క్లీనర్ నుంచి కోటీశ్వరుడిగా ఎదిగిన లారీ డ్రైవర్​- ఇంటిపై 3టన్నుల ట్రక్ ఏర్పాటు- ఎందుకో తెలుసా?

లారీ పట్ల అమితమైన ప్రేమ - సర్వీస్​లో మొత్తం దేశాన్ని చుట్టివచ్చి- తన భవిష్యత్తుకు ఎంతో తోడ్పాటు అందించిన లారీకీ విశ్రాంతి ఇవ్వాలని ఇంటిపైనే పెట్టుకున్న వ్యక్తి

Jabalpur Truck Driver Story
Jabalpur Truck Driver Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Jabalpur Truck Driver Story : కష్టకాలంలో మనవెంట ఉంటూ, ఓ మంచి మార్గాన్ని చూపించిన వారిని ఎన్నటికీ మరవకూడదంటారు పెద్దలు. అది మనిషి అయినా సరే, యంత్రమూ అయినా సరే. ఇప్పుడు మీరు చదవబోయేది ఓ మనిషి- యంత్రం కథ. అదేంటీ అని మీకు సందేహం కలుగుతోందా! అవును మీరు చదివింది నిజమే! ఓ వ్యక్తి ఒకానొక సమయంలో అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ ఓ లారీ క్లీనర్​గా తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాడు. కాలక్రమంలో మెల్లగా డ్రైవింగ్​ నేర్చుకుని చివరికి ఓనర్​ అయ్యాడు. అంతే కాదు తన జీవితానికి ఎంతో తోడ్పాటును అందించిన ఆ లారీని తాను నూతనంగా నిర్మించుకున్న ఇంటిపై పెట్టుకుని దానిపట్ల తనకున్న మమకారాన్ని చాటుకున్నాడు. తాను నిజంగా దాన్ని అమ్మాలనుకుంటే దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు డబ్బు పొందేవాడు. కానీ అతను ఆ పని చేయలేదు. ఇంతకీ ఎవరాయన? లారీపై ఎందుకంత మమకారం పెంచుకున్నాడు?

లారీ స్టోరీ!
మధ్యప్రదేశ్​ జబల్​పుర్​ నగరంలోని మైహర్​ సమీప గ్రామానికి చెందిన అమర్​కాంత్​ను చిన్నవయసులోనే పట్టణానికి తీసుకొచ్చారు ఆయన తండ్రి. అద్దె ఇంట్లో ఉంచుతూ అమర్​కాంత్​ను చదివించారు. కానీ ఆ సంవత్సరం జరిగిన పదో తరగతి పరీక్షల్లో అమర్​కాంత్​ ఫెయిల్​ అయ్యాడు. వాళ్లకు ఉన్న కొంచెం పొలం ఏమాత్రం సరిపోదు. పైగా ఓ పక్క కుటుంబ బాధ్యతలు, మరో పక్క చదువు ఇవన్నీ అమర్​కాంత్​ను మానసికంగా ఇబ్బందులకు గురిచేశాయి. దీంతో ఆయన చదువు మానేశారు. ఏదైనా పని చేసి కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని భావించారు. కానీ అంత చిన్న వయసులో ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలో అమర్​కాంత్​కు తోచలేదు. దీనితో ఆయన మొదటగా లారీ క్లీనర్​గా పని చేయడం ప్రారంభించాడు​. ఆ తర్వాత మెల్లగా డ్రైవింగ్​ కూడా నేర్చుకున్నాడు. అలా కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత సొంతంగా లారీ కొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

కానీ అతని వద్ద లారీకొనేంత డబ్బు లేదు. బ్యాంకులో లోన్​ తీసుకుందామన్నా ఆయన్ను నమ్మి ఎవరూ లోన్​ ఇవ్వలేదు. దీంతో అమర్​కాంత్​ స్నేహితుల్లో ఒకరి తండ్రి సాయంతో బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని సొంతంగా ఓ లారీ కొనుగోలు చేశారు అమర్​కాంత్​. ఇక ఆ రోజు నుంచి తన సొంత లారీలోనే సర్వీస్​ చేయడం మొదలుపెట్టారు అమర్​కాంత్​. ప్రతి ప్రాంతానికి సరుకులు రవాణా చేస్తూ మొత్తం దేశాన్ని చుట్టి వచ్చారు. ఎంతో కష్టపడి పగలు రాత్రి అనే తేడా లేకుండా లారీని నడిపించారు. ఆ కష్టమే ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఆయన ఆర్థికంగా బాగుపడ్డారు. జబల్​పుర్​- నాగ్​పుర్​ హైవేపై దాదాపు 10వేల చదరపు అడుగుల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. అంతేకాదు అందులో రెండు అంతస్తుల ఇంటిని నిర్మించుకుని దానిపైన తాను ఎంతో ఇష్టపడి కొనుకున్న లారీని పెట్టారు. ఈ 10 చక్రాల లారీ దాదాపు 3 టన్నుల బరువైనది. అయినా సరే దాన్ని తన ఇంటిపై పెట్టుకున్నారు అమర్​కాంత్​. ఎందుకంటే ఈ ట్రక్కు తన జీవిత భారాన్ని మోసిందని, కాబట్టి ఇప్పుడు దాని బరువును భరించడానికి తాను ఒక బలమైన ఇంటిని నిర్మించానని ఆయన చెప్పారు.

Amarkant Patel house
అమర్​కాంత్​​ పటేల్ ఇల్లు- పైన లారీ (ETV Bharat)

ఈ సందర్భంగా ఆ లారీ పట్ల తనకున్న మమకారాన్ని మీడియాతో పంచుకున్నారు అమర్​కాంత్​. "ఈ ట్రక్కు నా జీవితాన్నే మార్చేసింది. నేను జీవించి ఉన్నంత కాలం అదినాతో పాటే ఉండాలి. అందుకే నా ఇంటిపై దాన్ని పెట్టుకున్నాను. నేను పని చేసినంత కాలం నా జీవిత భారాన్ని అది మోసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దాని భారాన్ని మోసి రుణం తీర్చుకుంటాను" అని అమర్​కాంత్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

అమర్​కాంత్​ ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్న ఆయన బంధువు రామానుజ్​ పటేల్​ ఈ విధంగా స్పందించారు. 'లారీ ఇంటి పై కప్పుపై ఉండటాన్ని చూసి స్థానిక ప్రజలు ఈ భవనాన్ని 'ట్రక్ బిల్డింగ్' అని పిలవడం ప్రారంభించారు. అంతేకాదు ఈ ప్రదేశం నెమ్మదిగా ఓ ల్యాండ్‌మార్క్‌గా మారుతోంది. దీన్ని చూడటానికి చాలా మంది ఇక్కడికి వస్తుంటారు' అని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఆ లారీ ఇప్పటికీ మంచి కండిషన్​లో, పర్మిట్ కూడా కలిగి​ ఉంది. దీన్ని అమ్ముకుంటే దాదాపు రూ.10లక్షల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇన్ని రోజులు తనకు ఎంతో తోడ్పాటునందించిన తన స్నేహితుడికి విరామం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అమర్​కాంత్​ అన్నారు.

LORRY Driver Amarkant Patel
లారీ డ్రైవర్​ అమర్​కాంత్​​ పటేల్ (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

