిర్ విరాళాలు, నోట్ల రద్దుపై ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలని జైరాం రమేశ్ డిమాండ్- 'బాధితుడి పాత్ర పోషిస్తున్నారు, రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై ద్వేషాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు' అంటూ మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

Congress Demands Modi Apology
Jairam Ramesh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 12:28 PM IST

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Congress Demands Modi Apology : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించింది. ఇటీవల యువతకు క్షమించే సంస్కృతి, దారి తప్పిన వారిని సరైన మార్గంలో నడిపించాలని ప్రధాని చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు జైరాం రమేశ్ స్పందించారు. నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్ వివాదం, రామ మందిర్ ట్రస్ట్ విరాళాల వ్యవహారం, 2016 నోట్ల రద్దు వంటి అంశాల్లో దేశ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తాను బాధితుడిననే భావనను సృష్టించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

"తాను జీవసంబంధం లేని ప్రధానినని స్వయంగా ప్రకటించుకున్న మోదీ, బాధితుడి పాత్ర పోషించడంలో ఆనందం పొందుతున్నారు. తన పూర్వ ప్రధానులు, రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అప్రతిష్ఠపాలు చేయడానికి తరచూ అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. కేవలం బహిరంగ సభల్లోనే కాదు, పార్లమెంట్‌లో కూడా అదే ధోరణి కొనసాగిస్తున్నారు. అలాగే అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసే ట్రోల్స్‌కు ప్రోత్సాహం, రక్షణ కల్పిస్తున్నారు"
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు

నీట్ వివాదంపై కాంగ్రెస్
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) నిర్వహణలో జరిగిన నీట్-యూజీ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వ్యవహారాన్ని ప్రస్తావించిన జైరాం రమేశ్ లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దెబ్బతిన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించలేదని విమర్శించారు. నిరసన వ్యక్తం చేసిన విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలు కూడా ఆందోళనకరమని పేర్కొన్నారు. "పేపర్ లీకులతో లక్షలాది మంది యువత మానసిక వేదనకు గురయ్యారు. నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై జరిగిన చర్యలకు కూడా ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. ఈ వ్యవహారాలపై ప్రధాని దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని మేము కోరుతున్నాం" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

రామ మందిర్ విరాళాల అంశంపైనా విమర్శలు
అయోధ్య రామ మందిర్ ట్రస్ట్‌కు సంబంధించిన విరాళాల వ్యవహారాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ ప్రస్తావించింది. ఈ అంశంలో పారదర్శకతపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయని, అందుకే ప్రధానమంత్రి స్పందించాలని జైరామ్ రమేశ్ అన్నారు. "2020 ఫిబ్రవరి 5న లోక్‌సభలో ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన రామ మందిర్ ట్రస్ట్‌కు సంబంధించిన విరాళాల వ్యవహారంపై కూడా దేశ ప్రజలు సమాధానం కోరుతున్నారు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

నోట్ల రద్దు నిర్ణయంపైనా కాంగ్రెస్ విమర్శలు
2016 నవంబర్ 8న అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ మరోసారి ప్రస్తావించింది. ఆ నిర్ణయం వల్ల కోట్లాది మంది ఇబ్బందులు పడ్డారని, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయని జైరామ్ రమేశ్ ఆరోపించారు. నోట్ల రద్దు వల్ల కోట్లాది మంది జీవనోపాధి దెబ్బతిందని అన్నారు. వేలాది ఎంఎస్‌ఎంఈలు మూతపడ్డాయని, ఆ నిర్ణయంపై కూడా ప్రధానమంత్రి దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రధాని వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ స్పందన
ఇటీవల జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనలో కొందరు యువత అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఘటనపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. దూషణలు ఎప్పటికీ సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని, దారి తప్పిన యువతను సరైన మార్గంలో నడిపించడం సమాజ బాధ్యత అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విడుదల చేసిన వీడియోలో, చిన్న వయసులో తప్పులు జరగడం సహజమని, వారిని ద్వేషించకుండా మార్గనిర్దేశం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అయితే ప్రధాని చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను జైరామ్ రమేశ్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ప్రజల అసలు సమస్యలను పక్కనబెట్టి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆత్మవంచన అని విమర్శించారు. దేశ యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై సమాధానం చెప్పకుండా భావోద్వేగ ప్రసంగాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

ట్రోల్స్ వ్యవహారంపై చిదంబరం ప్రశ్న
సోషల్ మీడియాలో ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే వారిపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసే ట్రోల్స్ వ్యవహారాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ ప్రస్తావించింది. మాజీ కేంద్ర హోంమంత్రి పి. చిదంబరం ఎక్స్‌లో చేసిన పోస్టులో ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే పోస్టులపై దూషణాత్మక వ్యాఖ్యలు చేసే బీజేపీ ట్రోల్స్‌ను కూడా ప్రధానమంత్రి క్షమించారా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజా చర్చల స్థాయిని దిగజార్చే విధంగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న దూషణలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వైఖరి వెల్లడించాలని కాంగ్రెస్ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు ప్రధాని మోదీ మాత్రం విభేదాలు ఉన్నా సంభాషణలో సంస్కారం ఉండాలని, ద్వేషపూరిత భాషకు సమాజంలో స్థానం లేదని పునరుద్ఘాటించారు.

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