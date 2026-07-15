ఇరవై ఏళ్లుగా జరగని జగన్నాథుడి రథయాత్ర! ఆ గుడిలో దాగున్న రహస్యం ఏమిటి?
ఒడిశాలోని ఓంకార్ జగన్నాథ ఆలయంలో ప్రత్యేక సంప్రదాయం- బలభద్రుడు, సుభద్ర లేకుండా జగన్నాథుడి ఏకైక రాతి విగ్రహం- చెక్క విగ్రహం కాకపోవడంతో ఇక్కడ రథయాత్ర నిర్వహించరు
Published : July 15, 2026 at 6:00 PM IST
Jagannath Temple Without Rathyatra : జగన్నాథ స్వామి ఆలయమంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది పూరీ రథయాత్ర. ప్రతి సంవత్సరం జగన్నాథుడు తన సోదరుడు బలభద్రుడు, సోదరి సుభద్రతో కలిసి రథాలపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అయితే అసలు రథయాత్ర జరగని ఆలయం కూడా ఉంది. ఒడిశాలో ఒక జగన్నాథ ఆలయంలో మాత్రం ఈ రథయాత్ర జరగదు. అంతేకాదు, స్వామివారిని ఒంటరిగానే కొలుస్తారు. ఈ విశిష్ట సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భువనేశ్వర్ శివార్లలోని పహాలా ప్రాంతంలో ఉన్న ఓంకార్ జగన్నాథ ఆలయం ఇతర జగన్నాథ ఆలయాల కంటే భిన్నమైన ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. సాధారణంగా జగన్నాథ ఆలయాల్లో బలభద్రుడు, సుభద్రతో కలిసి స్వామివారు కొలువై ఉంటారు. కానీ ఈ ఆలయంలో మాత్రం జగన్నాథుడి ఒక్క రాతి విగ్రహమే ఉంటుంది. ఈ కారణంగానే ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది.
రథయాత్ర ఎందుకు జరగదు?
ఈ ఆలయంలో రథయాత్ర నిర్వహించకపోవడానికి ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక కారణం ఉందని ఆలయ ప్రధాన పూజారి కృష్ణ ప్రసాద్ పాధి తెలిపారు. ఇక్కడ కొలువైన జగన్నాథ స్వామి సంప్రదాయ దారు (చెక్క) విగ్రహం కాదని, విష్ణు శిలతో రూపొందించిన శాశ్వత రాతి విగ్రహమని ఆయన చెప్పారు. ఈ విగ్రహాన్ని గర్భగుడిలో శాశ్వతంగా ప్రతిష్ఠంచడం వల్ల, దానిని బయటకు తీసుకురావడం సాధ్యం కాదని అన్నారు. అందుకే రథయాత్ర నిర్వహించే సంప్రదాయం ఎప్పుడూ ప్రారంభం కాలేదని వివరించారు. అంతేకాకుండా, ఇతర ఆలయాల్లో మాదిరిగా రథయాత్ర కోసం ప్రత్యేకంగా చలంతి ప్రతిమను కూడా ఈ ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించలేదని తెలిపారు. అందువల్ల ఇక్కడ రథోత్సవం జరగకుండా తరతరాలుగా అదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
ఆలయ స్థాపన వెనుక పురాణ గాథ
ఈ ఆలయ చరిత్ర కూడా భక్తుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. తొలినాళ్లలో ఇక్కడ ఒక చిన్న గడ్డి గుడిసెలో జగన్నాథ స్వామి చిత్రపటాన్ని మాత్రమే పూజించేవారు. అనంతరం హిమాలయాల్లో తపస్సు ముగించుకుని వచ్చిన ఓంకార్ ముని ఉదాసీని మహారాజ్కు కలలో దైవ దర్శనం జరిగి, ఆయనకు ప్రాచీ నదీ తీరంలో ఆలయాన్ని నిర్మించమని జగన్నాథ స్వామి ఆదేశించినట్లు కథనాలు ఉన్నాయి. అలా 2005లో పాత గడ్డి నిర్మాణాన్ని తొలగించి ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న శాశ్వత ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆలయ స్థాపకుడి పేరుమీదుగా దీనికి ఓంకార్ జగన్నాథ ఆలయం అని నామకరణం చేశారు.
కార్తిక మాసంలో విశేష పూజలు
ఏడాది పొడవునా నిత్యపూజలు, నైవేద్యాలు, హారతులు జరుగుతున్నప్పటికీ కార్తిక మాసంలో ఇక్కడ ప్రత్యేక ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఏకాదశి, ఇతర ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో మహాప్రసాదం సమర్పించి విశేష పూజలు చేస్తారు. ఈ ఆలయంలో జగన్నాథ స్వామిని వివిధ అలంకారాల్లో దర్శనమివ్వడం మరో ప్రత్యేకత. త్రివిక్రమ వేషం, వామన వేషం, నాగార్జున వేషం, సునా (స్వర్ణ) వేషం, నరసింహ వేషం, గజ వేషం వంటి అనేక సంప్రదాయ అలంకారాలతో స్వామివారిని అలంకరిస్తారు. ఈ విశేష దర్శనాల కోసం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తుంటారు.
"ప్రతిరోజు వందలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి జగన్నాథ స్వామి ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు. పనికి వెళ్లే ముందు నాకు ప్రతి రోజు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం అలవాటైపోయింది. ఒంటరిగా కొలువై ఉన్న జగన్నాథుడిని దర్శించుకోవడం ద్వారా అపారమైన మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది."
- భక్తుడు
ఒడిశాలో ప్రత్యేక పుణ్యక్షేత్రం
ఏకశిలా రాతి విగ్రహం, రథయాత్ర లేకపోవడం, జగన్నాథుడి ఏకైక ప్రతిష్ఠ, ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు ఈ ఆలయాన్ని ఒడిశాలోని విశిష్టమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టాయి. పూరీ జగన్నాథ ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల్లో చాలామంది ఈ ఆలయాన్నీ దర్శించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు.
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