క్లీనర్ నుంచి కోటీశ్వరుడిగా ఎదిగిన లారీ డ్రైవర్- ఇంటిపై 3టన్నుల ట్రక్ ఏర్పాటు- ఎందుకో తెలుసా?
లారీ పట్ల అమితమైన ప్రేమ - సర్వీస్లో మొత్తం దేశాన్ని చుట్టివచ్చి- తన భవిష్యత్తుకు ఎంతో తోడ్పాటు అందించిన లారీకీ విశ్రాంతి ఇవ్వాలని ఇంటిపైనే పెట్టుకున్న వ్యక్తి
Published : December 6, 2025 at 6:32 PM IST
Jabalpur Truck Driver Story : కష్టకాలంలో మనవెంట ఉంటూ, ఓ మంచి మార్గాన్ని చూపించిన వారిని ఎన్నటికీ మరవకూడదంటారు పెద్దలు. అది మనిషి అయినా సరే, యంత్రమూ అయినా సరే. ఇప్పుడు మీరు చదవబోయేది ఓ మనిషి- యంత్రం కథ. అదేంటీ అని మీకు సందేహం కలుగుతోందా! అవును మీరు చదివింది నిజమే! ఓ వ్యక్తి ఒకానొక సమయంలో అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ ఓ లారీ క్లీనర్గా తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాడు. కాలక్రమంలో మెల్లగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని చివరికి ఓనర్ అయ్యాడు. అంతే కాదు తన జీవితానికి ఎంతో తోడ్పాటును అందించిన ఆ లారీని తాను నూతనంగా నిర్మించుకున్న ఇంటిపై పెట్టుకుని దానిపట్ల తనకున్న మమకారాన్ని చాటుకున్నాడు. తాను నిజంగా దాన్ని అమ్మాలనుకుంటే దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు డబ్బు పొందేవాడు. కానీ అతను ఆ పని చేయలేదు. ఇంతకీ ఎవరాయన? లారీపై ఎందుకంత మమకారం పెంచుకున్నాడు?
లారీ స్టోరీ!
మధ్యప్రదేశ్ జబల్పుర్ నగరంలోని మైహర్ సమీప గ్రామానికి చెందిన అమర్కాంత్ను చిన్నవయసులోనే పట్టణానికి తీసుకొచ్చారు ఆయన తండ్రి. అద్దె ఇంట్లో ఉంచుతూ అమర్కాంత్ను చదివించారు. కానీ ఆ సంవత్సరం జరిగిన పదో తరగతి పరీక్షల్లో అమర్కాంత్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. వాళ్లకు ఉన్న కొంచెం పొలం ఏమాత్రం సరిపోదు. పైగా ఓ పక్క కుటుంబ బాధ్యతలు, మరో పక్క చదువు ఇవన్నీ అమర్కాంత్ను మానసికంగా ఇబ్బందులకు గురిచేశాయి. దీంతో ఆయన చదువు మానేశారు. ఏదైనా పని చేసి కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని భావించారు. కానీ అంత చిన్న వయసులో ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలో అమర్కాంత్కు తోచలేదు. దీనితో ఆయన మొదటగా లారీ క్లీనర్గా పని చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత మెల్లగా డ్రైవింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాడు. అలా కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత సొంతంగా లారీ కొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కానీ అతని వద్ద లారీకొనేంత డబ్బు లేదు. బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుందామన్నా ఆయన్ను నమ్మి ఎవరూ లోన్ ఇవ్వలేదు. దీంతో అమర్కాంత్ స్నేహితుల్లో ఒకరి తండ్రి సాయంతో బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని సొంతంగా ఓ లారీ కొనుగోలు చేశారు అమర్కాంత్. ఇక ఆ రోజు నుంచి తన సొంత లారీలోనే సర్వీస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అమర్కాంత్. ప్రతి ప్రాంతానికి సరుకులు రవాణా చేస్తూ మొత్తం దేశాన్ని చుట్టి వచ్చారు. ఎంతో కష్టపడి పగలు రాత్రి అనే తేడా లేకుండా లారీని నడిపించారు. ఆ కష్టమే ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఆయన ఆర్థికంగా బాగుపడ్డారు. జబల్పుర్- నాగ్పుర్ హైవేపై దాదాపు 10వేల చదరపు అడుగుల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. అంతేకాదు అందులో రెండు అంతస్తుల ఇంటిని నిర్మించుకుని దానిపైన తాను ఎంతో ఇష్టపడి కొనుకున్న లారీని పెట్టారు. ఈ 10 చక్రాల లారీ దాదాపు 3 టన్నుల బరువైనది. అయినా సరే దాన్ని తన ఇంటిపై పెట్టుకున్నారు అమర్కాంత్. ఎందుకంటే ఈ ట్రక్కు తన జీవిత భారాన్ని మోసిందని, కాబట్టి ఇప్పుడు దాని బరువును భరించడానికి తాను ఒక బలమైన ఇంటిని నిర్మించానని ఆయన చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా ఆ లారీ పట్ల తనకున్న మమకారాన్ని మీడియాతో పంచుకున్నారు అమర్కాంత్. "ఈ ట్రక్కు నా జీవితాన్నే మార్చేసింది. నేను జీవించి ఉన్నంత కాలం అదినాతో పాటే ఉండాలి. అందుకే నా ఇంటిపై దాన్ని పెట్టుకున్నాను. నేను పని చేసినంత కాలం నా జీవిత భారాన్ని అది మోసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దాని భారాన్ని మోసి రుణం తీర్చుకుంటాను" అని అమర్కాంత్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
అమర్కాంత్ ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్న ఆయన బంధువు రామానుజ్ పటేల్ ఈ విధంగా స్పందించారు. 'లారీ ఇంటి పై కప్పుపై ఉండటాన్ని చూసి స్థానిక ప్రజలు ఈ భవనాన్ని 'ట్రక్ బిల్డింగ్' అని పిలవడం ప్రారంభించారు. అంతేకాదు ఈ ప్రదేశం నెమ్మదిగా ఓ ల్యాండ్మార్క్గా మారుతోంది. దీన్ని చూడటానికి చాలా మంది ఇక్కడికి వస్తుంటారు' అని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఆ లారీ ఇప్పటికీ మంచి కండిషన్లో, పర్మిట్ కూడా కలిగి ఉంది. దీన్ని అమ్ముకుంటే దాదాపు రూ.10లక్షల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇన్ని రోజులు తనకు ఎంతో తోడ్పాటునందించిన తన స్నేహితుడికి విరామం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అమర్కాంత్ అన్నారు.
